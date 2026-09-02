Carro bomba en Los Patios desata rechazo político en Colombia; estas fueron las reacciones

La Policía reportó que el explosivo fue activado frente a la estación de Los Patios. Autoridades buscan identificar a los responsables. REUTERS/Lucas Molet

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Un atentado con carro bomba contra la estación de Policía de Los Patios, en el área metropolitana de Cúcuta, dejó al menos una persona muerta y varios heridos en la madrugada de este martes 1.° de septiembre. La acción criminal provocó el rechazo de distintos sectores políticos, mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer quiénes están detrás del ataque.

De acuerdo con la información publicada por El Tiempo, los autores del atentado aún no han sido identificados. El hecho ocurrió en un momento de alta tensión por la situación de seguridad en Norte de Santander, región donde el Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció un consejo de seguridad extraordinario para evaluar medidas y responder a la emergencia.

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El presidente del Senado, Honorio Henríquez, fue uno de los primeros dirigentes en pronunciarse. El congresista rechazó el ataque y aseguró que atentar contra la Fuerza Pública y sembrar terror entre civiles constituye un crimen contra la democracia y el Estado de derecho.

Honorio Henríquez, presidente del Congreso 2026-2027 - crédito @honohenriquez/X

“Atacar a la Fuerza Pública y sembrar el terror entre civiles, es un crimen contra la democracia y el Estado de derecho. Condeno el atentado terrorista perpetrado anoche contra la Estación de Policía de Los Patios, en Norte de Santander”, afirmó Henríquez.

Sectores políticos rechazan el atentado

El representante Julio César Triana, de Cambio Radical, también condenó el ataque y expresó solidaridad con las víctimas. El congresista señaló que el hecho ya dejaba una persona fallecida y once heridos, y pidió al Gobierno actuar con firmeza para capturar a los responsables.

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“Toda nuestra solidaridad con las víctimas de este vil atentado que ya deja una persona fallecida y once heridos”, manifestó Triana.

Julio César Triana- crédito Congreso de la República

El congresista huilense atribuyó este tipo de hechos a las consecuencias de la política de paz del gobierno de Gustavo Petro y sostuvo que la nueva administración debe responder con toda la contundencia del Estado.

“Esta es la devastadora herencia de 4 años de la fracasada Paz Total. El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella debe actuar con toda la firmeza y contundencia del Estado para llevar ante la justicia a los responsables de este cobarde atentado”, dijo.

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Desde el partido Salvación Nacional, Enrique Gómez también expresó rechazo por el atentado y anunció que desde el Ejecutivo se buscará ubicar a los responsables. Gómez envió solidaridad a las once personas heridas y a la familia del uniformado que, según su mensaje, perdió la vida en el ataque.

El Centro Democrático se sumó a las voces de condena y rechazó el ataque con explosivos contra la estación de Policía de Los Patios. La colectividad expresó solidaridad con las familias del civil fallecido y con las personas y uniformados que resultaron heridos.

Policía investiga explosión frente a estación

Según un comunicado de la Policía Metropolitana de Cúcuta, hacia las 11:15 p. m. fue activado un artefacto explosivo acondicionado en un vehículo frente a las instalaciones de la estación de Policía de Los Patios.

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La detonación causó afectaciones en la infraestructura de la estación, daños en el parque automotor y la incineración de varias motocicletas. La Policía reportó además que dos uniformados resultaron heridos como consecuencia de la explosión.

De manera preliminar, las autoridades también informaron la muerte de un ciudadano y nueve civiles afectados, quienes estaban siendo trasladados a centros asistenciales para recibir atención médica. Hasta el momento, no se conoce públicamente qué grupo o estructura estaría detrás del atentado.

A boy rides a bicycle near a police station damaged following a car bomb attack in Los Patios, Colombia, September 1, 2026. REUTERS/Lucas Molet

Tras la explosión, la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, inició labores de investigación criminal, inteligencia y policía judicial. El objetivo es esclarecer las circunstancias del ataque, identificar a los responsables y avanzar en su judicialización.

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En la mañana del martes, el presidente Abelardo de la Espriella anunció la realización de un consejo de seguridad extraordinario en la zona. La reunión busca evaluar la situación, coordinar la respuesta institucional y definir acciones frente a un atentado que golpeó nuevamente a la zona metropolitana de Cúcuta.

El ataque dejó bajo alerta a las autoridades locales y nacionales por el uso de explosivos contra instalaciones policiales y por el impacto sobre civiles. Mientras avanza la investigación, los pronunciamientos políticos coincidieron en reclamar una respuesta rápida del Estado y garantías para las víctimas, los uniformados y la población de Los Patios.

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