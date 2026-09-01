“Me quedé sin familia”: el conmovedor letrero de ayuda con el que apareció una perrita en un parque en el norte de Bogotá

Vecinos de Bogotá ubicaron a Sacha cerca de la calle 100 con Autopista y lograron resguardarla después de varias horas - crédito ardila_edilusaquen/IG

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La aparición de Sacha, una perrita hallada sola en el parque Alcalá, sorprendió a quienes transitaban por esta zona de Usaquén, en el norte de Bogotá.

El animal llevaba puesto un arnés y una nota manuscrita en la que se leía: “Me llamo Sacha, me pueden ayudar, me quedé sin familia”.

Vecinos y transeúntes alertaron rápidamente a las autoridades y a la comunidad, movilizando a decenas de personas en su búsqueda. Sacha, visiblemente asustada y llorando, evitaba el contacto humano, lo que dificultó su rescate durante las primeras horas.

Fue localizada después cerca de la calle 100 con Autopista, donde finalmente logró ser resguardada por habitantes del sector.

Sacha tenía una nota en el arnés que decía que se había quedado sin familia y pedía ayuda - créditio Google Maps/Captura video

En medio de la conmoción, la comunidad de Usaquén organizó una red de ayuda espontánea para encontrar y proteger a la perrita. Tras su rescate, Sacha fue llevada a un veterinario para examinar su estado de salud y confirmar que se encontraba a salvo.

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De acuerdo con el video que conoció el edil, se escuchaba cuando un vecino expresó: “Esta gorda acaba de ser abandonada aquí en el parque de Alcalá y está desesperada”.

Edil y comunidad: voces y llamados tras el abandono

El edil de Usaquén, Andrés Ardila, compartió su indignación en redes sociales: “Eso decía este papel escrito a mano, como si la lealtad de un ser viviente dependiera de la hoja de un cuaderno arrancada y mal escrita”. Ardila añadió que la escena presenciada la noche del domingo 30 de agosto fue “desgarradora y muy triste”, y destacó la solidaridad de los vecinos que participaron en la búsqueda.

En un video difundido tras el rescate, Ardila relató: “Simplemente, Sacha no entendía qué hacía ahí solita. Quien la abandonó firmó esta nota con un corazón y una carita feliz, pero definitivamente no hay amor al dejar a un mejor amigo por detrás”. Según sus palabras, varios vecinos salieron a buscar a la perrita, y fue gracias a la colaboración de la comunidad que lograron localizarla y ponerla a salvo.

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El edil de Usaquén, Andrés Ardila, informó que la perra estaba asustada, lloraba y no se dejaba recoger - crédito ardila_edilusaquen/IG

La experiencia dejó una enseñanza para el barrio. Ardila reconoció: “Hoy la mayor condena a las familias que abandonan sus animales en los parques. A todos los vecinos de Usaquén que no dudaron en buscarla y en compartir el video por los grupos de WhatsApp, infinitas gracias”.

Más allá del caso de Sacha, el edil hizo un llamado a consolidar brigadas de búsqueda y rescate de animales abandonados en la localidad. “Ayer demostramos que la unión de la comunidad es mucho más fuerte de quienes abandonan a sus animales en los parques”, señaló, invitando a quienes conozcan otros casos a contactarlo para articular nuevas acciones de apoyo.

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¿Qué sigue para Sacha y la protección animal en Usaquén?

Tras ser examinada por profesionales veterinarios y recibir la atención necesaria, Sacha se encuentra fuera de peligro. El siguiente paso, según informaron vecinos y autoridades, será encontrar una fundación o persona responsable que pueda ofrecerle un hogar definitivo y evitar que vuelva a quedar desprotegida.

El episodio puso en evidencia la respuesta rápida y solidaria del vecindario, que utilizó herramientas como grupos de WhatsApp para coordinar esfuerzos, difundir información y garantizar el bienestar de la perrita. El caso también renovó el compromiso de los residentes de Usaquén con la protección de los animales domésticos y la denuncia de prácticas de abandono.

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Habitantes del sector llevaron a Sacha a un veterinario para verificar su estado de salud tras el abandono - crédito ardila_edilusaquen/IG

La historia de Sacha, convertida en símbolo local de la empatía y la acción colectiva, deja abierta la invitación a denunciar y atender casos similares. “Si tú tienes algún caso de abandono de animal, escríbelo acá en los comentarios o contáctame al interno para poder hacer brigadas de comunidad en búsqueda y rescate de quienes dejan abandonado”, concluyó Ardila en su mensaje.