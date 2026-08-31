Colombia

Bogotá anunció más 670 vacantes de empleo: incluyen cargos sin experiencia, así puede participar

La convocatoria distrital busca conectar a quienes buscan trabajo con las empresas que requieren personal y prioriza a jóvenes, mujeres y personas con discapacidad mediante postulaciones digitales y puntos de atención en la ciudad

De la oferta laboral, 427 vacantes están dirigidas a personas con formación técnica, tecnológica y universitaria - crédito Secretaría de Desarollo Económico
De la oferta laboral, 427 vacantes están dirigidas a personas con formación técnica, tecnológica y universitaria - crédito Secretaría de Desarollo Económico
Guardar

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico anunció la disponibilidad de 672 vacantes de empleo en Bogotá esta semana, abriendo nuevas oportunidades para quienes buscan ingresar al mercado laboral, dar el primer paso profesional o poner en práctica los conocimientos adquiridos durante su formación técnica, tecnológica o universitaria.

De las plazas disponibles, 427 vacantes están dirigidas a personas con formación técnica, tecnológica y universitaria, mientras que 572 oportunidades se canalizan a través del Servicio Público de Empleo. Estas últimas contemplan 562 puestos para jóvenes entre 18 y 28 años, 254 para personas sin experiencia laboral, 103 para mayores de 50 años y 10 para personas con discapacidad.

PUBLICIDAD

Oferta presencial y jornadas móviles

Además de las postulaciones en línea, la Secretaría de Desarrollo Económico realizará una convocatoria presencial el viernes 4 de septiembre, de 8:00 a. m. a 1:00 p. m., en el CDC Simón Bolívar (calle 165 #7-52). Durante la jornada, los interesados podrán conocer los perfiles buscados por las empresas y avanzar en el proceso de preselección.

El Servicio Público de Empleo canaliza 572 oportunidades, incluidas 562 vacantes para jóvenes de 18 a 28 años, 254 para personas sin experiencia y 103 para mayores de 50 años - crédito Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
El Servicio Público de Empleo canaliza 572 oportunidades, incluidas 562 vacantes para jóvenes de 18 a 28 años, 254 para personas sin experiencia y 103 para mayores de 50 años - crédito Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Paralelamente, la Unidad Móvil de Empleo estará en Bosa, en el Centro Comercial Gran Plaza Bosa (calle 65 Sur #78H-51), del 31 de agosto al 5 de septiembre, ofreciendo servicios gratuitos de orientación ocupacional, inscripción a vacantes y acceso a cursos de formación laboral.

PUBLICIDAD

Para postularse a cualquiera de estas opciones, los aspirantes deben ingresar a https://desarrolloeconomico.gov.co/encuentra-empleo/, registrar o actualizar su hoja de vida y consultar las vacantes que se ajusten a su perfil.

Listado de vacantes disponibles

Entre las oportunidades ofertadas del 31 de agosto al 6 de septiembre se destacan los siguientes cargos:

  • Auxiliar de servicio al cliente
  • Analista administrativa (o)
  • Auxiliar de enfermería
  • Conductor (a) C2
  • Asistente de restaurante
  • Agente bilingüe nivel avanzado inglés B2-C1
  • Oficial hidráulico (a)
  • Montador (a) de ensamble
  • Judicante (prácticas universitarias)
  • Operario (a) de mantenimiento locativo
  • Representante bilingüe de servicio al cliente B2
  • Auxiliar de soporte-PCD
  • Jefa(e) financiera (o)
  • Latonero (a)
  • Técnico (a) senior de vehículos
  • Técnico (a) junior de vehículos
  • Técnico(a) auxiliar de vehículos
  • Agente de soporte
  • Asistente logístico (a) de inventarios
  • Operaria (o) de maquinaria para diseño e impresión
  • Operario (a) de producción
  • Médica (o) general consulta externa
  • Associate customer service specialist
  • Associate patient service specialist
  • Profesional de atención al donante
  • Bacterióloga (o)
  • Asistente de desarrollo
  • Supervisora auxiliar de tráfico
  • Analista de nómina
  • Mecánica (o)
  • Asesor (a) comercial externo (a)
  • Team manager OFR
  • Team leader OFR
  • Specialist business support – Master Data (SSA)
  • Expert sales – House of Pricing Support
  • Auxiliar operativo(a)-PCD
  • Mensajero(a) motorizado(a)
  • Jefe (a) de enfermería
  • Camillero (a)
  • Ejecutivo (a) comercial Siigo
  • Técnico electromecánico (a) automotriz
  • Técnico(a) mecánico(a) de equipos menores
  • Asistente administrativo(a) de taller
  • Auxiliar de nómina
  • Contador (a) junior
  • Analista de tesorería
  • Líder de cuadrilla de obra
  • Oficial de mampostería
  • Proof of Insurance / Client Management Specialist / Account Management Specialist
  • Operador(a) de vehículo
  • Asesor(a) comercial
  • Telemercaderista
  • Técnico(a) biomédico(a)
  • Nutricionista
  • Analista de contabilidad
  • Auxiliar de laboratorio
  • Auxiliar de patología
  • Auxiliar de implementaciones
La Secretaría de Desarrollo Económico realizará una convocatoria presencial el 4 de septiembre en el CDC Simón Bolívar para avanzar en la preselección de candidatos - crédito Secretaría de Desarollo Económico
La Secretaría de Desarrollo Económico realizará una convocatoria presencial el 4 de septiembre en el CDC Simón Bolívar para avanzar en la preselección de candidatos - crédito Secretaría de Desarollo Económico

Las vacantes priorizan la vinculación de mujeres y ofrecen oportunidades tanto a personas con experiencia como a quienes buscan su primer empleo.

