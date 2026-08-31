Buenas noticias para los colombianos que pagan con tarjeta de crédito: en septiembre de 2026 les saldrá más barato hacerlo por esta razón

En Colombia hay 17,8 millones de tarjetas de crédito en el mercado, de las cuales 15,7 millones se encuentran activas o vigentes, según la Superintendencia Financiera - crédito Agencia Andina

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La tasa de usura representa el valor máximo de intereses (remuneratorios o moratorios) que una entidad puede cobrar a una persona, ya que fija un techo para ese tipo de financiamiento y establece el costo del crédito, sobre todo, en tarjetas con intereses cercanos al límite. Cobrar por encima de este límite constituye un delito penal, advierte el Banco de la República. Esta bajará a 29,24% efectivo anual (E. A.) en septiembre de 2026 para los créditos de consumo y ordinarios debido a la certificación que hizo la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC).

El nuevo nivel tuvo una reducción de 0,42 puntos porcentuales (pp) frente al 29,66% de agosto de 2026 y marca la primera reducción del indicador en lo corrido del año.

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La medida regirá del 1 al 30 de septiembre y quedó fijada en la Resolución 1260 de 2026. Para esa misma modalidad, el interés bancario corriente será de 19,49% E. A., 28 puntos básicos (pb) menos que el 19,77% certificado para agosto. El cálculo se hizo con la información semanal que reportaron los establecimientos de crédito entre las semanas con corte del 31 de julio al 21 de agosto. La certificación llega después de una tendencia alcista de la tasa de usura en 2026, con julio como el único mes en que el indicador se mantuvo estable.

Con la nueva certificación ya definida para septiembre, la discusión en el sector financiero sigue centrada en cuánto puede ampliarse el acceso al crédito formal dentro de los límites legales - crédito Superintendencia Financiera de Colombia

Tasas que regirán para cada modalidad de crédito en septiembre

La certificación para septiembre también fijó las demás tasas del sistema:

Crédito de consumo de bajo monto: el interés bancario corriente quedó en 44,58% efectivo anual y la tasa de usura en 66,87%.

Crédito productivo de mayor monto: el interés bancario corriente será de 27,92% y la tasa de usura de 41,88%.

Crédito productivo rural: las tasas quedaron en 21,76% y 32,64%, respectivamente.

Crédito productivo urbano: el interés bancario corriente será de 38,61% y la tasa de usura de 57,92%.

Crédito popular productivo rural: las cifras serán 44,80% y 67,20%.

Crédito popular productivo urbano: el interés bancario corriente llegará a 58,75% y la tasa de usura a 88,13% efectivo anual.

Esos valores operan como máximos para los intereses remuneratorios y moratorios en cada modalidad. La autoridad financiera recordó que el interés bancario corriente sirve de base para calcular esos topes. La certificación se expide conforme al Decreto 2555 de 2010 y a las disposiciones del Código de Comercio y del Código Penal sobre usura.

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Bancos que deberán ajustar tasas y los que quedan más cerca del nuevo techo

Con el nuevo límite de 29,24% para consumo y ordinario, algunas entidades tendrán que ajustar condiciones en los nuevos créditos. Entre ellos están:

Coltefinanciera: 29,54%.

Banco Unión: 29,53%.

Entre las entidades más cercanas al límite quedaron:

Banco W: 29,16%.

Serfinanza: 28,91%.

Banco Falabella: 28,73%.

La baja de la tasa puede sentirse con mayor claridad en segmentos que ya estaban casi al máximo permitido.

Más lejos del techo figuran:

Coopcentral: 0,04%.

Banco Agrario: 24,80%.

AV Villas: 24,89%.

En la mitad de la tabla están:

Banco de Bogotá: 27,56%

GNB Sudameris: 27,38%.

Davivienda: 27,19%.

El ajuste exigido por la nueva certificación se concentra en las entidades que hoy cobran por encima del tope. Para el resto, el cambio redefine el margen disponible para los nuevos créditos de consumo durante septiembre.

Qué dice el sector financiero sobre la tasa de usura y el acceso al crédito

Durante la 60 Convención Bancaria, la tasa de usura fue uno de los asuntos tratados. El presidente de Aobancaria, Jonathan Malagón, cuestionó que el mismo techo se use para riesgos distintos. “No tiene ningún tipo de sentido por administración del riesgo que pongamos en la misma bolsa la cartera empresarial con la cartera de consumo”, anotó.

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Malagón defendió una separación de tasas según el tipo de cartera. “Dicen que uno puede arrancarle uno punto cinco millones de personas al gota a gota solamente sincerando las tasas de usura”, afirmó.

El dirigente también llevó la discusión al terreno de la reinclusión financiera. “No podemos tratarlas como si nunca hubieran existido”, dijo sobre las personas que alguna vez tuvieron crédito y luego salieron del sistema. Asimismo, planteó una meta para ese frente. “Por eso hoy planteamos una meta ambiciosa y es rebancarizar a cinco millones de colombianos”, indicó.

Añadió que el sector propone una comisión de rebancarización, mejores instrumentos de garantía y una revisión de la tasa de usura. “La inclusión financiera no es solamente abrirle la puerta a quien nunca ha entrado. También es volver a abrirla para quien cayó y está listo para levantarse”, anotó.

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Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, dijo que es necesaria una revisión de la tasa de usura que reconozca que no todos los créditos ni todos los riesgos son iguales - crédito Asobancaria

Revisión regulatoria

Por su parte, el presidente de Tuya, Carlos Iván Villegas, puso el foco en la información disponible para evaluar a los usuarios. “Para incluir a más personas en el crédito formal, primero hay que conocerlas mejor”, enfatizó. Sostuvo que una revisión regulatoria ayudaría a ajustar mejor la oferta. Más datos y una revisión de la tasa de usura, dijo, “permitirían evaluar mejor el riesgo y ofrecer crédito más ajustado al perfil de cada persona”.

También señaló el papel cotidiano de este tipo de financiamiento para los hogares. Recordó que una tarjeta de crédito puede representar un mercado o un alivio para una familia afectada.

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A su vez, el gerente general de Banco Falabella, Rodrigo Sabugal, vinculó el debate con el crecimiento económico. Señaló que Colombia necesita crecer y que el crédito formal es una herramienta para lograrlo. Afirmó que la regulación actual deja parte de la demanda fuera del sistema.

Sobre la tasa de usura, dijo que “está funcionando como un techo que deja a miles de personas por fuera del sistema financiero”.