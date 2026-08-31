Incendios forestales: septiembre se perfila como un mes crítico en Bogotá y Cundinamarca

Las autoridades advierten que en septiembre se intensificarían los incendios forestales en Cundinamarca y Bogotá por El Niño, el aumento de temperaturas, la reducción de lluvias y las quemas humanas - crédito @Marovaan/X

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Las autoridades de la región metropolitana advierten que en septiembre se intensificarían los incendios forestales en Cundinamarca y Bogotá, debido al incremento de las temperaturas y la reducción de lluvias asociadas al fenómeno de El Niño, sumados a la persistencia de quemas humanas que elevan el riesgo en zonas boscosas y rurales.

Según el Observatorio de Dinámicas Metropolitanas y Regionales, septiembre es históricamente el tercer mes con mayor número de emergencias, tendencia confirmada por los reportes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Dane.

Entre 2015 y 2024 se registraron 1.985 emergencias en Bogotá y 20 municipios aledaños, donde los incendios de vegetación ocuparon el primer lugar con 785 casos (39,5% del total) y una afectación de 5.346 hectáreas. Tan solo en septiembre de 2024 hubo 23 incendios y en el mismo mes de 2023 se reportaron 27, cifras que podrían incrementarse ante la proyección de una temporada seca más intensa en 2026.

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El Observatorio de Dinámicas Metropolitanas y Regionales, la Ungrd y el Dane ubican a septiembre entre los meses con más emergencias por incendios forestales en la región metropolitana - crédito Gestión del Riesgo Cundinamarca / Facebook

Contexto regional y municipios más afectados

La caracterización de la gestión del riesgo en la región incluyó a municipios como Cajicá, Chía, Chipaque, Choachí, Cota, Facatativá, Funza, Fusagasugá, La Calera, Madrid, Mosquera, Pasca, Sibaté, Silvania, Soacha, Sopó, Tenjo, Tocancipá, Ubaque y Zipaquirá, además de Bogotá.

El análisis muestra que los incendios forestales, que representan daños en áreas superiores a 5.000 metros cuadrados y son ocasionados en un 95% por intervención humana, tienen picos en enero, febrero y septiembre. Las temporadas de sequía y la irresponsabilidad en la realización de quemas agrícolas o de residuos inciden en la magnitud de estos eventos.

En emergencias totales, Bogotá lidera con 612 eventos, seguida de Soacha (263) y Fusagasugá (133). Por tasa anual ajustada a la población, Choachí encabeza la lista con 102,4 eventos por cada 100 mil habitantes, seguido de Ubaque (97,6) y Chipaque (62).

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Entre 2015 y 2024 se registraron 1.985 emergencias en Bogotá y 20 municipios aledaños, y los incendios de vegetación sumaron 785 casos y 5.346 hectáreas afectadas - crédito Bomberos Bogotá / X

Además, Bogotá reporta el mayor número de personas afectadas (13.577), seguida de Soacha (4.598), Fusagasugá (2.664), Sibaté (2.038) y La Calera (1.057). En términos relativos, Pasca, Sibaté, Silvania, Chipaque y La Calera muestran las tasas más elevadas de afectados.

Balance y respuesta operativa en 2026

Hasta el 30 de agosto de 2026, Cundinamarca registró 752 incendios forestales en el año, con una afectación de 2.595 hectáreas repartidas en 75 municipios y 12 provincias. Solo en agosto se reportaron 259 incendios que dañaron casi 1.990 hectáreas. Según el capitán Álvaro Eduardo Farfán Vargas, delegado departamental de Bomberos del departamento, las emergencias son atendidas de manera articulada por cuerpos oficiales y voluntarios, junto a las autoridades locales de gestión del riesgo.

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En el más reciente reporte diario, se registraron cuatro incendios forestales en el departamento, afectando 0,5 hectáreas, de los cuales tres ya estaban controlados y uno liquidado. El monitoreo es constante y se mantendrá la coordinación con los municipios para responder ante cualquier nuevo evento.

Bogotá lidera las emergencias totales con 612 eventos, mientras Choachí registra la tasa anual más alta y Bogotá concentra el mayor número de personas afectadas - crédito Gobernación Cundinamarca/Bomberos Cundinamarca

De acuerdo con la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres (Uaegrd), el fenómeno de El Niño presenta una probabilidad superior al 90% de alcanzar una intensidad muy fuerte entre septiembre de 2026 y febrero de 2027, lo que implicaría una reducción de lluvias entre 30% y 70 % y un aumento de temperaturas de entre 1 ℃ y 3 ℃, con posibles picos de hasta 5 ℃ en algunas áreas.

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Medidas preventivas y restricciones

Para mitigar el riesgo, la Unidad Administrativa Especial Para la Gestión del Riesgo de Desastres (Uaegrd) emitió la Circular No. 012 del 25 de agosto de 2026, suspendiendo todas las quemas abiertas controladas en áreas rurales de los 116 municipios de Cundinamarca, incluyendo actividades agrícolas, mineras y de manejo de residuos. La disposición estará vigente hasta que el Ideam comunique el cese de las condiciones que motivaron la medida. Los municipios deben reforzar patrullajes, garantizar la capacidad de respuesta de los bomberos y promover el uso responsable del agua.

El incumplimiento de la restricción puede acarrear sanciones ambientales, medidas policivas e investigaciones penales, con multas, suspensión de actividades y, en caso de daños graves, penas privativas de la libertad.

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Las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía para evitar cualquier quema no autorizada y a reportar de inmediato columnas de humo o conatos de incendio al Centro de Información y Telecomunicaciones (Citel) de la Uaegrd, vía celular al 320 240 6929 o al correo apoyoemergencias@cundinamarca.gov.co.

La Gobernación de Cundinamarca suspendió las quemas abiertas controladas en las zonas rurales de los 116 municipios por el riesgo de incendios asociado al fenómeno de El Niño - crédito Gobernación de Cundinamarca

El director de la Región Metropolitana, Luis Lota, subrayó que los datos históricos demuestran la necesidad de fortalecer la gestión del riesgo de desastres, ordenar el territorio y asumir responsabilidades compartidas entre autoridades, empresas, entidades y ciudadanos.

Por su parte, la Gobernación de Cundinamarca solicita mantener el alistamiento institucional y divulgar las restricciones especialmente en comunidades rurales, juntas de acción comunal y sectores económicos vulnerables.

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La prioridad es anticiparse a la emergencia fortaleciendo la prevención, la capacidad de respuesta y la educación sobre el manejo responsable del entorno natural para evitar tragedias durante los próximos meses de mayor riesgo de incendios forestales en la región metropolitana.