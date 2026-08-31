La reconstrucción del turismo después del terremoto no pasaría por reducir los impuestos en el sector: “De nada sirve traer millones”

El valor agregado del turismo representa cerca del 2,4 % del PIB de Colombia, según el Dane - crédito SAE

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La reconstrucción turística en Colombia entra en una carrera contra el calendario ante el terremoto del 10 de agosto de 2026: la urgencia ya no pasa solo por reparar daños, sino por impedir que los destinos golpeados pierdan espacio en la oferta internacional y por redefinir cómo llega la inversión al sector, planteó la directora ejecutiva de ONU Turismo, Natalia Bayona, durante el 30° Congreso Nacional de Agencias de Viajes y Turismo de Anato en Barranquilla.

Bayona propuso una hoja de ruta con varias etapas para recuperar los destinos afectados y cambiar el modelo de inversión del sector. El esquema parte de la emergencia y el apoyo humanitario, sigue con el inventario de pérdidas, plantea que en dos meses el país ya entre en fase de reconstrucción turística y exige un relanzamiento antes de la ventana comercial de octubre a diciembre, además de incentivos ligados a la educación, el empleo local y ecosistemas territoriales más amplios que la hotelería.

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Dividió la respuesta en varias fases y pidió acelerar el paso. “En estos momentos estamos en la etapa de la emergencia y apoyo humanitario y es clave entender y ser solidarios”, dijo.

Tras esa etapa, ubicó el inventario de pérdidas y daños en hoteles, agencias, paquetes turísticos y reservas. Después, planteó un plan de reconstrucción que no tarde mucho y una fase posterior de relanzamiento para evitar que los destinos queden castigados en los mercados. Bayona remarcó que en dos meses el país y el sector ya deberían estar hablando de reconstrucción turística. También advirtió que la ventana comercial de octubre a diciembre define buena parte de los paquetes y catálogos internacionales de la siguiente temporada.

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Natalia Bayona es la directora ejecutiva de ONU Turismo desde junio de 2023 - crédito Anato

Alertó sobre el riesgo de que algunos destinos pierdan presencia en la oferta de los operadores. “No podemos esperar seis años”, afirmó.

También insistió en que el país debe trabajar desde ahora con ProColombia, el Gobierno, los gremios, los mercados internacionales y las aerolíneas. El llamado incluyó proteger plazas como Cali y el Paisaje Cultural Cafetero de una salida temporal de los catálogos turísticos.

Crecimiento del turismo abre una oportunidad y un desafío

El planteamiento de Bayona llega en un momento de expansión para el sector. Colombia cerró el último año con 6,2 millones de llegadas internacionales y USD9.700 millones en ingresos por turismo. Según expuso en su intervención, “la nueva agenda global de inversión turística: oportunidades para Colombia”, en 2026 las llegadas mantenían un crecimiento de alrededor del 10%. Según ella, ese desempeño confirma que el país atraviesa “el momento de los destinos emergentes”.

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Bayona situó a Colombia dentro de una tendencia regional más amplia. Citó a Paraguay con un alza cercana al 46%, El Salvador con 43%, Honduras con 17% y Guatemala con 10%.

“Este es el momento de Colombia y de los destinos emergentes”, afirmó. Luego atribuyó ese avance a decisiones de política pública: “No crece porque sí. Crece porque hay una política de Estado de conectividad aérea y porque hay nuevos incentivos a la inversión”. Y sumó los datos regionales de inversión. América Latina registró un crecimiento del 14% en inversión turística, con cerca de 270 proyectos y más de 83.000 empleos directos.

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El terremoto del 10 de agosto afectó ciudades turísticas en Colombia como Pereira, Cali y Manizales - crédito Juan Felipe León/Reuters

Menos hotelería aislada y más ecosistemas turísticos

Natalia Bayona centró parte de su diagnóstico en la concentración de capital en la hotelería. A escala mundial, el 61% de la inversión turística se dirige a hoteles, mientras en América Latina la proporción sube al 78%.

Y es que en Colombia, añadió, el 39% de la inversión extranjera turística va a hoteles, el 29% a servicios de viajes y reservas, y el 32% a otros segmentos vinculados con hospitalidad y turismo. Para Bayona, esas proporciones muestran que el crecimiento del sector no basta si el capital sigue concentrado en un solo tipo de activo.

