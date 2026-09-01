Colombia

Jefe de seguridad de Miguel Uribe Turbay será investigado por orden judicial: Tribunal anuló decisión de cerrar el proceso

El proceso penal busca establecer si Gómez Velasco pudo incurrir en el delito de prevaricato por omisión, vinculado a un posible incumplimiento o retraso en gestiones de seguridad para el evento público en el que ocurrió el ataque

El homenaje a Miguel Uribe Turbay comenzó cerca de las 8:00 a. m. en el Parque El Golfito, en Fontibón - crédito Miguel Uribe Turbay / X
El Tribunal Militar revoca el archivo del expediente sobre el ataque a Miguel Uribe Turbay - crédito Miguel Uribe Turbay / X
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El Tribunal Superior Militar anuló la decisión que había cerrado la investigación contra el subcomisario Víctor Hugo Gómez Velasco, jefe del esquema de seguridad de Miguel Uribe Turbay, y ordenó que el proceso continúe.

Según informó Blu Radio, la nulidad se dictó tras una apelación de la Procuraduría, que cuestionó el cierre del expediente y advirtió posibles inconsistencias jurídicas en el fallo de primera instancia, de acuerdo con la publicación.

El proceso penal busca establecer si Gómez Velasco pudo incurrir en el delito de prevaricato por omisión, vinculado a un posible incumplimiento o retraso en gestiones de seguridad para el evento público en el que ocurrió el ataque.

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En primera instancia, un juzgado militar había ordenado el cierre del caso al considerar que el esquema de protección tenía capacidades limitadas y que la información sobre la agenda del evento se habría comunicado de forma tardía al equipo de seguridad.

La Procuraduría también objetó que no se evaluaran con suficiente profundidad elementos relacionados con declaraciones y confesiones obtenidas durante la investigación del atentado.

Miguel Uribe Turbay murió en Bogotá durante la madrugada del 11 de agosto luego de dos meses de incansable lucha.
Miguel Uribe Turbay murió en Bogotá durante la madrugada del 11 de agosto luego de dos meses de incansable lucha.

Cambiaron el esquema de seguridad de la familia de Miguel Uribe Turbay

El relevo del dispositivo dejó a la familia de Miguel Uribe Turbay ante una nueva etapa de protección, mientras la investigación judicial revisa posibles fallas internas vinculadas con el asesinato del congresista.

María Claudia Tarazona presentó la modificación como una medida necesaria, pero evitó extender sospechas sobre todo el personal que había acompañado a su entorno. Su mensaje combinó el agradecimiento a los agentes con el reconocimiento de la gravedad de las alertas conocidas.

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“El día de hoy, el esquema de seguridad de mi familia ha sido cambiado. Le doy las gracias a cada uno de los policías y miembros de la UNP que, con entrega y valentía, me acompañaron el último año.Los hechos que anunció recientemente la Fiscalía nos obligan a tomar estas medidas, aun sabiendo que la inmensa mayoría de los funcionarios son hombres y mujeres excepcionales. Gracias a la @PoliciaColombia y a la Unidad De Protección Nacional”.

La novedad adquiere relevancia porque el expediente no se limita a reconstruir la ejecución del ataque. Las autoridades también intentan establecer si información reservada sobre la víctima pudo haber llegado a quienes prepararon el crimen.

Esta fue la publicación de María Claudia Tarazona en X sobre el cambio en su esquema de seguridad - crédito @mariac_tarazona/X
Esta fue la publicación de María Claudia Tarazona en X sobre el cambio en su esquema de seguridad - crédito @mariac_tarazona/X

La investigación concentra la atención en la información sobre los movimientos

Los elementos bajo revisión incluyen declaraciones de personas involucradas en la logística y registros de comunicaciones que, según informó Semana, sostienen la hipótesis de una posible filtración desde el esquema oficial.

La indagación deberá determinar si aquellos contactos existieron, cuál fue su contenido y si tuvieron alguna incidencia en la planificación del atentado. Hasta que ese proceso concluya, las sospechas no equivalen a una responsabilidad judicial establecida.

La eventual participación de personal encargado de la protección modifica el alcance de la causa. El caso ya no analiza únicamente a quienes habrían intervenido de manera directa en el homicidio, sino también una posible red de apoyo basada en datos sobre los desplazamientos de la víctima.

La Fiscalía mantiene abiertas esas líneas para identificar a la persona que pudo haber entregado información y precisar la relación entre los funcionarios investigados y los presuntos articuladores del hecho.

Miguel Uribe Turbay: un año de su fallecimiento
El exsenador y exprecandidato presidencial Miguel Uribe Turbay se convirtió en una víctima más de la violencia política que por décadas ha azotado a Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mensaje expuso la tensión que atraviesa el caso: el reemplazo busca atender una advertencia de las autoridades, mientras la familia conserva el reconocimiento por la labor de los agentes que no están vinculados con las averiguaciones.

La investigación sigue pendiente de corroborar los indicios disponibles y de establecer si existió una colaboración concreta desde el dispositivo que debía resguardar a Uribe Turbay.

La decisión del Tribunal Superior Militar reabrió una investigación que busca determinar si hubo omisiones o filtraciones dentro del esquema encargado de proteger a Miguel Uribe Turbay. Mientras la Fiscalía y los organismos de control profundizan las verificaciones sobre los movimientos de la víctima y las comunicaciones previas al atentado, el cambio de seguridad de su familia refleja la dimensión de las alertas.

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