Carril preferencial del Sitp en la calle 63: Secretaría de Movilidad iniciará la fase pedagógica el 1 de septiembre y multas desde el 21

El carril preferencial del Sitp en la calle 63 funcionará las 24 horas para priorizar los recorridos de cerca de 7.000 usuarios diarios del transporte público en Bogotá - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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Desde el martes 1 de septiembre, la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá pondrá en marcha la fase pedagógica del carril preferencial del Sitp en la calle 63, en ambos sentidos entre las carreras 68 y 112, con el objetivo de priorizar los recorridos de cerca de 7.000 usuarios diarios del transporte público que transitan por este corredor.

Durante los primeros 20 días, los conductores que invadan o bloqueen este carril recibirán orientación y comparendos pedagógicos, mientras se adaptan a las nuevas condiciones de circulación. A partir del 21 de septiembre, quienes reincidan en el uso indebido del carril serán sancionados con una multa de $633.200, correspondiente a la infracción C14 por transitar en sitios restringidos.

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El carril preferencial, que funcionará las 24 horas del día, de lunes a domingo, busca mejorar la eficiencia y regularidad del servicio de buses zonales del Sitp y otros servicios colectivos. Según la subsecretaria de Política de Movilidad, Candelaria González, la medida tiene un propósito claro: “darle prioridad al transporte público y mejorar los recorridos de los buses zonales”.

La fase pedagógica del carril preferencial del Sitp se extenderá del 1 al 20 de septiembre con orientación en vía y comparendos pedagógicos para los infractores - crédito Secretaría de Movilidad

Durante la etapa pedagógica, equipos en vía de la Secretaría de Movilidad informarán a los conductores sobre las condiciones y la correcta utilización del carril, reforzando la señalización y clarificando las excepciones permitidas.

La sanción accesoria puede incluir la inmovilización del vehículo en casos de reincidencia o flagrancia. El control se realizará mediante la presencia de agentes, cámaras fijas de fotomulta y dispositivos a bordo de los buses del Sitp, los cuales operan las 24 horas. Las imágenes captadas serán remitidas al Centro de Gestión para su validación por un agente antes de la emisión del comparendo.

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La Secretaría de Movilidad enfatizó que el uso continuo o prolongado del carril por vehículos no autorizados está prohibido y que toda acción debe realizarse sin interferir el flujo del transporte público. Los interesados pueden consultar si tienen sanciones activas a través de la página oficial de la Secretaría de Movilidad o el portal Mi Movilidad a un Clic.

Los vehículos particulares y las motocicletas solo podrán usar el carril preferencial para girar a la derecha, ingresar a predios o ascender y descender pasajeros fuera de los paraderos del Sitp - crédito Google Maps

Funcionamiento y reglas del carril preferencial

El carril preferencial de la calle 63 está habilitado en ambos sentidos y está destinado prioritariamente a buses del Sitp, así como a servicios de transporte público colectivo e intermunicipal con autorización vigente. Taxis y vehículos de transporte especial también pueden circular.

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El uso del carril por parte de vehículos no autorizados debe ser momentáneo y nunca prolongado o continuo. Los conductores deben reincorporarse al carril mixto inmediatamente después de completar la maniobra. Los vehículos de emergencia (ambulancias, bomberos, policía) pueden utilizar el carril solo durante la atención de emergencias, con luces o sirenas activadas, y deben regresar al flujo normal tras finalizar su intervención.

Excepciones permitidas y recomendaciones para conductores

La normativa permite a vehículos particulares y motocicletas ingresar al carril preferencial únicamente cuando:

Realicen giros a la derecha

Ingresen a predios

Asciendan o desciendan pasajeros, fuera de los paraderos del Sitp

La Secretaría Distrital de Movilidad recomendó a los conductores planear sus recorridos, identificar la señalización y evitar ingresar o permanecer en el carril preferencial cuando no esté permitido, para no afectar la operación de los buses y evitar sanciones.

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La Secretaría de Movilidad controlará el carril preferencial con agentes de tránsito, cámaras de fotomulta y dispositivos a bordo de los buses del Sitp, con validación previa del comparendo - Secretaría de Movilidad

La puesta en marcha del carril preferencial en la calle 63 responde a la necesidad de optimizar la movilidad y reducir los retrasos en los desplazamientos de miles de usuarios del Sitp y otros servicios colectivos. Al disminuir la interferencia de vehículos particulares y motocicletas, se espera mejorar la velocidad y regularidad de los recorridos, contribuyendo a una movilidad más eficiente y segura.

Finalmente, la entidad reiteró que el periodo pedagógico es una etapa clave para el proceso de adaptación y respeto a las nuevas reglas, invitando a la ciudadanía a sumarse al esfuerzo por priorizar el transporte público y mejorar las condiciones de desplazamiento para quienes dependen diariamente de estos servicios en Bogotá.

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