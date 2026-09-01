Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, ya conoce fecha y hora para nueva audiencia de imputación en su contra

Miguel Quintero habría adquirido bienes de lujo y propiedades millonarias durante la alcaldía de su hermano - crédito suministrada a Infobae Colombia

Guardar

Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín y exsuperintendente de Salud Daniel Quintero Calle, tendrá una nueva audiencia de imputación en el proceso por presuntas irregularidades en contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Se trata de un caso derivado del escándalo que causó en su momento las vinculaciones entre este ente y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, por más de $17.600 millones.

Según se conoció, la diligencia judicial quedó pactada para el jueves 10 de septiembre, a las 2:30 p. m. El sindicado tendrá que presentarse para responder por la presunta comisión de delitos de interés indebido en la celebración de contratos, al parecer vinculado al supuesto direccionamiento estratégico de las licitaciones y convenios entre las entidades; y peculado por apropiación, por procesos de contratación con el área.

PUBLICIDAD

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reaccionó a la programación de la audiencia de imputación a Miguel Quintero, por su presunta participación en el entramado del Área Metropolitana - crédito @FicoGutierrez/X

La audiencia se fijó después de que la audiencia prevista para el lunes 31 de agosto fuera declarada fallida por la jueza 39 Penal Municipal con funciones de control de garantías. La decisión aplazó la formulación de cargos que la Fiscalía General de la Nación prepara contra Quintero Calle y otros tres investigados, lo que ameritó una fuerte respuesta del actual mandatario local, Federico Gutiérrez.

En efecto, el burgomaestre reaccionó a la reprogramación de la audiencia de imputación y anticipó la postura de la Alcaldía dentro del expediente.

“La Fiscalía y nosotros como víctimas solicitaremos que sean enviados a la cárcel”, afirmó el mandatario a través de su perfil de X, al insistir en que se debe dictar medida de aseguramiento mientras avanza el proceso contra Quintero Calle, representado por Santiago Trespalacios.

PUBLICIDAD

‘Fico’ Gutiérrez cuestionó los tres aplazamientos de la diligencia

En su mensaje frente a este asunto, el alcalde Federico “Fico” Gutiérrez sostuvo que las suspensiones han demorado un proceso relacionado con recursos públicos de la ciudad. “Van tres aplazamientos, han dilatado tanto este proceso que hemos acudido ante la Justicia para que investiguen qué está pasando; esto ya no es normal”, declaró el gobernante local frente a este caso, que ha generado revuelo en las redes sociales.

El expediente incluye contratos con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí por cerca de $18.000 millones y una hipótesis de comisiones superiores a $3.200 millones - crédito Miguel Andrés Quintero Calle/LinkedIn

Las declaraciones se suman a los cuestionamientos que Gutiérrez ya había formulado después de la postergación registrada el 25 de agosto, cuando la defensa de Miguel Quintero pidió aplazar la diligencia. En esa ocasión, el mandatario señaló que los implicados buscaban, según él, dilatar el proceso y evadir la justicia.

PUBLICIDAD

“Para robarse a Medellín no necesitaron aplazamientos. Les llegó la hora”, destacó el alcalde.

Como lo dijo Gutiérrez, la Administración distrital figura como víctima en la investigación. Por esa razón, su representación podrá intervenir en la audiencia, junto con la Fiscalía, para solicitar medidas contra los procesados si el juzgado legaliza la imputación: que no pudo efectuarse en su última ocasión debido a los reparos de la defensa frente a la competencia del juzgado 39.

La Fiscalía también ha indagado por la relación entre el patrimonio de Miguel Quintero y la gestión de contratos públicos durante la administración de Daniel Quintero en Medellín - crédito suministrada a Infobae Colombia

¿Por qué Miguel Quintero Calle no ha sido imputado?

La audiencia más reciente no avanzó por una controversia sobre la asignación del despacho judicial. El Juzgado 27 Penal Municipal de Medellín tenía inicialmente programada la diligencia, pero informó que su titular estaba incapacitado. Ante esa situación, el Centro de Servicios Judiciales remitió el caso al Juzgado 39 Penal Municipal; no obstante, este reparto ameritó el rechazo del abogado defensor de Quintero Calle.

PUBLICIDAD

En efecto, el abogado Trespalacios objetó el cambio de juzgado. Según expuso, una audiencia que ya había sido programada debía regresar al despacho que la fijó inicialmente, a diferencia de los trámites urgentes que pueden ser reasignados bajo otro procedimiento; por este motivo se tuvo que postergar la diligencia, luego de que se tomara una hora para analizar en materia jurídica los argumentos del jurista.

En este proceso también comparecen Álvaro Alonso Villada García, exdirector financiero del Área Metropolitana del Valle de Aburrá; al igual que Sebastián Ortega y Vanessa Álvarez Restrepo, exasesora jurídica de la entidad y exsecretaria de Medio Ambiente de Medellín. Los cuatro deberán asistir a la nueva audiencia ya fijada, para que se empiece a determinar su situación judicial en contra de los implicados.

PUBLICIDAD