De la Espriella ordenó la creación de dos bloques de búsqueda contra la extorsión y corrupción: “Yo personalmente les voy a caer”

El Gobierno de Abelardo de la Espriella declara una guerra frontal contra la extorsión y la corrupción - crédito @infopresidencia/X

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Durante la alocución presidencial del domingo 30 de agosto, Abelardo de la Espriella habló de la reconstrucción de la nación ante las diferentes crisis que se encuentra el país, por lo que ordenó la creación inmediata del Bloque Nacional de Búsqueda contra la Extorsión y un bloque élite anticorrupción.

La medida busca desarticular las estructuras criminales dedicadas a la intimidación y al cobro de cuotas ilegales en el país, unificando las capacidades del Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Armada de Colombia y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial.

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El jefe de Estado explicó que la nueva fuerza operativa integrará labores de inteligencia, investigación criminal y despliegue táctico en el territorio nacional.

El presidente Abelardo de la Espriella anunció la creación inmediata de dos estructuras para enfrentar la extorsión y la corrupción en el país - crédito Fernando Vergara/AP Fotos

Así funcionará el Bloque Nacional de Búsqueda contra la Extorsión

El objetivo principal es identificar, ubicar, capturar y judicializar a los integrantes de los grupos armados que afectan a comerciantes, empresarios, transportadores, campesinos y familias, según señaló en su alocución.

“Les quiero hablar ahora de algo muy importante, que mencioné en campaña y que estoy cumpliendo, como corresponde, desde el Gobierno: el Bloque de Búsqueda contra la Extorsión”, afirmó De la Espriella.

El mandatario enfatizó que la instrucción impartida a las autoridades exige capacidad operacional constante para neutralizar la extorsión como fuente de financiamiento ilegal.

“La instrucción es una sola: inteligencia, investigación y capacidad operacional, trabajando coordinadamente para identificar, ubicar, capturar y llevar ante la justicia a las estructuras que viven de extorsionar a comerciantes, empresarios, transportadores, campesinos y familias colombianas”, señaló el jefe de Estado en televisión nacional.

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El Bloque Nacional de Búsqueda contra la Extorsión reunirá capacidades de las Fuerzas Militares, la Policía, la Fiscalía y la Rama Judicial- crédito Presidencia

“Al extorsionista lo vamos a buscar donde esté. Se acabó eso de convertir el miedo de los colombianos en el negocio de los criminales”, puntualizó el presidente.

Así funcionará el Bloque de Búsqueda Anticorrupción

En el mismo discurso, Abelardo de la Espriella anunció la puesta en marcha del Bloque de Búsqueda Anticorrupción, un equipo élite que dependerá directamente del despacho presidencial y estará integrado por la Policía Judicial, la Fiscalía, Inteligencia del Ejército, la Contraloría, la Procuraduría, la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y organismos de cooperación internacional.

Sobre este punto, el mandatario señaló: “Para combatir a los corruptos también tengo una estrategia. La anuncié en campaña y le he dado la orden perentoria a todos mis funcionarios. Vamos a crear el bloque de búsqueda anticorrupción, que va a depender directamente de mi despacho”.

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De la Espriella aseguró que existen casos de corrupción enquistados dentro del Estado y prometió entregar resultados de las investigaciones - crédito Isaac Bechara/Presidencia

“Miren, hay corruptos enquistados en el Estado. Tenemos información clave sobre eso. Yo personalmente les voy a caer y pronto, queridos compatriotas, les voy a estar informando sobre los resultados. Vamos a iniciar una cruzada como nunca antes se ha hecho contra la corrupción. Que caiga quien caiga”, aseveró el jefe de Estado.

El presidente reiteró que no permitirá injerencias indebidas dentro de las dependencias públicas e indicó que cualquier irregularidad será sancionada sin distingo de personas ni cargos: “Quiero reiterar lo que dije en campaña: voy a perseguir la corrupción venga de donde venga”.

Abelardo de la Espriella especificó al respecto: “He prohibido, y lo repito públicamente, que cualquier persona de mi entorno familiar o mis amigos acuda al Gobierno a intermediar o buscar influir en trámite alguno. No tolero la corrupción y la voy a castigar, venga de donde venga”.

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De la Espriella respalda a la fuerza pública

Además, el presidente envió un mensaje a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional para respaldar las acciones operativas en el país, asegurando que el restablecimiento del orden público requiere el uso legítimo de la fuerza.

El presidente Abelardo de la Espriella trazó la nueva línea de seguridad: no más eufemismos para nombrar a los criminales, a quienes califica de terroristas - crédito @infopresidencia/X

“Nuestros hombres y mujeres de la fuerza pública recibieron también un mensaje inequívoco de mi parte: no están solos. Tienen el respaldo de su comandante supremo para cumplir la Constitución, defender a los colombianos y recuperar el orden”, aseveró el mandatario sobre este punto.

Y agregó: “Porque lo he dicho desde el primer día y hoy lo reitero: sin seguridad no hay libertad, sin autoridad no hay justicia y sin tranquilidad no puede haber prosperidad”.

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