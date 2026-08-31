Colombia

Directora del Icbf protagonizó fuerte pelea con su antecesora y destapó millonarios gastos: “La plata de la niñez se respeta”

La disputa se desató tras una publicación de Astrid Cáceres sobre los recursos del instituto y terminó con cuestionamientos a su gestión al frente de la entidad por parte de Carolina Restrepo

- crédito Lina Gasca - John Paz/Colprensa
La directora del Icbf, María Carolina Restrepo Cañavera, y su antecesora, Astrid Cáceres, protagonizaron un enfrentamiento público por el presupuesto y la gestión administrativa de la entidad - crédito Lina Gasca - John Paz/Colprensa
Guardar

La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), María Carolina Restrepo Cañavera, y su antecesora en el cargo durante el gobierno de Gustavo Petro, Astrid Cáceres, protagonizaron un enfrentamiento en redes sociales tras fuertes cuestionamientos a la gestión administrativa, el uso del presupuesto de la entidad y la interpretación de actividades infantiles en la sede institucional.

El intercambio de señalamientos nació a raíz de las declaraciones de Restrepo durante un recorrido por la Dirección General del Icbf, donde rechazó la presencia de mensajes e ilustraciones en los muros de la entidad. La funcionaria afirmó que las imágenes representaban una supuesta instrumentalización de los menores de edad con fines ideológicos.

PUBLICIDAD

En su inspección, la actual directora criticó la frase “Aquí estuvo la resistencia chiquita”, expresada en los murales por un colectivo de niñas activistas que utiliza el arte para la defensa de sus derechos. Restrepo cuestionó el propósito de estas actividades en los espacios de la institución.

Carolina Restrepo expresó su total indignación al observar un mural con dibujos y mensajes hechos por niños, calificando la situación como un abuso - crédito @mafecarrascal/X

“¿Cómo usan a los niños? Esto es absolutamente abusivo. Un niño, ¿qué va a saber del mensaje que va a salir, dizque ‘resistencia chiquita’? ¿Qué es eso?”, dijo Restrepo durante la visita. La funcionaria agregó que los entornos del instituto deben dedicarse al juego y desarrollo integral de la infancia, y no a transmitir posturas políticas, concluyendo que “un niño, lo único que tiene es que jugar”.

PUBLICIDAD

Astrid Cáceres lanzó duros cuestionamientos a la directora del Icbf

La respuesta de la exdirectora Astrid Cáceres se produjo a través de su cuenta oficial en la red social X, en la que cuestionó los ajustes financieros contemplados para la entidad en la nueva vigencia fiscal y publicó una imagen alusiva al colectivo infantil.

Cáceres indagó sobre los efectos de la reducción de fondos en los programas sociales del instituto y la estabilidad del personal asistencial en las diferentes regiones: “En el presupuesto nuevo recortaron recursos para el Icbf”.

- crédito @ICBFColombia/X
- crédito @ICBFColombia/X

“Las preguntas centrales: ¿está en riesgo la continuidad de la vinculación laboral de madres comunitarias, hogares infantiles y madres sustitutas propuesto en el artículo 68 de la reforma laboral?“, cuestionó la exfuncionaria.

Además, Cáceres añadió a su publicación que: “¿Está en riesgo el subsidio de sustitución pensional de ex madres comunitarias y su ampliación? ¿Qué exactamente se recorta cuando se recorta a lo social?”.

Astrid Cáceres acompañó el mensaje con una fotografía de un vaso de café que llevaba la frase “aqui estubo resistencia chiquita (sic)”, en referencia al colectivo de niñas en Bogotá que recurre al arte y al activismo para denunciar la violencia y promover los derechos de la infancia. Sin embargo, el mensaje de la pared fue interpretado de manera distinta por la actual directora del Icbf.