“No basta solo con la inversión en hotelería”, dijo la directora de ONU Mujeres. El argumento es que un destino puede tener hoteles y aun así dejar escapar buena parte del impacto económico si no suma trabajadores preparados, oferta gastronómica, actividades culturales, proveedores y experiencias.

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Señaló que España, Estados Unidos y Reino Unido se mantienen entre los principales orígenes de la inversión turística que llega a Colombia. También indicó que Perú y Uruguay empiezan a ganar peso dentro del capital que entra al sector. Con ese diagnóstico, defendió una ampliación del tipo de proyectos que reciben apoyo. Mencionó un proyecto en Quindío para crear un ecosistema de turismo musical con formación e industrias creativas, más allá de la infraestructura hotelera.

“No es un hotel más”, afirmó. También sostuvo que Colombia cuenta con ventajas para impulsar ese tipo de apuestas: “Somos una potencia global musical. Créanse, somos una potencia de biodiversidad, somos una potencia en recursos naturales”.

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Anato y Cotelco ya solicitaron en varias ocasiones la reducción del IVA para sector y así reactivar la economía colombiana - crédito Colprensa

Incentivos para reconstruir y atraer inversión

La propuesta de Bayona para atraer capital va más allá de las exenciones tributarias. “El inversor internacional ya no solamente busca incentivos fiscales”, aseguró.

Dentro de las condiciones que, según explicó, pesan en la decisión de inversión mencionó estabilidad en las reglas, seguridad, conectividad, infraestructura, disponibilidad de trabajadores, proveedores locales, apoyo institucional y claridad sobre las oportunidades. En esa línea, pidió reglas claras para el empresario con efecto directo sobre la comunidad.

“Hay que poner claras las reglas del juego al empresario, pero también tener claro que es para el desarrollo de la comunidad”, señaló. A partir de ahí, propuso concentrar los incentivos en territorios y ecosistemas turísticos estratégicos. Uno de esos instrumentos son las zonas económicas especiales. El objetivo, explicó, no es beneficiar solo a una empresa o a un hotel, sino impulsar zonas completas donde se articulen actividades vinculadas con turismo, turismo rural y recuperación de cascos históricos.

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Bayona apoyó esa idea en referencias internacionales. Mencionó experiencias de República Dominicana, Indonesia, Sudáfrica y Arabia Saudita, donde los gobiernos usaron herramientas para atraer capital hacia territorios determinados y promover al mismo tiempo desarrollo económico.

En el primer semestre de 2026, los principales indicadores del sector de alojamiento turístico en Colombia mostraron una disminución, a diferencia de la tendencia observada en el resto de la economía nacional - crédito Cotelco

Formación, empleo local y autenticidad en los territorios

La formación técnica y vocacional apareció como uno de los ejes de su planteamiento. Bayona reconoció que Colombia tiene programas universitarios de buen nivel, pero advirtió un vacío en la preparación de personal especializado para los distintos oficios de esta industria. “Contar con trabajadores preparados no solamente mejora la calidad del servicio, sino que se convierte en un incentivo para atraer nuevas inversiones”, afirmó.

También resumió esa carencia en otra frase: “De nada sirve traer millones de personas si luego no tengo buenos hoteleros”.

Su propuesta apunta a una escuela especializada en oficios turísticos articulada con el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), el Gobierno, las universidades, los empresarios y las organizaciones internacionales. La formación abarcaría hotelería, gastronomía, servicio, protocolo, comunicación y otras tareas de la cadena turística.

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Bayona citó el caso de Arabia Saudita, donde los proyectos de inversión se acompañan de programas para capacitar al personal que trabajará cuando los hoteles entren en operación. “Esto no es un incentivo fiscal, pero es un alivio enorme para el empresario”, expresó. Vinculó esa capacitación con empleo, cadenas productivas locales y menor riesgo para quien invierte. También reclamó “un incentivo no fiscal, no financiero en torno a la educación” y lo definió como un pilar para fortalecer programas de turismo vocacional.

En esa visión, el turismo debe repartir sus beneficios en una red más amplia que incluya gastronomía, música, moda, industrias creativas, guías y pequeños proveedores. Bayona remarcó que el nuevo visitante busca experiencias ligadas a las comunidades y a la producción manual.