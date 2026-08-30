Laura Sarabia se pronunció tras conocerse imputación de cargos en su contra por el caso Marelbys Meza

Laura Sarabia, exembajadora de Colombia en Reino Unido, señaló seguirá el proceso judicial con "respeto a las autoridades" - crédito @laurisarabia/X

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Laura Sarabia, exfuncionaria del Gobierno Petro, se pronunció públicamente luego de que la Fiscalía General de la Nación decidiera avanzar en su imputación por los hechos relacionados con la aplicación de un polígrafo a su exempleada Marelbys Meza.

A través de sus redes sociales, Sarabia expresó que “este tema siempre lo han manejado mis abogados y son ellos quienes pueden referirse a las decisiones jurídicas”. En consecuencia, aseguró que seguirá el proceso como lo determinen las autoridades y le envió un mensaje a su anterior trabajadora doméstica.

“Yo solo puedo decir que respeto a las autoridades y confío en sus decisiones. Mi deseo sigue siendo que Marelbys recupere su tranquilidad, pueda retomar su vida y avanzar. Yo también quiero hacerlo”, escribió.

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Laura Sarabia informó que espera que Marelbys Meza "pueda retomar su vida y recupere su tranquilidad" - crédito @laurisarabia/X

El pronunciamiento de Sarabia coincidió con la revelación de que se frustró un acuerdo de justicia restaurativa que buscaba evitar el juicio. De acuerdo con lo que investigó y conoció Cambio, la Fiscalía ya está preparando las imputaciones por abuso de función pública, peculado por uso y constreñimiento ilegal, cargos que, en caso de una condena, podrían impedirle acceder a beneficios como la prisión domiciliaria.

La investigación, divulgada durante la madrugada del domingo 30 de agosto, indicó que el caso tomó un giro tras la colaboración del capitán Óscar Leandro Mojica Cordón, exjefe de Hurto a Residencias de la Sijín en Bogotá, que aseguró ante las autoridades que la orden para someter a Marelbys Meza al polígrafo provino directamente de Sarabia.

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Esta versión contradijo la defensa de la exfuncionaria, que desde el inicio del proceso ha sostenido que nunca impartió esa instrucción y que las decisiones correspondieron a su esquema de seguridad.

El expediente del caso, que se originó en enero de 2023 tras la denuncia de un hurto en el apartamento de Sarabia, se convirtió en uno de los mayores escándalos del gobierno del presidente Gustavo Petro. Al respecto, la Fiscalía argumenta que existen diferencias sustanciales frente a otros casos similares, ya que en este proceso un testigo clave estaría dispuesto a declarar en contra de Sarabia, que para el momento era jefe de gabinete del expresidente Petro.

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El capitán Óscar Mojica Cordón aceptó su responsabilidad por el delito de violación ilícita de comunicaciones y recibió un principio de oportunidad parcial que lo convierte en testigo en la investigación por las interceptaciones ilegales contra Marelbys Meza - crédito Gobernación de Boyacá

La versión del capitán de la Policía contra Laura Sarabia: la señala como responsable de ordenar el polígrafo a Marelbys Meza

La investigación por el uso del polígrafo a Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia, ya había cambiado el curso a finales de julio, cuando la Fiscalía tramitó un principio de oportunidad con el capitán Óscar Leandro Mojica, que se comprometió a declarar como testigo clave en el proceso y sostuvo ante el ente acusador que “Laura Sarabia dio la orden” de aplicar la prueba de poligrafía a Meza en enero de 2023.

Según la declaración de Mojica, el día en el que Meza fue sometida al polígrafo, Sarabia se habría comunicado por teléfono con el coronel Carlos Feria, responsable de la seguridad presidencial, para instruirle el cambio de su esquema de protección y la realización del polígrafo a su empleada.

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El testimonio fue consignado en documentos oficiales de la Fiscalía, que señalan: “En llamada telefónica con el coronel, (Laura Sarabia) le dio la instrucción de realizar el cambio del esquema de seguridad y luego la realización del polígrafo a su empleada de servicio”.

El polémico caso se originó en 2023 - crédito Mariano Vimos/Colprensa | captura de pantalla redes sociales

La Fiscalía consideró que este testimonio permitiría sustentar en juicio que la también exembajadora en el Reino Unido fue la responsable de ordenar la prueba a Marelbys Meza, utilizando recursos del Estado para fines personales. El caso también involucra al coronel Carlos Feria y al mayor Duván Andrés Muñoz, quienes enfrentan procesos por su presunta participación en los hechos.

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En declaraciones previas, Laura Sarabia reconoció que facilitó el traslado de Meza hasta el Palacio de Nariño y que la empleada fue sometida al polígrafo en un edificio oficial. Sin embargo, ha sostenido que la decisión sobre la prueba recayó en su esquema de seguridad.