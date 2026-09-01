Piques ilegales de ciclistas generan preocupación en el centro de Bogotá: se pasan semáforos en rojo, transitan por el carril de Transmilenio y afectan a los transeuntes

Los ciclistas omitieron semáforos en rojo y se metieron en el carril exclusivo de TransMilenio durante los piques en Bogotá.

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En un video que se viralizó en las redes sociales, muestra peligrosos piques ilegales de ciclistas en el centro de Bogotá y revivió el debate sobre la seguridad vial y el respeto a las normas de tránsito.

Las imágenes, captadas en la carrera Séptima con calle 26, exhiben a un grupo de ciclistas que, tras una cuenta regresiva, se lanzan a toda velocidad, omitiendo señales de tránsito y ocupando carriles exclusivos.

La grabación comienza al frente del Parque Bicentenario, donde un grupo se prepara para la competencia: “siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno”. se escucha en el registro audiovisual. Apenas termina la cuenta, un ciclista con jersey naranja toma la delantera y atraviesa la avenida, cruzando bajo pasos a desnivel y puentes vehiculares, seguido de cerca por otros participantes.

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Durante el recorrido, los ciclistas traspasan el carril exclusivo de TransMilenio y desoyen semáforos en rojo, en una serie de maniobras que provocaron rechazo inmediato en redes sociales. Uno de los pedalistas, mientras graba la escena, gira a la izquierda ignorando la luz roja y esquiva a otros, exponiendo a todos a riesgos graves de accidente.

Las imágenes ubicaron el inicio de la competencia en la carrera Séptima con calle 26, frente al Parque Bicentenario - crédito Captura video

El hecho ha generado críticas tanto por parte de la ciudadanía como de autoridades políticas. Usuarios en redes sociales expresaron su preocupación por la temeridad de los ciclistas y la falta de sanciones efectivas, reclamando mayor control y multas ejemplares.

“Esto ya es un abuso, pueden provocar accidentes viales. También POR FAVOR colocar una ley que no permita la circulación de bicicletas adaptadas con motor ruidoso que usan algunos extranjeros. En la noche no dejan descansar, y peor aún los fines de semana. 🚨Es absoluto descaro"; “Pero la Secretaria de inmovilidad del nefasto e inepto de Galán solo le interesa las cámaras para recolectar más dinero”; “Concejal, excelente idea gestionarlo mediante un acuerdo, soy biciusuario pero nos falta muchísimas cultura como ciclistas”; “Concejal, a movilidad solo le interesan las cámaras de fotomultas; lo demás, solo videos para redes! Por favor no molestar”; “Debería haber como un curso de formación vial que habilite o inhabilite a quienes puedan transitar en vehículos de cualquier tipo. Hay cientos de personas que no saben ni lo que es un semáforo, o los diferentes tipos de actores”; “Y cuando se accidentan si esperan que todo el aparato se mueva entorno a ellos, hágame el favor!!”; “Debería existir un agravante para este tipo de comportamiento. Aquellos que violan la ley por visitas en sus canales o redes sociales, deberían enfrentar una sanción mucho mayor”: fueron algunos de los mensajes.

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Juan David Quintero rechazó los piques ilegales y pidió reforzar el cumplimiento del Código de Tránsito en Bogotá - crédito @JD_Quinteror/X

Reacción de autoridades y llamado a reforma

El concejal Juan David Quintero fue enfático desde el primer momento: “Absolutamente nadie está por encima de la ley, ni ciclistas, ni motociclistas (...) Estos enfermos lo único que hacen es poner en peligro sus vidas, pero sobre todo la vida del resto de los ciudadanos. Hay que respetar el Código de Tránsito y hay que abrir una discusión, porque lamentablemente la sanción de estos ciudadanos es absolutamente difícil con las reglas que tenemos hoy”, sostuvo en un video publicado tras la viralización del caso.

Quintero insistió en la necesidad de modificar la normativa vigente. En palabras dirigidas al Gobierno de De La Espriella, pidió “miremos cómo modificamos el Código Nacional de Tránsito para sancionar a esos ciudadanos temerarios que bloquean troncales de TransMilenio y hacen piques en bicicleta en la calle 26 de Bogotá (...) Hacemos un llamado a la administración para que nos apoye en la aprobación de nuestro proyecto de acuerdo para convertir en norma los agentes exclusivos de las ciclorrutas para ponerle disciplina a estos ciudadanos”.

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Quintero afirmó que nadie está por encima de la ley y señaló el riesgo que los ciclistas generan para otros ciudadanos - crédito @JD_Quinteror/X

Hasta el cierre de esta edición, la Secretaría Distrital de Movilidad no había emitido una postura oficial respecto a los piques ilegales ni a los llamados de la ciudadanía y los concejales para endurecer los controles.