Astrid Cáceres cuestionó el presupuesto del Icbf y preguntó por el posible impacto de los recortes en programas y trabajadores vinculados al bienestar de la infancia - crédito @AstridCaceresC/X
Astrid Cáceres cuestionó el presupuesto del Icbf y preguntó por el posible impacto de los recortes en programas y trabajadores vinculados al bienestar de la infancia - crédito @AstridCaceresC/X

Carolina Restrepo defendió su política de austeridad

Ante la publicación sobre los recursos públicos, la directora Restrepo arremetió de manera directa contra la gestión de Cáceres, al señalar gastos elevados en personal de asesoría y el pago de arrendamientos durante la administración anterior.

“Qué bueno verla ahora tan preocupada por el presupuesto del Icbf. Esa preocupación habría sido muy útil cuando tenía más de setenta asesores en su despacho, además de una planta de 35 ‘asesores’”, respondió Restrepo.

La funcionaria también cuestionó otros gastos de la administración anterior: “Cuando tenía un asesor con una remuneración cercana a los 15 millones de pesos mensuales más prima técnica dedicado a ser el todero del ICBF, verificando si había tornillos, bombillos y cuanto asunto apareciera; o cuando decidió seguir pagando un arriendo de más de 220 millones de pesos mensuales por unas instalaciones cuya ocupación pueden ver ustedes mismos”.

Carolina Restrepo cuestionó los gastos realizados durante la administración anterior y puso bajo la lupa el número de asesores vinculados al despacho de Cáceres - crédito @carorestrepocan/X
Carolina Restrepo cuestionó los gastos realizados durante la administración anterior y puso bajo la lupa el número de asesores vinculados al despacho de Cáceres - crédito @carorestrepocan/X

La titular del Bienestar Familiar defendió las medidas de ajuste implementadas en su administración y aseguró que el manejo de los fondos se priorizará en la atención directa a los menores.

“Celebro que la austeridad le haya llegado. Lástima que haya sido después de salir del ICBF. Ahora sí la plata va a empezar a alcanzar. Porque es la plata de la niñez y la plata de la niñez se respeta”, puntualizó Restrepo.

Restrepo, como lo mencionó en su post, compartió las fotografías de las oficinas, en las que, según señaló, se observa un espacio de dimensiones reducidas, aunque acondicionado con varias mesas y equipos de cómputo. De acuerdo con la directora del Icbf, el lugar representaba un costo mensual millonario para la entidad.

Otro de los señalamientos estuvo relacionado con un contrato de arrendamiento que, según Carolina Restrepo, superaba los $220 millones mensuales - crédito @carorestrepocan/X
Otro de los señalamientos estuvo relacionado con un contrato de arrendamiento que, según Carolina Restrepo, superaba los $220 millones mensuales - crédito @carorestrepocan/X

La respuesta de la exdirectora del Bienestar Familiar

Lejos de acabar la disputa en la plataforma digital, Astrid Cáceres rechazó las acusaciones sobre los supuestos sobrecostos de su administración, calificó las afirmaciones como falsas y solicitó una corrección pública sobre las cifras presentadas.

“Señora Carolina, ninguna de estas cosas es cierta. La invito cordialmente a rectificar las calumnias mencionadas. Revise mis preguntas, que son serias y, al contrario de lo que usted cree, le podrían ayudar en la gestión social que le fue encomendada”, replicó Cáceres en la misma red social.

Astrid Cáceres rechazó las acusaciones de Carolina Restrepo y aseguró que las afirmaciones realizadas en su contra no corresponden a la realidad - crédito @AstridCaceresC/X
Astrid Cáceres rechazó las acusaciones de Carolina Restrepo y aseguró que las afirmaciones realizadas en su contra no corresponden a la realidad - crédito @AstridCaceresC/X

Temas Relacionados

Carolina RestrepoDirectoral del IcbfAstrid CárceresIcbfResistencia chiquitaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La selección Colombia habría recibido una oferta para jugar partidos amistosos en noviembre

