Bomberos de Bogotá tiene un pelotón exclusivo de mujeres para atender emergencias en la ciudad: no ocurría desde 1975

Bomberos Bogotá posesionó a 30 mujeres para el segundo curso exclusivo para bomberas en la historia de la entidad - crédito Bomberos Bogotá

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El Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá posesionó a 30 mujeres que integrarán el segundo curso exclusivo para bomberas en la historia de la entidad. Las admitidas superaron siete fases de selección y pasarán a una etapa de preparación técnica, física y operativa antes de asumir funciones en la institución.

La convocatoria del curso 54 cerró un proceso iniciado con 248 aspirantes habilitadas tras la revisión documental. Las seleccionadas ocuparán cargos provisionales de bombero y recibirán una formación orientada a prepararlas para las exigencias del servicio de emergencias en Bogotá.

La institución no realizaba una convocatoria dirigida exclusivamente a mujeres desde 1975, cuando se abrió el primer curso que permitió el ingreso de bomberas a la entidad.

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La posesión del nuevo grupo ocurrió el 1 de septiembre de 2026 y representa la reactivación de una iniciativa que busca ampliar la presencia femenina dentro del recurso operativo.

El proceso de selección incluyó la divulgación de la convocatoria, la recepción y validación de documentos, una prueba escrita de conocimientos generales y evaluaciones de fobias y capacidades específicas.

Las aspirantes también debieron superar pruebas físicas, entrevistas, exámenes de ingreso y el trámite de posesión. La entidad definió los cupos después de completar todas esas etapas.

“Hoy es un día muy especial para Bomberos Bogotá”, afirmó la directora de Bomberos Bogotá, Paula Ximena Henao Escobar. La funcionaria señaló que la llegada de las nuevas integrantes genera orgullo en la institución.

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La directora sostuvo que la formación fue diseñada para convertir a las seleccionadas en bomberas y remarcó que el concurso evaluó los requisitos necesarios para una uniformada.

“Hoy es un día muy especial para Bomberos Bogotá, porque hace 51 años no vivíamos un momento así. La llegada de este grupo de mujeres es un enorme motivo de orgullo y satisfacción para nuestra institución. Ellas iniciarán un proceso de formación exclusivamente diseñado para convertirlas en bomberas, luego de surtirse todas las etapas de un proceso de selección cuidadoso, que revisó todos los aspectos con los que debe cumplir una uniformada”, señaló la directora.

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La formación buscará preparar a las nuevas bomberas para la operación

Las mujeres admitidas comenzarán un proceso de capacitación centrado en el desarrollo de capacidades técnicas, físicas y operativas.

El programa también incluirá contenidos vinculados con la disciplina, el trabajo en equipo, el liderazgo y la vocación de servicio a la ciudadanía, valores que la entidad identifica como parte de la labor bomberil.

La selección priorizó las capacidades físicas e intelectuales requeridas para el cargo. Según la información entregada por Bomberos Bogotá, cada fase tuvo controles destinados a asegurar el desarrollo adecuado del concurso. La incorporación de las nuevas integrantes ocurre durante la gestión de Henao Escobar, la primera mujer en dirigir la institución en sus más de 131 años de historia.

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Entre esas acciones figura el fortalecimiento del Comité de Mujer y Género, un espacio institucional dedicado a impulsar condiciones de participación para las servidoras de la entidad.

La administración también realizó el primer Curso de Conducción de Vehículos de Emergencia para bomberas, dirigido a reforzar las competencias necesarias para operar la flota destinada a atender incidentes.

A esa iniciativa se sumó el primer Diplomado en Investigación de Incendios y Explosiones exclusivo para mujeres. El programa abrió una instancia de formación especializada dentro de un campo técnico de la actividad bomberil.

La entidad plantea que estas medidas apuntan a reducir las brechas de género en una institución cuya composición histórica ha sido mayoritariamente masculina. El nuevo curso se inscribe en esa estrategia y busca facilitar que más mujeres desarrollen una carrera en el servicio bomberil.

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Los cargos provisionales reforzarán el talento humano de la institución

La llegada del grupo seleccionado permitirá ampliar el personal destinado a la operación de Bomberos Bogotá. Las nuevas integrantes deberán completar primero la preparación prevista por la entidad.

El ingreso de las bomberas también suma diversidad a los equipos que deben responder a las emergencias de una ciudad con demandas operativas permanentes.

La institución vinculó el proceso con su objetivo de contar con personal capacitado y comprometido con la atención a la ciudadanía.

Con la posesión de las aspirantes admitidas, el Curso 54 dejó atrás la fase de selección. La siguiente instancia estará enfocada en la formación que antecede al ejercicio de las tareas propias del cuerpo de bomberos.

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