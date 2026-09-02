Diputado del Partido Conservador es señalado de presunto abuso sexual a una menor: “Estaba encima mío y tenía los pantalones abajo”

La denuncia por hechos ocurridos en un hotel de Girón durante una reunión del Partido Conservador quedó cerrada entre octubre de 2025 y febrero de 2026 - crédito imagen Ilustrativa Infobae

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Hay revuelo en el Partido Conservador después de que se destapara la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra de uno de sus militantes en el departamento de Santander por presunto abuso sexual contra una menor de 14 años.

Según información revelada por la revista Cambio en la mañana del miércoles 2 de septiembre, los hechos se habrían presentado en el mes de septiembre de 2025 en medio de un encuentro programado por la colectividad y los aspirantes a los Consejos de Juventudes del departamento.

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La denuncia indica que el diputado de Santander Orlando Niño Mateus habría sometido a la menor a un acto sexual cuando ella tenía 14 años y estaba, según su relato, en incapacidad de resistir tras consumir alcohol.

El expediente llegó a la Fiscalía en octubre de 2025 y quedó cerrado en febrero de 2026. La decisión se basó en la falta de elementos para avanzar por acceso carnal violento, aunque los allegados de la menor solicitaron reabrir el caso y cuestionaron que no se analizaran todas las pruebas disponibles.

La denuncia conocida por Cambio se refiere a un episodio que, de acuerdo con el relato de la adolescente, ocurrió después de una reunión de candidatos juveniles del Partido Conservador. La joven, que entonces tenía 14 años, afirmó que había consumido alcohol, perdió parcialmente la conciencia y despertó con el político sobre ella en una habitación donde debía dormir junto a otras mujeres.

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La menor, identificada como Mariana*, viajó desde su municipio al Area Metropolitana de Bucaramanga junto con otros aspirantes a los Consejos de Juventud. El evento partidista se realizó durante dos días en el hotel San Juan Internacional, en Girón, y contó con la participación de Niño Mateus.

Los traslados y el hospedaje estuvieron a cargo del partido, de acuerdo con la información publicada por Cambio. Después de la jornada política, un grupo de asistentes se reunió en una habitación del hotel, donde hubo consumo de aguardiente.

En ese grupo había adolescentes, dos hombres jóvenes mayores de edad, el diputado y una mujer que coordinaba el viaje. Dos personas presentes aseguraron al medio que Niño Mateus pagó las botellas consumidas durante la reunión.

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Mariana contó que fue al baño y que, por su estado, se quedó dormida sobre el lavamanos. “Tengo muy poquitos recuerdos de eso, me sentía muy mal, yo me sentía super borracha, no me podía ni parar”, señaló la joven a la revista.

La entonces coordinadora del viaje dijo a Cambio que encontró a la joven en evidente estado de embriaguez. Según su versión, la llevó a una habitación diferente, destinada a las mujeres, y cerró la puerta con llave antes de retirarse del hotel para dormir en otro lugar.

La menor afirmó que luego recibió una llamada del diputado, aunque no recordó el contenido de la conversación. Después relató que se durmió y que despertó sin poder moverse.

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“Después yo me dormí ycuando me desperté, él (Niño Mateus) estaba encima mío y yo tenía los pantalones abajo.Yo abría los ojos, pero no me podía mover. O sea, yo sentía todo el cuerpo como cuando a uno le da una parálisis del sueño”, señaló Mariana.

Según su relato, Niño Mateus se levantó y le dijo: “No, otro día, otro día”, antes de salir de la habitación. La joven sostuvo que su estado de intoxicación le impedía resistirse o expresar consentimiento.