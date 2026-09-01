Así es la propuesta del Centro Democrático que cambiaría la reforma pensional del Gobierno Petro y salvaría el ahorro de millones de colombianos

Andrés Forero, senador por el Centro Democrático, confirmó que dicho partido presentará una reforma que le devuelva la libertad de elección y que rompa el monopolio de Colpensiones sobre los flujos pensionales - crédito @AForeroM/X

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La reforma pensional en Colombia abrió un nuevo pulso político después de que la Corte Constitucional dejó en firme, el 25 de agosto de 2026, más de 80 artículos de la Ley 2381 de 2024 y devolviera nueve a la Cámara de Representantes con el fin de subsanar el trámite hecho.

Con el sistema previsto para entrar en vigencia el 1 de abril de 2027, ya se prepara una iniciativa para cambiar puntos centrales del modelo.

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Con exactitud, el Centro Democrático busca modificar la reforma pensional para recuperar la libertad de elección entre el Régimen de Ahorro Individual y el sistema de pilares, bajar el umbral de cotización obligatoria en Colpensiones de 2,3 salarios mínimos a un salario mínimo y reabrir la posibilidad de optar por la devolución de saldos. Voceros del partido uribista también plantean mantener el pilar solidario y revisar efectos que, según sostienen, recaen sobre afiliados de menores ingresos y sobre el ahorro nacional.

Y es que la decisión de la Corte se limitó a los vicios de procedimiento en el trámite legislativo y no al contenido de fondo de la ley. El alto tribunal precisó que siguen pendientes otras demandas, de modo que la disputa sobre el futuro del sistema continúa en el frente judicial y en el Congreso.

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Precisamente, la norma organiza el esquema en cuatro pilares: solidario, semicontributivo, contributivo y de ahorro voluntario. En el pilar contributivo, quienes ganen hasta 2,3 salarios mínimos ($4.027.081 actuales) deberán cotizar de forma obligatoria en Colpensiones, mientras el excedente de quienes superen ese nivel irá a los fondos privados de pensiones.

La propuesta del Centro Democrático

El senador Andrés Forero puso el acento en una corrección parcial del modelo y no en desmontar cada uno de sus componentes. “A diferencia de lo que vimos en el gobierno anterior, nosotros queremos construir sobre lo construido y por eso, si hay cosas positivas de la reforma, las vamos a mantener. Pero sí vamos a cambiar y vamos a tratar de solucionarle los problemas que le deja el presidente Petro a millones de colombianos”, explicó.

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Forero dijo que su partido conservaría piezas que considera rescatables, entre ellas el pilar solidario, que vinculó con el programa Colombia Mayor.

“Siempre dijimos que el pilar solidario en la práctica ya existía con el programa Colombia Mayor, que había sido creado por el presidente Uribe”. Además, que “el presidente Petro lo integró a un sistema más amplio; eso lo vamos a mantener. Y ha dicho el presidente electo de la Espriella que va a subir el beneficio, pero eso se tiene que hacer sin poner en riesgo las pensiones futuras de los jóvenes de hoy”.

También apuntó que el aumento de subsidios no dependía de la aprobación de la reforma. “Quedó claro que se podía aumentar los beneficiarios de los subsidios, se podía aumentar el subsidio sin necesidad de la reforma”, puntualizó.

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Objeciones de Andrés Forero a la reforma pensional

La crítica principal de Forero apunta a los que cotizan, pero no alcanzan los requisitos para pensionarse. Según explicó, con el nuevo diseño ese grupo deberá esperar tres años más para recibir una mensualidad, en lugar de recuperar los recursos ahorrados. “Básicamente tienen que esperar tres años más”, afirmó. Detalló que las mujeres pasarían de 57 a 60 años y los hombres de 62 a 65 años en ese tránsito hacia una prestación para quienes no completan las semanas exigidas. Añadió que, en algunos casos, esa mensualidad podría quedar por debajo del apoyo previsto en el pilar solidario.

El Congreso de la República tiene hasta finales de septiembre para subsanar el 10% de la reforma pensional que devolvió la Corte Constitucional - crédito @MafeCarrascal/X

“A esas personas las perjudica esta reforma pensional”, dijo sobre los afiliados de menores recursos que no logran reunir las condiciones para una pensión.

Su reparo también alcanzó a quienes reciben entre uno y dos salarios mínimos (entre $2.000.000 y $4.000.000 actuales). Según planteó, antes podían aspirar a una pensión mínima de un salario mínimo al completar 1.150 semanas de cotización, mientras que con la nueva norma tendrían que aportar durante otros tres años, con el riesgo de no alcanzar el requisito final.

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De igual manera, apuntó que la reforma afecta el ahorro del país y limita la capacidad de escoger entre regímenes. Forero afirmó que la ley “desploma el ahorro nacional” y anticipó que su bancada presentará cambios para corregir lo que describe como restricciones a la libertad de los aportantes.

Tres cambios que plantea Claudia Margarita Zuleta

Luego de la reunión que tuvo la bancada del Centro Democrático el 1 de septiembre, la senadora Claudia Margarita Zuleta habló de tres ajustes concretos. “Nuestra propuesta para reformar la Ley 2381 se va a sustentar en varios elementos. Uno, en devolver la libertad de elección a los ciudadanos, que las personas puedan seguir decidiendo si quieren estar en el régimen de ahorro individual o si quieren ir al sistema de pilares”.

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Zuleta precisó que esa opción incluiría la posibilidad de cotizar en Colpensiones, pero con un límite distinto al que fijó la ley. “La ley 2381 lo deja en 2,3 salarios mínimos. Nosotros queremos proponer que sea más bajo, que sea en un salario mínimo”, indicó la congresista.

La congresista añadió otro ajuste sobre el destino de los afiliados que no alcancen a pensionarse dentro del tramo semicontributivo. “Lo segundo es poderle devolver también a los ciudadanos, a los afiliados, la posibilidad de decidir si quieren un pilar semicontributivo en donde reciban una mesada, una renta vitalicia pequeña o si quieren la devolución de saldos”.

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El expresidente Álvaro Uribe Vélez participó de manera virtual de la reunión del Centro Democrático para hablar de la reforma pensional - crédito Andrés Forero/Prensa

Reparo de Paloma Valencia sobre subsidios y deuda futura

La exsenadora Paloma Valencia, excandidata presidencial por el Centro Democrático, enfocó su crítica en el costo que, a su juicio, puede trasladarse a las siguientes generaciones. “Cada quien se haga cargo de su ahorro personal cuando puede”, afirmó al exponer una visión en la que el apoyo estatal se concentre en quienes no tienen empleo formal ni capacidad de ahorro.

Valencia formuló esa idea como una reasignación del gasto público hacia los sectores más vulnerables. “¿Cómo el Estado ayuda a que usted pueda tener una vejez digna y que los recursos del Estado vayan a esos colombianos que lo necesitan?. ¿Cómo logramos incentivar a los colombianos a ahorrar en las pensiones?”, preguntó.

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También cuestionó el umbral de 2,3 salarios mínimos previsto en la ley para acceder a subsidios. Según dijo, una persona con ese ingreso podría recibir “un subsidio de más de $240.000.000 del Estado”, pese a que, de acuerdo con su observación, más de la mitad de la población no recibe siquiera un subsidio para adultos mayores.

Con ese paquete de propuestas, la colectividad busca recortar el peso obligatorio de Colpensiones, reabrir márgenes de decisión para los afiliados y reorientar el esquema hacia quienes, según sus voceros, quedan más expuestos con el modelo aprobado.