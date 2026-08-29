Soldados derribaron un dron tras disparos en Puerto Saldaña, en el sur del Tolima: autoridades investigan el origen del artefacto

Habitantes de Puerto Saldaña, en Rioblanco, Tolima, reportaron ráfagas de fusil y un dron sobrevolando la zona el 28 de agosto.

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La tranquilidad de los habitantes de Puerto Saldaña, en el municipio de Rioblanco, al sur del Tolima, se vio interrumpida porque escucharon ráfagas de fusil, generando tensión en la zona.

El hecho ocurrió en la tarde del viernes 28 de agosto y se agravó cuando un dron cargado con explosivos sobrevoló el sector, dejando en alerta a soldados del Ejército nacional presentes en el lugar, que lo interpretaron como una amenaza y abrieron fuego contra el aparato.

De acuerdo con información de la Quinta División, las tropas actuaron rápidamente al detectar el dron con carga explosiva. Con disparos precisos, lograron impactar el dispositivo y detonarlo en el aire, lo que impidió que el explosivo llegara al casco urbano donde había civiles.

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El Ejército explicó que “mediante fuego controlado, impactaron el dispositivo, provocando su activación en el aire y evitando que alcanzara el casco urbano, donde se encontraba población civil”. Esta intervención fue decisiva para reducir el peligro y controlar la situación.

La institución militar precisó que el dispositivo se activó en el aire tras una acción con fuego controlado - crédito @Ejercito_Div5/X

Riesgo permanente para la comunidad

La Fuerza Pública advirtió que el incidente pone en evidencia el grave riesgo que enfrentan las comunidades del sur del Tolima. Según fuentes militares, grupos armados ilegales han recurrido al uso de drones equipados con explosivos para atacar zonas habitadas y a las propias tropas.

Estas acciones, señalaron desde el Ejército, exponen deliberadamente a la población a situaciones de alto peligro, ya que los explosivos pueden causar daños indiscriminados. El hecho también revela el avance en los métodos empleados por los grupos ilegales para vulnerar la seguridad regional.

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En medio de esta atmósfera, la aparición de un dron sobrevolando la zona encendió las alarmas tanto en la comunidad como entre los soldados presentes. La reacción de los uniformados fue inmediata: accionaron sus armas contra el aparato, logrando derribarlo tras impactarlo en pleno vuelo.

La presencia del dron y los disparos generaron zozobra en la población. Muchos residentes manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que se tratara de una amenaza directa o de un acto vinculado a recientes alteraciones del orden público en la región.

Un dron sobrevoló el sector de Puerto Saldaña y puso en alerta a los soldados presentes en la zona - crédito Captura de video

Joven realizó peligrosa maniobra volando a bordo de un dron de fumigación: la Aerocivil se pronunció

El video viral que muestra a un adolescente elevado por un dron de fumigación en Puerto Gaitán, Meta, provocó una rápida respuesta de las autoridades aeronáuticas de Colombia.

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La Aeronáutica Civil emitió un comunicado contundente el 28 de agosto de 2026, donde expresó su rechazo absoluto a este tipo de prácticas y advirtió sobre las sanciones administrativas que podrían aplicarse si se confirma la infracción.

En la grabación, que se difundió ampliamente desde el miércoles 26, se observa cómo el joven se introduce en el compartimiento de un dron agrícola, utilizado normalmente para dispersar químicos, mientras varios de sus compañeros lo animan y graban la escena cerca de un río en los Llanos Orientales.

Uno de los presentes bromeó: “Ventajas de ser pequeño”, mientras que otro comentó: “Así revisan los lotes”. La maniobra se realizó sin ningún tipo de protección visible, ni casco ni arnés, y en cercanía directa a las hélices del aparato.

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La entidad rechazó la "operación irregular y altamente riesgosa de un sistema de aeronave no tripulada (UAS)" - crédito @AerocivilCol/X

La operación, ejecutada sobre una embarcación y en condiciones precarias, fue calificada como un riesgo grave por la Aeronáutica Civil. El organismo recalcó que este tipo de equipos están diseñados exclusivamente para labores agrícolas y prohibió de forma explícita el transporte de personas en drones de este tipo, como lo establece el Reglamento Aeronáutico de Colombia (RAC 100 y RAC 219).

La autoridad aeronáutica subrayó: “Permitir que una persona se ubique sobre cualquier parte de la estructura de un UAS durante el vuelo genera riesgos inaceptables, no solo para la vida de quien comete la imprudencia, sino para terceros en la superficie y para la integridad de las operaciones aéreas en general”. Asimismo, el Capítulo D del RAC 100 prohíbe de manera directa el transporte de seres vivos en plataformas de aeronaves no tripuladas.

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En respuesta al incidente, la Aerocivil advirtió que, si se comprueba la infracción, iniciará los procedimientos correspondientes y aplicará sanciones proporcionales al riesgo generado. El organismo reiteró que los sistemas de aeronaves no tripuladas están certificados para operar bajo condiciones técnicas muy estrictas y que queda totalmente excluido su uso para transportar personas.