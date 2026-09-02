Colombia

El empresario Gustavo Aponte fue asesinado por sicarios por error, ahora su hija está dispuesta a visitar a uno de los capturados: “A decirle a alias Tony que lo perdonaba”

La familia de Gustavo Aponte reclama que el proceso judicial avance y se sancione a los responsables del asesinato

Héctor Tobo aseguró que una de las mayores enseñanzas que le dejó Aponte fue que no debía guardar odio en su corazón, y por ese motivo es que reza por los dos sicarios que cometieron el doble homicidio del empresario arrocero y su hombre de seguridad, Luis Gabriel Gutiérrez Garzón - crédito @tavo_triatleta/IG
Héctor Tobo aseguró que una de las mayores enseñanzas que le dejó Aponte fue que no debía guardar odio en su corazón, y por ese motivo es que reza por los dos sicarios que cometieron el doble homicidio del empresario arrocero y su hombre de seguridad, Luis Gabriel Gutiérrez Garzón - crédito @tavo_triatleta/IG
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La Fiscalía General de la Nación confirmó que el asesinato de Gustavo Aponte, ocurrido el 11 de febrero de 2026 al salir del gimnasio Bodytech en el norte de Bogotá, habría sido un error: los autores materiales confundieron a su objetivo y dispararon contra la persona equivocada.

Casi siete meses después, Alexandra García —esposa del empresario— compartió su versión pública de los hechos, destacando que desde el primer momento descartó que su esposo hubiese sido amenazado o extorsionado.

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“En mi corazón sabía que había sido una equivocación”, relató en conversación con Caracol Radio, y agregó que la familia ya sospechaba que el ataque no estaba dirigido contra Aponte, en parte porque no solía acudir al gimnasio a esa hora.

Esposa de Gustavo Aponte, María Alexandra García, habló por primera vez sobre el atentado - crédito captura de pantalla redes sociales
Esposa de Gustavo Aponte, María Alexandra García, habló por primera vez sobre el atentado - crédito captura de pantalla redes sociales

La investigación oficial sostiene que los sicarios actuaron bajo una información errónea, desencadenando una tragedia que sacudió a la opinión pública y dejó a una familia marcada por la ausencia. Desde el entorno familiar, la convicción de que Aponte no tenía enemigos ni motivos para ser blanco de un crimen se mantuvo inalterable.

El caso del empresario generó conmoción en Colombia cuando se conoció que su muerte habría sido producto de una confusión criminal. Según la esposa del empresario, nunca existieron señales de un peligro inminente ni antecedentes que hicieran prever lo ocurrido. La familia ha pedido justicia y espera que los responsables sean condenados.

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Al evocar a su esposo, Alexandra trazó un retrato íntimo del hombre con el que compartió más de dos décadas. “Gustavo era un hombre entregado a su familia cien por ciento, papá de cuatro hijos, a los que amaba con locura”, describió. Para ella, su esposo era un padre “alcahueta, consentidor, amoroso”, además de un “líder innato, generoso, trabajador incansable”.

Presunto implicado en el asesinato del empresario Gustavo Aponte
Él es Leonel Enrique Llanos Paternina, uno de los presuntos implicados en el ataque sicarial ocurrido el pasado 11 de febrero contra el empresario Gustavo Aponte en Bogotá - crédito Fiscalía

La viuda insistió en que el impacto del crimen se intensifica por la ausencia total de razones que lo justificaran. “Yo sabía que Gustavo no tenía ningún enemigo, ninguna amenaza. Ya teníamos esa hipótesis”, reiteró, remarcando el desconcierto que aún atraviesa a la familia.

La familia de Gustavo Aponte reclama que el proceso judicial avance y se sancione a los responsables del asesinato. Alexandra expresó su esperanza de que “todos los involucrados en este sicariato sean condenados lo antes posible”, para poder cerrar una etapa dolorosa.

En medio del duelo, la esposa compartió una anécdota reveladora sobre el proceso de perdón vivido en el entorno más cercano. “Mi hija mayor quería ir al búnker a decirle a alias ‘Tony’ que lo perdonaba; obviamente, eso no va a pasar, pero sí lo perdonamos y le pido a Dios que se arrepienta de todos los pecados”, manifestó la mujer.

Revelan razones por las que amenazaron a Olimpo Oliver, empresario al que iba dirigido el atentado del que fue víctima Gustavo Aponte

El empresario Olimpo Oliver fue amenazado por el ELN y las disidencias de las Farc - crédito Suministrado a Infobae Colombia
El empresario Olimpo Oliver fue amenazado por el ELN y las disidencias de las Farc - crédito Suministrado a Infobae Colombia

La investigación sobre el asesinato de Gustavo Andrés Aponte Fonnegra y su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez Garzón, tomó un giro decisivo cuando la Fiscalía General de la Nación confirmó que “el homicidio estaría dirigido a otro ciudadano; sin embargo, se ejecutó contra la víctima equivocada”.

El abogado de la familia Aponte, Mario Iguarán, precisó que los sicarios buscaban originalmente a Olimpo Antonio Oliver Peñaranda, empresario del sector minero energético, y afirmó: “Está plenamente acreditado por prueba testimonial, documental y técnica que de lo que se trató fue de un lamentable error”.

El trasfondo del crimen se vincula a un intento de asesinato contra Oliver Peñaranda, motivado por “el cobro de una deuda”, según comunicaciones citadas. Oliver había liderado en 2018 un proyecto de formalización minera en el sur de Bolívar, lo que perjudicó intereses ilícitos y generó represalias de grupos armados que, en palabras del comunicado oficial, son “miembros de las disidencias de las Farc y del Ejército de Liberación Nacional (ELN)”.

En 2020, Oliver promovió acciones contra la minería ilegal, intensificándose entonces las amenazas en su contra.

La familia de Aponte y allegados de Oliver coinciden en la demanda de justicia y protección para quienes defienden la legalidad en sectores conflictivos. El impacto emocional del asesinato también se reflejó en las palabras de Héctor Tobo, quien recordó una enseñanza de Aponte: “No debía guardar odio en su corazón”, y por esto reza por los responsables del crimen.

La investigación y las voces involucradas muestran la fragilidad de la vida ante la violencia criminal y subrayan la necesidad de justicia y reflexión sobre los riesgos de transformar realidades marcadas por la ilegalidad.

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Gustavo AponteEsposa del empresarioAlias TonyGimnasio al norte de BogotáColombia-Noticias

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