Bogotá anunció más 670 vacantes de empleo: incluyen cargos sin experiencia, así puede participar

De la oferta laboral, 427 vacantes están dirigidas a personas con formación técnica, tecnológica y universitaria - crédito Secretaría de Desarollo Económico

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La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico anunció la disponibilidad de 672 vacantes de empleo en Bogotá esta semana, abriendo nuevas oportunidades para quienes buscan ingresar al mercado laboral, dar el primer paso profesional o poner en práctica los conocimientos adquiridos durante su formación técnica, tecnológica o universitaria.

De las plazas disponibles, 427 vacantes están dirigidas a personas con formación técnica, tecnológica y universitaria, mientras que 572 oportunidades se canalizan a través del Servicio Público de Empleo. Estas últimas contemplan 562 puestos para jóvenes entre 18 y 28 años, 254 para personas sin experiencia laboral, 103 para mayores de 50 años y 10 para personas con discapacidad.

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Oferta presencial y jornadas móviles

Además de las postulaciones en línea, la Secretaría de Desarrollo Económico realizará una convocatoria presencial el viernes 4 de septiembre, de 8:00 a. m. a 1:00 p. m., en el CDC Simón Bolívar (calle 165 #7-52). Durante la jornada, los interesados podrán conocer los perfiles buscados por las empresas y avanzar en el proceso de preselección.

El Servicio Público de Empleo canaliza 572 oportunidades, incluidas 562 vacantes para jóvenes de 18 a 28 años, 254 para personas sin experiencia y 103 para mayores de 50 años - crédito Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Paralelamente, la Unidad Móvil de Empleo estará en Bosa, en el Centro Comercial Gran Plaza Bosa (calle 65 Sur #78H-51), del 31 de agosto al 5 de septiembre, ofreciendo servicios gratuitos de orientación ocupacional, inscripción a vacantes y acceso a cursos de formación laboral.

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Para postularse a cualquiera de estas opciones, los aspirantes deben ingresar a https://desarrolloeconomico.gov.co/encuentra-empleo/, registrar o actualizar su hoja de vida y consultar las vacantes que se ajusten a su perfil.

Listado de vacantes disponibles

Entre las oportunidades ofertadas del 31 de agosto al 6 de septiembre se destacan los siguientes cargos:

Auxiliar de servicio al cliente

Analista administrativa (o)

Auxiliar de enfermería

Conductor (a) C2

Asistente de restaurante

Agente bilingüe nivel avanzado inglés B2-C1

Oficial hidráulico (a)

Montador (a) de ensamble

Judicante (prácticas universitarias)

Operario (a) de mantenimiento locativo

Representante bilingüe de servicio al cliente B2

Auxiliar de soporte-PCD

Jefa(e) financiera (o)

Latonero (a)

Técnico (a) senior de vehículos

Técnico (a) junior de vehículos

Técnico(a) auxiliar de vehículos

Agente de soporte

Asistente logístico (a) de inventarios

Operaria (o) de maquinaria para diseño e impresión

Operario (a) de producción

Médica (o) general consulta externa

Associate customer service specialist

Associate patient service specialist

Profesional de atención al donante

Bacterióloga (o)

Asistente de desarrollo

Supervisora auxiliar de tráfico

Analista de nómina

Mecánica (o)

Asesor (a) comercial externo (a)

Team manager OFR

Team leader OFR

Specialist business support – Master Data (SSA)

Expert sales – House of Pricing Support

Auxiliar operativo(a)-PCD

Mensajero(a) motorizado(a)

Jefe (a) de enfermería

Camillero (a)

Ejecutivo (a) comercial Siigo

Técnico electromecánico (a) automotriz

Técnico(a) mecánico(a) de equipos menores

Asistente administrativo(a) de taller

Auxiliar de nómina

Contador (a) junior

Analista de tesorería

Líder de cuadrilla de obra

Oficial de mampostería

Proof of Insurance / Client Management Specialist / Account Management Specialist

Operador(a) de vehículo

Asesor(a) comercial

Telemercaderista

Técnico(a) biomédico(a)

Nutricionista

Analista de contabilidad

Auxiliar de laboratorio

Auxiliar de patología

Auxiliar de implementaciones

La Secretaría de Desarrollo Económico realizará una convocatoria presencial el 4 de septiembre en el CDC Simón Bolívar para avanzar en la preselección de candidatos - crédito Secretaría de Desarollo Económico

Las vacantes priorizan la vinculación de mujeres y ofrecen oportunidades tanto a personas con experiencia como a quienes buscan su primer empleo.

Oferta ampliada a través del Sena

Simultáneamente, la Agencia Pública de Empleo del Sena ofrece 11.614 vacantes en Bogotá, dentro de un total nacional de 32.327. Estas se distribuyen en áreas como dirección y gerencia (6), finanzas y administración (2.192), ciencias naturales y aplicadas (1.076), salud (380), ciencias sociales y educación (2), arte y cultura (74), ventas y servicios (4.817), explotación primaria (71), operación de equipos y oficios (2.059), y procesamiento y fabricación (937).

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Los salarios varían entre $2 millones y $8 millones, dependiendo del cargo y la experiencia. Para participar, los aspirantes deben crear una cuenta en el portal de la Agencia Pública de Empleo del Sena, registrar su documentación y correo, completar y validar el perfil profesional, y luego buscar y postularse a las vacantes de interés según área, ubicación o modalidad, incluyendo opciones de teletrabajo.

La Agencia Pública de Empleo del Sena ofrece 11.614 vacantes en Bogotá, con salarios entre 2 y 8 millones de pesos según el cargo y la experiencia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El Sena actúa únicamente como intermediario, garantizando transparencia y evitando el uso de intermediarios o correos electrónicos para postulaciones. La selección y contratación dependen exclusivamente de las empresas que publican las vacantes.