Los compromisos se desarrollarían durante la fecha FIFA que va del 9 al 17 del penúltimo mes del año

La selección Colombia habría recibido una oferta para jugar partidos amistosos en noviembre

El M-19 también se despachó contra Gustavo Petro tras polémico mensaje en el que ‘regañó’ a congresistas del Pacto Histórico: continúa la crisis

La confrontación, que empezó a desarrollarse en las plataformas digitales, dejaría en evidencia las fisuras en la izquierda y reactivó el discusión sobre la legitimidad de la representación que asumió el ex jefe de Estado de los colectivos que lo acompañaron en su administración

El M-19 también se despachó contra Gustavo Petro tras polémico mensaje en el que ‘regañó’ a congresistas del Pacto Histórico: continúa la crisis

Un sismo de 7,0 en la falla de Fómeque pondría en riesgo más de 13.000 vidas en Bogotá, advierte el Concejo de la ciudad

Un debate en el Concejo Distrital cuestionó cuántos albergues, camas, rescatistas y centros de mando funcionarían de verdad después de la emergencia, cuando también podrían fallar vías, sedes oficiales y hospitales

Un sismo de 7,0 en la falla de Fómeque pondría en riesgo más de 13.000 vidas en Bogotá, advierte el Concejo de la ciudad

Independiente Medellín venció 2-1 a Llaneros en la fecha 8 de la Liga BetPlay 2026-II: así fue la asistencia de ‘Juanfer’ Quintero

El capitán del DIM sigue sin estrenarse con el gol, pero ya contribuyó con un pase gol para la cuarta victoria del equipo en el campeonato

Independiente Medellín venció 2-1 a Llaneros en la fecha 8 de la Liga BetPlay 2026-II: así fue la asistencia de ‘Juanfer’ Quintero

Así es al propuesta de los bancos en Colombia a Abelardo de la Espriella para acabar con los créditos ilegales conocidos como “gota a gota”

Cinco millones de personas podrían acceder a nuevas líneas y mecanismos en medio de una ofensiva para debilitar la economía subterránea basada en la usura y la extorsión

Así es al propuesta de los bancos en Colombia a Abelardo de la Espriella para acabar con los créditos ilegales conocidos como “gota a gota”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

ENTRETENIMIENTO

Gabriela Tafur pasó de las pasarelas a ser CEO de una empresa que aspira a ser el ‘Netflix del futuro’: “Piensan que soy pendeja”

Gabriela Tafur pasó de las pasarelas a ser CEO de una empresa que aspira a ser el ‘Netflix del futuro’: “Piensan que soy pendeja”

Alci Acosta permanece en la UCI por complicaciones renales y de próstata: este fue el anuncio de su familia

Concierto de Conciertos tiene nueva fecha y cambios en el cartel: todo lo que debe saber

El DJ John Summit anunció que su debut en Colombia será un concierto benéfico para las familias afectadas por el terremoto

Jorge Cárdenas contó que perdió la casa en la que creció durante el terremoto en Cali: “Ahí vivimos muchas cosas”

Deportes

Independiente Medellín venció 2-1 a Llaneros en la fecha 8 de la Liga BetPlay 2026-II: así fue la asistencia de ‘Juanfer’ Quintero

Independiente Medellín venció 2-1 a Llaneros en la fecha 8 de la Liga BetPlay 2026-II: así fue la asistencia de ‘Juanfer’ Quintero

Matías Orozco fue oficializado como nuevo jugador del Brighton & Hove Albion de la Premier League, pero no jugaría con ese equipo

Colombia comenzó con el pie izquierdo su participación en el US Open 2026: tenista quedó eliminada en su debut

Jhon Jáder Durán tendría dos delanteros por encima en la convocatoria de la selección Colombia

Richard Ríos obstaculiza la llegada de Gustavo Puerta al Benfica: el club portugués dispuesto a ceder al volante de la selección Colombia