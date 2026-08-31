Colombia

Gobierno abrió convocatoria en formación digital, tecnologica y socioemocional gratuita para docentes tras el sismo del 10 de agosto

La formación docente busca reforzar competencias digitales, educación virtual y pedagogías flexibles para responder a la emergencia y a la recuperación en cada territorio

Los cursos incluyen áreas como marketing digital, inglés básico, atención al cliente y proyectos audiovisuales - crédito Secretaría de Desarrollo Económico
La iniciativa ofrece tres cursos sin costo, junto con la Universidad Ean, para adaptar la enseñanza a escenarios virtuales, flexibles y comunitarios en municipios con daños y retorno gradual - crédito Secretaría de Desarrollo Económico
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El Ministerio de Educación Nacional lanzó una convocatoria gratuita para fortalecer las capacidades de los docentes en los territorios afectados por el sismo del 10 de agosto, con el objetivo de garantizar la continuidad educativa y responder a los retos surgidos en medio de la emergencia.

La iniciativa, en alianza con la Universidad Ean, ofrece tres programas de formación orientados a competencias digitales, innovación pedagógica y educación socioemocional, permitiendo a los educadores adaptarse a las nuevas condiciones y necesidades de sus comunidades.

La convocatoria, dirigida especialmente a docentes de las zonas impactadas por el sismo, incluye los cursos: Docente Digital 360°, Desafíos que transforman: Innovar, avanzar y flexibilizar, y Pedagogías flexibles y educación socioemocional para la Primera Infancia.

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El proceso formativo es 100% gratuito y puede ser solicitado a través del formulario dispuesto por el Ministerio de Educación, que busca llegar a la mayor cantidad de maestras y maestros interesados en fortalecer su práctica en entornos de emergencia y transición hacia la normalidad.

La convocatoria busca reforzar habilidades digitales, innovación pedagógica y apoyo socioemocional en zonas golpeadas por el sismo, para sostener el aprendizaje durante la emergencia y en la recuperación - crédito Ministerio de Educación
La convocatoria busca reforzar habilidades digitales, innovación pedagógica y apoyo socioemocional en zonas golpeadas por el sismo, para sostener el aprendizaje durante la emergencia y en la recuperación - crédito Ministerio de Educación

Esta oferta responde a la urgencia de dotar a los docentes de herramientas tecnológicas y didácticas para la educación virtual y flexible, en un contexto donde la tecnología se convierte en aliada fundamental para mantener el vínculo con los estudiantes y garantizar la continuidad del aprendizaje.

Para la cartera, el propósito de la iniciativa es brindar “conocimientos prácticos y herramientas que podrán ser aplicados, de acuerdo con las condiciones y necesidades de cada territorio, tanto durante la emergencia como en los procesos de recuperación”. Para participar, los interesados deben hacer clic aquí.

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Avances en el regreso a clases en los territorios afectados

La ministra de Educación Nacional, Viviane Morales Hoyos, presentó un balance detallado sobre el estado del regreso a clases en los municipios afectados por el sismo. El informe da cuenta de un retorno progresivo a la presencialidad en la mayoría de los territorios, aunque persisten estrategias virtuales, escuela en casa y modalidades alternas en sedes donde los daños en infraestructura o condiciones de habitabilidad aún no permiten la atención presencial.

En Cali, el 97% de las sedes educativas están habilitadas total o parcialmente y, desde el 24 de agosto, el 100% de los establecimientos prestan el servicio educativo mediante presencialidad, alternancia o atención remota. Armenia inició este martes 25 de agosto con el 95% de la prestación presencial, y en Cartago el regreso se desarrolla de forma gradual, tras una fase de atención con guías y escuela en casa.

El Ministerio de Educación reportó 387 municipios afectados, 1.462 instituciones educativas impactadas y una matrícula de 988.180 niñas, niños y adolescentes comprometida por la emergencia - crédito Fecode
El Ministerio de Educación reportó 387 municipios afectados, 1.462 instituciones educativas impactadas y una matrícula de 988.180 niñas, niños y adolescentes comprometida por la emergencia - crédito Fecode

En el departamento del Chocó, el servicio educativo ha sido restablecido en un 80% de manera presencial y en un 20% con guías o virtualidad, proyectando alcanzar el 95% de presencialidad en los próximos días. En Quibdó, 25 establecimientos inician atención presencial para cerca de 8.000 estudiantes, complementando con dobles jornadas, acciones para fortalecer la conectividad y uso de guías.

En Valle del Cauca, 102 sedes ingresaron el 24 de agosto, alcanzando el 70% de la matrícula en cabeceras municipales, mientras el 30% restante continúa con educación virtual. Quindío, con el 62% de su infraestructura educativa afectada, avanza en el retorno progresivo, apoyado en actividades virtuales, diagnóstico de infraestructura y atención socioemocional.

En Caldas, 40.000 estudiantes regresaron a la presencialidad y 32.000 continúan con escuela en casa. En Risaralda, el retorno es progresivo y seguro, con flexibilización curricular y diversas modalidades de atención. Antioquia reporta el servicio educativo 100% activo, en su mayoría presencial, y en Cundinamarca se mantiene la atención presencial mediante reubicación interna o doble jornada. Huila también reporta el 100 % de prestación del servicio, con el Programa de Alimentación Escolar (PAE) funcionando plenamente.

A nivel nacional, el Ministerio de Educación registra 387 municipios afectados, 1.462 instituciones educativas y 3.872 sedes impactadas, lo que ha afectado la matrícula de 988.180 niñas, niños y adolescentes. Del total de sedes afectadas, el 64,3% son rurales y el 35,7% urbanas, aunque la mayor afectación de matrícula se da en zonas urbanas, con el 80,6% de los estudiantes impactados.

Cali, Armenia y Cartago avanzan en el regreso a clases con alta habilitación de sedes educativas y esquemas que combinan presencialidad, guías y escuela en casa - crédito Alcaldía de Cali
Cali, Armenia y Cartago avanzan en el regreso a clases con alta habilitación de sedes educativas y esquemas que combinan presencialidad, guías y escuela en casa - crédito Alcaldía de Cali

Estrategias y acciones para garantizar la continuidad educativa

El Ministerio de Educación, en articulación con las secretarías y entidades territoriales, avanza en la implementación de acciones estratégicas como diagnóstico de infraestructura y tecnología, ajuste de materiales pedagógicos, capacitación docente, adecuación de espacios pedagógicos y verificación de las condiciones de conectividad y energía. Se fortalece la educación virtual y flexible, adaptando contenidos y recursos a las realidades de cada territorio.

La asignación de tutores Ptafi responde a las necesidades de las sedes más afectadas, mientras la presencialidad física se privilegia en las sedes seguras, con alternancia, uso de espacios rotativos y atención en doble jornada cuando es necesario. Para las zonas en situación crítica, se implementan estrategias de escuela en casa y escuela itinerante, asegurando que ningún estudiante quede sin atención educativa.

La cartera enfatizó que el acompañamiento técnico y el diagnóstico de infraestructura continuarán, así como la capacitación y formación docente, para que el regreso a clases sea seguro, progresivo y adaptado a las necesidades de cada comunidad.

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