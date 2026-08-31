Por destrucción de escaleras en apartamento diseñado por Rogelio Salmona, la Alcaldía de Bogotá abrió investigación: “No se acercaron a tramitar el permiso”

El propietario del apartamento en Altos de Santana se expone a multas de entre 200 y 500 salarios mínimos mensuales por la intervención sin autorización - crédito Captura de Video Instagram

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La polémica por la remodelación de un apartamento en Altos de Santana, obra del reconocido arquitecto Rogelio Salmona, protegida como Bien de Interés Cultural en Bogotá, ha provocado una drástica reacción por parte del distrito.

Diego Parra, director del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (Idpc), anunció la apertura de una investigación contra el propietario del inmueble y contra los profesionales que efectuaron la demolición de la estructura.

El funcionario local, en diálogo con Blu Radio, aseguró que la sanción se divide en dos frentes, tanto económica como constructiva, al considerar que no tramitaron ningún permiso o autorización para la modificación de la propiedad.

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La demolición de una escalera helicoidal original en un apartamento de las Torres del Parque reactivó el debate sobre la protección del patrimonio moderno y los límites de las intervenciones privadas en bienes de interés cultural - crédito deconama.studio / Instagram

“Para cualquier tipo de intervención en un bien de interés cultural de la ciudad, independiente de la modalidad, tiene que primero acercarse al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para, desde nosotros, evaluar si el proyecto afecta o no los valores patrimoniales (...) si se hubieran acercado, los hubiéramos guiado, asesorado, qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer. Pero por las connotaciones patrimoniales, no se podía haber modificado la escalera, pero no se acercaron, no radicaron ningún tipo de permiso ni de autorización”, explicó al medio citado.

Frente a las sanciones correspondientes, el director del Idpc señaló: “Ya tenemos plenamente identificado el apartamento, sabemos cuál es, y ya se inició el proceso de revisión de pruebas, sancionatorio y demás que dictamina el respectivo proceso”.

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La sanción económica se divide en dos frentes. Según Parra, el propietario se expone a multas de entre 200 y 500 salarios mínimos mensuales, mientras que para los profesionales que hayan intervenido en la obra el castigo se duplica y va de 400 a 1.000 salarios mínimos mensuales vigentes.

Así mismo, la segunda consecuencia del proceso no es económica, sino constructiva. El Instituto ordenará restituir lo alterado y volver a construir la escalera en sus condiciones anteriores con base en los planos originales, las memorias y la documentación histórica que conserva sobre el proyecto del arquitecto.

“Tienen que volver a construir la escalera original. Para este caso se encuentra completamente documentada, se tienen los planos originales, las memorias, toda la historia también del maestro Rogelio Salmona”, indicó.

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La polémica por la remodelación no autorizada en una obra de Rogelio Salmona generó críticas y cuestionamientos sobre la responsabilidad que implica habitar un inmueble con valor histórico en Bogotá - crédito Margarita Mejía / Torres del Parqyue

Contexto de la polémica

En redes sociales, se difundieron varios videos en donde Deconama Design Studio, responsable de la intervención, publicara un video en el que mostró y justificó la decisión de remodelar una escalera helicoidal.

El estudio sostuvo que el apartamento era demasiado oscuro y que la escalera impedía el ingreso de luz y afectaba la funcionalidad del espacio para quienes lo habitan.

“Fue una decisión superdifícil, pero cuando diseñamos un espacio no se trata solamente de conservar lo que existe, se trata de entender cómo funcionan las personas que lo habitan”, mencionaron.

La transformación de una escalera original en un apartamento de las Torres del Parque, conjunto protegido y obra emblemática de Rogelio Salmona en Bogotá, ha provocado una intensa discusión sobre los límites entre la conservación patrimonial y la adaptación funcional. La modificación, realizada sin autorización en un inmueble de conservación tipológica, ha puesto en el centro del debate la responsabilidad de los propietarios frente al patrimonio moderno colombiano - crédito deconama.studio / Instagram

La reacción fue inmediata en redes sociales y en círculos especializados en arquitectura. Entre los comentarios más difundidos apareció una comparación con una obra de arte: “Eso es como comprar un Botero y pedir que se lo adelgacen un poco”.

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Otros usuarios cuestionaron la decisión de intervenir una obra atribuida a Salmona con una reforma de ese tipo. Una de las frases que más circuló resumió ese malestar: “No sé para qué se compra uno un Salmona si lo va a remodelar todo; para eso se compra uno un apartamento equis”.

La diseñadora del estudio defendió el resultado y explicó que la nueva propuesta buscó aligerar visualmente el interior. “Creamos unas escaleras livianas, contemporáneas. Combinamos madera, cemento y vidrio. La idea era que dejaran de sentirse como una barrera y empezaran a funcionar como un elemento que conectara los espacios. Van a ver que las barandas en vidrio permiten que la luz atraviese todo el recorrido, haciendo que el apartamento se sienta mucho más abierto, luminoso y ligero”, afirmó.

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Post Fundación Rogelio Salmona - crédito Instagram

Por su parte, la Fundación Rogelio Salmona también se pronunció. María Elvira Madriñán Saa, presidenta de la junta directiva, sostuvo que lo más preocupante no era solo la transformación de un elemento arquitectónico de una obra protegida, sino “la actitud de ufanarse de haberlo eliminado, como si la destrucción de un elemento de valor patrimonial fuera un logro”.

Madriñán agregó que intervenir un Bien de Interés Cultural exige conocimiento, respeto, responsabilidad y cumplimiento de las autorizaciones previstas para su conservación. “Desconocer el valor de aquello que una sociedad ha decidido proteger revela un profundo desconocimiento de nuestra historia y de lo que significa un patrimonio cultural”, complementó.

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