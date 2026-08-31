Colombia

Viaje de Gustavo Petro a México: el expresidente abrió su agenda académica con una conferencia y reveló sus planes en el país

El líder del Pacto Histórico, según reveló, tiene previsto ofrecer una conferencia sobre crisis climática en la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam), presentar los planteamientos de su próximo libro y avanzar en su publicación internacional

Gustavo Petro en México en su primer viaje internacional como expresidente
En su primer viaje internacional como expresidente, Gustavo Petro se reunió en México con el historiador, escritor y director del Fondo de Cultura Económica a nivel mundial, Paco Ignacio Taibo - crédito @petrogustavo/X
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El expresidente de la República Gustavo Petro inició el lunes 31 de agosto de 2026 en México su primer viaje internacional tras su salida de la Casa de Nariño y luego de haber obtenido la autorización formal emitida por el Congreso, conforme a los requerimientos institucionales que rigen para los exjefes de Estado durante los 12 meses posteriores a la entrega del mando presidencial, hecho que tuvo lugar el 7 de agosto.

El periplo por el territorio mexicano, según indicó el exjefe de Estado, se extenderá hasta el 2 de septiembre de 2026. El propósito central de la visita radica en una serie de compromisos de índole académico, pues contempla una conferencia magistral sobre la crisis climática en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam) ―una de las más reconocidas en el país norteamericano―.

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Petro en su visita a México
El expresidente Gustavo Petro acordó, en su visita a México, cómo será la distribución editoral del libro escrito sobre economía y crisis climática - crédito @petrogustavo/X

Según expresó Petro, las entradas para presenciar la disertación registraron una alta demanda en un lapso breve. El propio exmandatario ofreció detalles sobre la acogida del público universitario en las plataformas digitales. “En solo dos horas se agotaron los cupos para mi conferencia académica en la Unam de México”, expresó el exjefe de Estado respecto al nivel de convocatoria alcanzado con esta presencia.

En ese espacio académico, la exposición estará focalizada en los ejes temáticos del capítulo final de su producción bibliográfica más reciente. El exmandatario busca exponer las tesis económicas que sustentan el cierre de su obra, en medio de los fuertes señalamientos en el país a la herencia que dejó en este ámbito, con un presupuesto que radicó con un desfase, según el gobierno de Abelardo de la Espriella, en casi $60 billones.

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El exmandatario profundizó sobre los conceptos que expondrá ante la comunidad estudiantil y docente de la Unam.

“Hablaré del último capítulo de mi libro por salir, que analiza por qué la robotización que impone la actual fase de acumulación del capital nos lleva al fascismo”, puntualizó el expresidente, que planteó, entonces, una relación directa entre el avance en los procesos de producción y las transformaciones políticas.

Gustavo Petro en México tras entregar el poder
El expresidente Gustavo Petro está en México junto con su jefe de prensa, el cuestionado Andrés Camilo Hernández, según se pudo ver en las postales que compartió el exmandatario - crédito @petrogustavo/X

Así fueron las primeras reuniones de Gustavo Petro en México

Durante la permanencia en Ciudad de México, las actividades del expresidente incluyeron gestiones con el sector cultural y editorial de alcance hispanoamericano. El líder de izquierda sostuvo una reunión de trabajo con Paco Ignacio Taibo, historiador y director del Fondo de Cultura Económica, así como con Paloma Saiz, directora de la Feria Internacional del Libro del Zócalo de Ciudad de México.

En esa sesión formal se pactaron los términos para la divulgación internacional del volumen escrito por el político.

Acabo de acordar la edición de mi libro ya terminado: Economía política de la crisis climática, que se editará en español en todo el mundo hispano, y más tarde veremos con mis derechos de autor, en otras lenguas”, manifestó el político tras la reunión editorial, con la que empezó a promocionar su obra.

Gustavo Petro dejó la Casa de Nariño el 7 de agosto, en compañía de sus hijos, Antonella y Nicolás Alcocer - crédito Carlos Ortega/EFE
Gustavo Petro dejó la Casa de Nariño el 7 de agosto, en compañía de sus hijos, Antonella y Nicolás Alcocer - crédito Carlos Ortega/EFE

El contacto con la comunidad colombiana radicada en el país norteamericano también formó parte de los primeros eventos de la travesía, pues Petro relató el recibimiento recibido por parte de sus compatriotas al momento de su arribo a la capital mexicana. “Mi primer encuentro fue con colombianas y colombianos que salieron corriendo a abrazarme y ahora estoy en mi segundo encuentro”, contó el exjefe de Estado.

Frente a las especulaciones sobre posibles contactos diplomáticos con el gobierno local, la administración del país anfitrión aclaró el panorama institucional. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, precisó que el poder ejecutivo no agendó una reunión oficial con Petro durante los cuatro días estipulados para la estancia del visitante; aunque expresó su agrado por tener al exmandatario en su territorio.

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