Producción de carne y de leche en Colombia está en graves problemas debido a El Niño y los incendios: los ganaderos piden ayuda

Tolima es el departamento más afectado por los el fenómeno de El Niño y los incendios en Colombia - crédito Cortolima Corporación Autónoma/Facebook

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La ganadería en Colombia acumuló pérdidas millonarias en los últimos 86 días por incendios forestales y por la sequía generada por el fenómeno de El Niño, según el balance del 31 de agosto de 2026 de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). El impacto alcanzó 19 departamentos, equivalentes al 60% del territorio nacional.

Según el gremio, los ganaderos perdieron $75.327 millones, con daños más graves por fuego en Tolima y Norte de Santander, y por sequía en Magdalena, Sucre y La Guajira. El balance incluye 15.515 animales muertos, además de pérdidas productivas, costos de desplazamiento y miles de hectáreas afectadas.

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Sobre la situación, el presidente ejecutivo de Fedegán, José Félix Lafaurie, informó que las pérdidas abarcan zonas con inundaciones, verano intenso o incendios. También recordó la carta enviada al ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, para solicitar un plan de gestión del riesgo y prevención contra el fenómeno de El Niño.

José Félix Lafaurie es el presidente ejecutivo de Fedegán - crédito Colprensa

Lafaurie detalló las zonas incluidas en el reporte. Apuntó que la Oficina de Planeación y Estudios Económicos de Fedegán acopió cifras correspondientes a las afectaciones de las siguientes zonas geográficas:

Atlántico.

Magdalena.

Bolívar.

Cesar.

La Guajira.

Tolima.

Huila.

Sucre.

Meta.

Boyacá.

Santander.

Norte de Santander.

Caquetá.

Arauca.

Casanare.

Caldas.

Cauca.

Valle del Cauca.

Nariño.

Cómo se repartieron las pérdidas del sector ganadero

Del total reportado, $70.833 millones corresponden al fenómeno de El Niño y $4.494 millones a incendios. El rubro más alto por sequía fue la muerte de bovinos, con $41.518 millones. Fedegán calculó en $17.537 millones lo que no se produjo durante el periodo examinado en carne, leche y derivados lácteos. A esa cifra sumó $11.778 millones por costos de desplazamiento.

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En el caso de los incendios, el balance incluyó:

$1.071 millones por animales muertos.

$329 millones por pérdidas de producción de animales muertos.

$3.094 millones por costo adicional de animales priorizados.

El total de bovinos muertos por ambos frentes llegó a 15.515.

Zonas con mayores daños por incendios y sequía

Al respecto, el director de la Oficina de Planeación y Estudios Económicos de Fedegán, Óscar Cubillos Pedraza, indicó que Tolima es la zona más afectada por incendios.

Allí se registraron:

47 municipios con 27.520 hectáreas incendiadas.

1.015 predios afectados.

13 bovinos muertos.

183.761 animales en alto riesgo.

Otros departamentos registraron lo siguiente:

Norte de Santander:

93 hectáreas convertidas en cenizas

290 animales muertos

622 animales en riesgo

350 bovinos por priorizar

6 predios afectados.

7 ganaderos afectados.

Magdalena:

3.968 bovinos muertos

252.000 hectáreas afectadas.

46.312 animales desplazados.

Sucre:

3.101 bovinos muertos.

324.188 hectáreas.

56.735 animales desplazados.

La Guajira:

3.042 animales muertos.

500.875 hectáreas afectadas.

10.015 animales desplazados.

Las últimas tres zonas concentraron buena parte de los daños pecuarios atribuidos al verano intenso.

Qué piden los ganaderos al Gobierno

José Félix Lafaurie dijo que el gremio mantiene su solicitud de una política permanente de gestión del riesgo. Según explicó, esa estrategia debe proteger el hato bovino, garantizar la producción de alimentos y preservar el patrimonio de miles de familias ganaderas en todo el país.

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También advirtió que las afectaciones alcanzan a otros sectores y a cientos de municipios, por la presencia de la ganadería en todo el territorio nacional. Ante esto, insistió en la necesidad de aplicar las iniciativas planteadas por el gremio para aliviar las pérdidas de los productores pecuarios.

Colombia tiene aproximadamente 30,3 millones de cabezas de ganado bovino y bufalino, según los registros del ICA y Fedegán - crédito Fedegán

Incendios activos y medidas anunciadas para los productores

A ese panorama se suman incendios forestales que seguían activos este 31 de agosto de 2026 en Colombia. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) informó de media docena de fuegos en tres departamentos: cuatro en Tolima, uno en Valle del Cauca y otro en Norte de Santander.

En Tolima, el presidente Abelardo de la Espriella afirmó que más de 50.000 hectáreas resultaron dañadas y que 28.000 de ellas se usan con fines agropecuarios.

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También señaló que ciertos estudios indicarían que “gran parte de esos incendios fueron provocados deliberadamente”, aunque no ofreció detalles. De la Espriella anunció que el Gobierno pondrá en marcha un plan especial de recuperación ambiental, productiva, rural y de seguridad. Agregó que habrá subsidios para reconstruir viviendas rurales afectadas, junto con entrega de heno y tamo de arroz para la alimentación animal.

El presidente dijo además que:

Se destinarán recursos para proyectos productivos y fondos adicionales para comprar 80.000 pacas de 12 kilogramos de pasto Mombasa y Angleton.

Se sumará un congelamiento de tres meses en la amortización de las obligaciones de los productores afectados.

Un refuerzo de la atención y la vigilancia sobre enfermedades respiratorias asociadas al humo y la contaminación generada por los incendios.