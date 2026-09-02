Colombia

Entutelaron al Icbf por usar la palabra “niñez” en lugar de “niñas”, pero juez la negó: estas son las razones

El fallo del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cúcuta concluyó que los demandantes no acreditaron la representación de las niñas del país y contaban con otras vías legales

- crédito @ICBFColombia/X
Tres accionantes pidieron que se anulara una comunicación fechada el 19 de agosto, al considerar que excluía de forma expresa a las niñas - crédito @ICBFColombia/X
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Un juez rechazó una tutela contra el Icbf por el uso de los términos “niños y adolescentes” en una comunicación institucional, al concluir que los accionantes no acreditaron que pudieran representar a todas las niñas de Colombia y que existían otros mecanismos para pedir explicaciones a la entidad.

La decisión fue adoptada por el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Cúcuta, que declaró improcedente la acción presentada a raíz de una comunicación fechada el 19 de agosto de 2026.

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Los demandantes cuestionaron el lenguaje utilizado por el Icbf y sostuvieron que la exclusión expresa de la palabra “niñas” constituía una forma de invisibilización lingüística. Además, señalaron que la medida vulneraba los derechos a la igualdad, la dignidad humana, el debido proceso administrativo y el interés superior de las menores.

Icbf - crédito @EspinosaRadio/X
La decisión fue adoptada por el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Cúcuta - crédito @EspinosaRadio/X

El juez cuestionó la representación de “las niñas de Colombia”

La tutela fue promovida por Johans Antonio Chacón Vargas, Danna Valentina Saavedra y María Camila García Castrillón, quienes afirmaron actuar en nombre de las niñas del país.

El despacho consideró que esa representación no estaba sustentada. Según el fallo, la acción no permitió identificar a las menores presuntamente afectadas ni establecer circunstancias concretas que justificaran que los demandantes intervinieran como agentes oficiosos.

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“De esta manera, la acción no permite individualizar a las menores de edad presuntamente perjudicadas ni acreditar las circunstancias específicas que justificarían la intervención de los accionantes en calidad de agentes oficiosos”, indicó el juez.

La decisión señaló que, para representar judicialmente a menores de edad, por regla general, debe demostrarse la patria potestad, la representación legal o la custodia. El juzgado no encontró acreditada ninguna de esas condiciones durante el trámite.

El periodista Jorge Espinosa destacó que varios abogados le precisaron que el juzgado concluyó que la tutela no era el mecanismo procedente, debido a la existencia de otras vías legales que los accionantes podían utilizar. También mencionó que le resultó relevante el análisis judicial sobre la representación de las niñas en el proceso.

Jorge Espinosa - crédito @EspinosaRadio/X
El periodista Jorge Espinosa destacó que varios abogados le precisaron que el juzgado concluyó que la tutela no era el mecanismo procedente, debido a la existencia de otras vías legales que los accionantes podían utilizar - crédito @EspinosaRadio/X

El Icbf negó que existiera una política nacional sobre el lenguaje

El Icbf rechazó que la comunicación cuestionada correspondiera a una directriz nacional o a una política definida por su Dirección General.

La entidad indicó que el mensaje fue emitido por la Dirección Regional Huila y que, por esa razón, no constituía una instrucción aplicable a todas las dependencias del organismo.

Icbf - crédito @EspinosaRadio/X
El Icbf rechazó que la comunicación cuestionada correspondiera a una directriz nacional o a una política definida por su Dirección General - crédito @EspinosaRadio/X

La directora general del Icbf, María Carolina Restrepo, envió una comunicación de precisión institucional en la que explicó que el término “niñez” comprende a niños y niñas.

El juzgado también advirtió que los accionantes podían acudir antes a un derecho de petición para solicitar al Icbf una aclaración sobre el alcance de la comunicación y verificar si existía una orden institucional de carácter nacional.

El fallo negó las solicitudes formuladas en la tutela. La decisión puede ser impugnada y, si no se presenta un recurso, el expediente será enviado a la Corte Constitucional para una eventual revisión.

Detalles de lo ocurrido

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), bajo la dirección de María Carolina Restrepo Cañavera, emitió un comunicado dirigido a todos los funcionarios y colaboradores en el que presentó lineamientos para implementar “un lenguaje institucional claro e incluyente”.

La entidad propuso adoptar el término “niñez” como referencia general, dejando de lado el uso específico de la palabra “niña” dentro de los documentos y comunicaciones oficiales.

En el documento, el Icbf aclaró que el concepto de “niñez” comprende a todos los niños, niñas y adolescentes del país. Además, explicó que este término incluye los derechos, garantías y protecciones establecidos tanto por la Constitución como por la legislación nacional.

Icbf - crédito Icbf
El comunicado de la institución precisó que el término “niñez” incluye a todos los niños, niñas y adolescentes de Colombia, junto con los derechos y garantías establecidos por la Constitución y la ley - crédito Icbf

“La misión del ICBF es la protección integral de la niñez, la adolescencia y las familias de Colombia, sin distinción alguna. Cuando hablamos de niñez, hablamos de todos los niños y todas las niñas del país, con pleno reconocimiento de su dignidad, sus derechos y las garantías especiales que les otorgan la Constitución y la ley”, señaló la entidad.

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