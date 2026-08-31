Bogotá anunció más 670 vacantes de empleo: incluyen cargos sin experiencia, así puede participar

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico anunció la disponibilidad de 672 vacantes de empleo en Bogotá esta semana, abriendo nuevas oportunidades para quienes buscan ingresar al mercado laboral, dar el primer paso profesional o poner en práctica los conocimientos adquiridos durante su formación técnica, tecnológica o universitaria.
De las plazas disponibles, 427 vacantes están dirigidas a personas con formación técnica, tecnológica y universitaria, mientras que 572 oportunidades se canalizan a través del Servicio Público de Empleo. Estas últimas contemplan 562 puestos para jóvenes entre 18 y 28 años, 254 para personas sin experiencia laboral, 103 para mayores de 50 años y 10 para personas con discapacidad.
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Oferta presencial y jornadas móviles
Además de las postulaciones en línea, la Secretaría de Desarrollo Económico realizará una convocatoria presencial el viernes 4 de septiembre, de 8:00 a. m. a 1:00 p. m., en el CDC Simón Bolívar (calle 165 #7-52). Durante la jornada, los interesados podrán conocer los perfiles buscados por las empresas y avanzar en el proceso de preselección.
Paralelamente, la Unidad Móvil de Empleo estará en Bosa, en el Centro Comercial Gran Plaza Bosa (calle 65 Sur #78H-51), del 31 de agosto al 5 de septiembre, ofreciendo servicios gratuitos de orientación ocupacional, inscripción a vacantes y acceso a cursos de formación laboral.
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Para postularse a cualquiera de estas opciones, los aspirantes deben ingresar a https://desarrolloeconomico.gov.co/encuentra-empleo/, registrar o actualizar su hoja de vida y consultar las vacantes que se ajusten a su perfil.
Listado de vacantes disponibles
Entre las oportunidades ofertadas del 31 de agosto al 6 de septiembre se destacan los siguientes cargos:
- Auxiliar de servicio al cliente
- Analista administrativa (o)
- Auxiliar de enfermería
- Conductor (a) C2
- Asistente de restaurante
- Agente bilingüe nivel avanzado inglés B2-C1
- Oficial hidráulico (a)
- Montador (a) de ensamble
- Judicante (prácticas universitarias)
- Operario (a) de mantenimiento locativo
- Representante bilingüe de servicio al cliente B2
- Auxiliar de soporte-PCD
- Jefa(e) financiera (o)
- Latonero (a)
- Técnico (a) senior de vehículos
- Técnico (a) junior de vehículos
- Técnico(a) auxiliar de vehículos
- Agente de soporte
- Asistente logístico (a) de inventarios
- Operaria (o) de maquinaria para diseño e impresión
- Operario (a) de producción
- Médica (o) general consulta externa
- Associate customer service specialist
- Associate patient service specialist
- Profesional de atención al donante
- Bacterióloga (o)
- Asistente de desarrollo
- Supervisora auxiliar de tráfico
- Analista de nómina
- Mecánica (o)
- Asesor (a) comercial externo (a)
- Team manager OFR
- Team leader OFR
- Specialist business support – Master Data (SSA)
- Expert sales – House of Pricing Support
- Auxiliar operativo(a)-PCD
- Mensajero(a) motorizado(a)
- Jefe (a) de enfermería
- Camillero (a)
- Ejecutivo (a) comercial Siigo
- Técnico electromecánico (a) automotriz
- Técnico(a) mecánico(a) de equipos menores
- Asistente administrativo(a) de taller
- Auxiliar de nómina
- Contador (a) junior
- Analista de tesorería
- Líder de cuadrilla de obra
- Oficial de mampostería
- Proof of Insurance / Client Management Specialist / Account Management Specialist
- Operador(a) de vehículo
- Asesor(a) comercial
- Telemercaderista
- Técnico(a) biomédico(a)
- Nutricionista
- Analista de contabilidad
- Auxiliar de laboratorio
- Auxiliar de patología
- Auxiliar de implementaciones
Las vacantes priorizan la vinculación de mujeres y ofrecen oportunidades tanto a personas con experiencia como a quienes buscan su primer empleo.
Oferta ampliada a través del Sena
Simultáneamente, la Agencia Pública de Empleo del Sena ofrece 11.614 vacantes en Bogotá, dentro de un total nacional de 32.327. Estas se distribuyen en áreas como dirección y gerencia (6), finanzas y administración (2.192), ciencias naturales y aplicadas (1.076), salud (380), ciencias sociales y educación (2), arte y cultura (74), ventas y servicios (4.817), explotación primaria (71), operación de equipos y oficios (2.059), y procesamiento y fabricación (937).
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Los salarios varían entre $2 millones y $8 millones, dependiendo del cargo y la experiencia. Para participar, los aspirantes deben crear una cuenta en el portal de la Agencia Pública de Empleo del Sena, registrar su documentación y correo, completar y validar el perfil profesional, y luego buscar y postularse a las vacantes de interés según área, ubicación o modalidad, incluyendo opciones de teletrabajo.
El Sena actúa únicamente como intermediario, garantizando transparencia y evitando el uso de intermediarios o correos electrónicos para postulaciones. La selección y contratación dependen exclusivamente de las empresas que publican las vacantes.
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