Colombia

Cayó alias Perjuicio, señalado jefe de sicarios del Clan del Golfo

El Ejército informó que el hombre presuntamente dirigía sicarios de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle y tenía más de cinco años de trayectoria criminal

Abatido alias Perjuicio en Antioquia - crédito @Ejercito_Div7/X
Abatido alias Perjuicio en Antioquia - crédito @Ejercito_Div7/X
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Alias Perjuicio, señalado como jefe de sicarios del Clan del Golfo, murió durante una operación militar en la vereda La Meseta, en Andes, Antioquia, según informó la Séptima División del Ejército Nacional el lunes 31 de agosto de 2026.

El operativo estuvo a cargo de tropas del Gaula Militar Valle de Aburrá, adscrito a la Cuarta Brigada, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Policía de Antioquia y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin).

De acuerdo con el reporte divulgado por la institución castrense en la red social X, el hombre era conocido con el alias de Perjuicio y presuntamente dirigía un grupo de sicarios de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, perteneciente al Clan del Golfo.

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La acción se desarrolló en la vereda La Meseta, una zona rural del municipio de Andes, en el Suroeste antioqueño. Las autoridades no precisaron la fecha exacta del procedimiento ni informaron si hubo otros capturados o personas heridas durante el despliegue.

Murió alias Perjuicio, presunto jefe de sicarios del Clan del Golfo en Andes - crédito @Ejercito_Div7/X
Murió alias Perjuicio, presunto jefe de sicarios del Clan del Golfo en Andes - crédito @Ejercito_Div7/X

El Ejército indicó que, tras los hechos, los uniformados incautaron un arma corta y munición. Tampoco detalló el calibre del arma ni la cantidad de cartuchos que quedaron a disposición de las autoridades judiciales.

Según la información de inteligencia citada por la Séptima División, alias Perjuicio acumulaba más de cinco años de trayectoria dentro de organizaciones criminales. El comunicado añadió que estaría relacionado con homicidios recientes ocurridos en Andes y en el municipio vecino de Jardín.

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Esto dijo el comandante de la Cuarta Brigada del Ejército

El comandante de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, Carlos Eduardo Caycedo Bocanegra, afirmó que el resultado operativo causó una afectación a la capacidad criminal de dicha subestructura en el suroeste de Antioquia.

El pronunciamiento fue publicado en su cuenta de X. Allí, el oficial indicó que la acción incide en las condiciones de seguridad de esa subregión del departamento. “Representa una importante afectación”, expresó Caycedo Bocanegra, al aludir al impacto de la operación sobre la estructura armada.

Por último, el comandante afirmó: “El Ejército Nacional continuará desarrollando operaciones para garantizar la seguridad y la tranquilidad de los habitantes de esta región”.

Alias Perjuicio murió en operativo conjunto en zona rural del Suroeste antioqueño - crédito @Ejercito_Div7/X
Alias Perjuicio murió en operativo conjunto en zona rural del Suroeste antioqueño - crédito @Ejercito_Div7/X

Detenido en Sucre alias Danilo, señalado cabecilla de una subestructura del Clan del Golfo

La captura de Yonnier de Jesús Tuberquia David, conocido como alias Danilo o Charly, dejó bajo custodia a quien las autoridades identifican como máximo cabecilla de la subestructura Manuel José Gaitán del Clan del Golfo. El procedimiento ocurrió en el municipio de San Benito Abad, Sucre.

Comandos de la Armada de Colombia, con respaldo de la Policía Nacional, ubicaron al señalado jefe criminal en el sector de Caño Grande, corregimiento de Santiago Apóstol. Según el Ministerio de Defensa, el hombre estaba acompañado por integrantes de su esquema de seguridad cuando fue localizado.

Durante la intervención se presentó un enfrentamiento armado. Las tropas respondieron al ataque y lograron detener al objetivo principal, sin bajas entre los miembros de la fuerza pública, de acuerdo con el reporte oficial.

En el lugar fueron hallados una pistola, munición y equipos de comunicación. Ese material quedó a disposición de las autoridades judiciales, que adelantan procesos relacionados con la estructura ilegal que operaba en zonas rurales del Caribe colombiano.

Caída de alias Charly debilita el mando del Clan del Golfo en el Caribe colombiano - crédito @mindefensa / X
Caída de alias Charly debilita el mando del Clan del Golfo en el Caribe colombiano - crédito @mindefensa / X

Las investigaciones oficiales señalan que Tuberquia David llevaba cerca de seis años vinculado al Clan del Golfo. Desde 2025, habría asumido la dirección de la subestructura Manuel José Gaitán, con presencia en Sampués, El Roble y San Benito Abad.

Las autoridades le atribuyen presunta participación en actividades de narcotráfico, extorsión y homicidios selectivos. También lo relacionan con la muerte del infante de marina profesional Esteban Francisco Porras Blanquiceth, ocurrida en enero de 2024 durante un hostigamiento armado en el río Magdalena, en jurisdicción de Pinillos, Bolívar.

El Ministerio de Defensa sostuvo que el capturado estaría ligado a confrontaciones que derivaron en desplazamientos forzados y a presiones contra habitantes de áreas rurales de Sucre. La entidad afirmó que la detención afecta la cadena de mando de la organización.

“Derrotaremos a los violentos”, expresó la cartera en un mensaje posterior al operativo.

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