Oferta ampliada a través del Sena

Simultáneamente, la Agencia Pública de Empleo del Sena ofrece 11.614 vacantes en Bogotá, dentro de un total nacional de 32.327. Estas se distribuyen en áreas como dirección y gerencia (6), finanzas y administración (2.192), ciencias naturales y aplicadas (1.076), salud (380), ciencias sociales y educación (2), arte y cultura (74), ventas y servicios (4.817), explotación primaria (71), operación de equipos y oficios (2.059), y procesamiento y fabricación (937).

Los salarios varían entre $2 millones y $8 millones, dependiendo del cargo y la experiencia. Para participar, los aspirantes deben crear una cuenta en el portal de la Agencia Pública de Empleo del Sena, registrar su documentación y correo, completar y validar el perfil profesional, y luego buscar y postularse a las vacantes de interés según área, ubicación o modalidad, incluyendo opciones de teletrabajo.

Larga fila de personas usando mascarillas frente a la Oficina de Empleo SENA en Bogotá, con taxis amarillos en la calle mojada.
La Agencia Pública de Empleo del Sena ofrece 11.614 vacantes en Bogotá, con salarios entre 2 y 8 millones de pesos según el cargo y la experiencia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El Sena actúa únicamente como intermediario, garantizando transparencia y evitando el uso de intermediarios o correos electrónicos para postulaciones. La selección y contratación dependen exclusivamente de las empresas que publican las vacantes.

Temas Relacionados

Vacantes de empleoTrabajo en BogotáVacantes en BogotáVacantes SenaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Buenas noticias para los colombianos que pagan con tarjeta de crédito: en septiembre de 2026 les saldrá más barato hacerlo por esta razón

La reducción de la tasa de usura abre la temporada de los meses con “bre” con un límite algo menor para las entidades financieras y puede abaratar compras financiadas con tarjeta de crédito

Buenas noticias para los colombianos que pagan con tarjeta de crédito: en septiembre de 2026 les saldrá más barato hacerlo por esta razón

Colombia seguirá importando gas: el primer proyecto de fracking no aportaría este hidrocarburo al país antes de 18 meses

El país enfrenta una mayor presión sobre su abastecimiento energético ante el posible aumento de la demanda durante una ola de calor y el encarecimiento del gas natural licuado en los mercados internacionales

Colombia seguirá importando gas: el primer proyecto de fracking no aportaría este hidrocarburo al país antes de 18 meses

Alci Acosta sigue en UCI: la familia reveló cómo avanza el estado de salud del artista

El cantante ingresó a un centro médico en Barranquilla debido a una afección que comprometió el funcionamiento de sus riñones y próstata, por lo que continúa bajo atención especializada

Alci Acosta sigue en UCI: la familia reveló cómo avanza el estado de salud del artista

Precio del euro hoy en Colombia: cotización de cierre del 31 de agosto

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión

Precio del euro hoy en Colombia: cotización de cierre del 31 de agosto

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de cierre del 31 de agosto

El dólar experimentó un leve avance respecto a la jornada anterior

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de cierre del 31 de agosto
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

ENTRETENIMIENTO

Alci Acosta sigue en UCI: la familia reveló cómo avanza el estado de salud del artista

Alci Acosta sigue en UCI: la familia reveló cómo avanza el estado de salud del artista

Quién es Nathalia Blanco Mathie, la creadora de contenido que acompañó a Feid en Marbella: sus fans la señalan como su nueva pareja

Pánico en concierto de Ryan Castro en Bucaramanga: “Sentimos que nos íbamos a morir”

Yaya Muñoz reveló cuánto dinero gana como panelista en ‘Dímelo King’ con solo una hora de trabajo al día y los regalos más costosos que ha recibido: dos carros y un Rólex

Shakira habló sobre su residencia en Madrid y se refirió a la inmigración latina: “Me quedo con lo que somos””

Deportes

El América de Cali podrá regresar al Pascual Guerrero: la Alcaldía de Cali le dio el aval

El América de Cali podrá regresar al Pascual Guerrero: la Alcaldía de Cali le dio el aval

Camila Osorio batalló, pero se despidió en primera ronda del US Open 2026: la colombiana perdió ante la #1 del mundo Aryna Sabalenka

Lionel Messi se despidió de la selección Argentina: estos fueron los momentos más destacados en contra de la selección Colombia en Copa América, Eliminatorias y amistosos

Santa Fe decidió que barras bravas no podrán ingresar al estadio para el clásico contra Millonarios: les devolverá el valor de los abonos

El colombiano Gustavo Puerta sería fichado por importante equipo inglés, pero irá cedido a club por el que pasó James Rodríguez