Polémico “sacerdote” que bendecía carros en vías de Medellín fue remitido a Migración Colombia: tiene anotaciones judiciales

Ciudadanos cuestionan bendiciones del supuesto sacerdote en las vías de Medellín - crédito @ColombiaOscura/X

Guardar

Un presunto sacerdote extranjero, identificado como Fray Emmanuel Torres y perteneciente a la Provincia Franciscana del Espíritu Santo, conocido como “el cura que hace trancón”, fue remitido a Migración Colombia luego de una intervención en la autopista Regional, una de las vías arterias de Medellín.

El religioso fue sorprendido dando la bendición en plena vía paralela, hecho recurrente que llamó la atención de conductores y generó la intervención de la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Seguridad y Convivencia y la Policía Metropolitana de Medellín.

El extranjero ya venía siendo objetivo de las autoridades, luego de que se hizo conocido en redes sociales tras un reportaje de el medio antioqueño El Colombiano, en el que se supo que el religioso, pese a su orientación católica, pertenece a una comunidad misionera que “funciona de forma autónoma respecto a las arquidiócesis y diócesis tradicionales de la Iglesia Católica. Eso quiere decir que no están unidos al papa León XIV y a los arzobispos y obispos en cada ciudad”, dice el reportaje.

PUBLICIDAD

El religioso está en manos de la justicia, luego de que las autoridades le solicitaran no usar las vías para atentar contra su vida y la de los conductores de Medellín y otras ciudades del país - crédito Pbro Fray Emmanuel Torres/Facebook

No obstante, ante conflictos y denuncias que llegaron a las autoridades –debido a los inconvenientes de movilidad que generaba su actuar–, fue ubicado por las autoridades.

Según explicó Pablo Ruiz, secretario de Movilidad de Medellín, el ciudadano extranjero ya habría desatendido en varias oportunidades los llamados realizados por los agentes de tránsito y uniformados de la Policía, manteniendo su actividad a pesar de las advertencias.

“Las Secretarías de Movilidad, de Seguridad y Convivencia y de articulación con nuestra Policía Metropolitana intervinieron ante la conducta irresponsable en materia de seguridad vial y de comportamientos contrarios a la convivencia por parte de un ciudadano extranjero que vestía prendas religiosas en la vía paralela”.

PUBLICIDAD

Las autoridades señalaron que la conducta del sacerdote no solo puso en riesgo su propia vida, “sino la de conductores y demás actores viales, además de causar una grave afectación a la movilidad y en ocasiones de comportamientos agresivos”.

A pesar de las constantes recomendaciones verbales para que desistiera de su conducta, el religioso persistió y fue trasladado a un centro transitorio por protección, además de ser sancionado con comparendos de acuerdo con el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y el Código Nacional de Tránsito.

El religioso debe contestar por denuncias ciudadanas que llegaron a las autoridades - crédito Migración Colombia

Además, se supo que el hombre contaba con antecedentes judiciales: “Al verificar, la Policía confirmó que este individuo ya ha registrado conductas similares en ciudades como Bogotá, Pereira y Chía, además de anotaciones por porte de arma blanca y posesión de un celular hurtado. Por esta razón, toda la información ha sido remitida a la autoridad migratoria para que en el marco de sus competencias evalúe y tome las acciones pertinentes”.

PUBLICIDAD

“La Virgen me mandó”: el testimonio del supuesto sacerdote

De acuerdo con lo que publicó el medio antioqueño, el polémico religioso realizaba su actividad por una orden divina.

Pese a lo que dijeran sus opositores, él seguía realizando sus bendiciones a los conductores que lo pedían en la vía, por “la revelación que yo tuve de la Virgen del Carmen, que ella me dijo en una visión”.

El religioso aseguró que su labor en las vías fue una orden de la Virgen del Carmen - crédito Pbro Fray Emmanuel Torres /Facebook

Según Torres, la Virgen le dijo: “‘Necesito que ayudes a los más pobres y vulnerables de Colombia y de otros países’. Esa revelación fue a través de un sueño, que la Virgen se me apareció y me dijo: ‘Necesito que vayas y bendigas los carros, las tractomulas, las personas y recojas las ayudas para ayudar a la gente vulnerable’”.

PUBLICIDAD

Sin embargo, esta tarea no ha estado exenta de ciudadanos que se incomodan y toman acciones al respecto. Según el polémico franciscano, “yo estoy cansado de que me estén amenazando, me estén criticando, hasta inclusive se han parado a golpearme, a todo eso y no se dan de cuenta de lo que hay de fondo (sic)”.

Monseñor Fray Edwin Mora Saldaña, arzobispo metropolitano de la comunidad misionera, además, defendió el trabajo de Torres: “Lo del padre Emmanuel es un trabajo social, es un trabajo evangelizador que tiene en todo Colombia. Hoy se encuentra en esta vía de Colombia, aquí en Medellín, bendiciendo los carros y conllevando una parte espiritual a tantos transportadores, a tantos conductores que lo necesitan (sic)”.

PUBLICIDAD