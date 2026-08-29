De la Espriella aseguró que la reconstrucción de Cali podría reducirse a dos años y lanzó pulla al Gobierno Petro: “Lo que había era vagos, un poco de flojos”

Sin mencionar directamente al Gobierno de Gustavo Petro, el presidente Abelardo de la Espriella aseguró que su capacidad de respuesta ante el terremoto no habría sido adecuada - crédito @delaespriella_style/Instagram - Presidencia

Guardar

El 28 de agosto de 2026, el presidente Abelardo de la Espriella visitó Cali, Valle del Cauca, una de las ciudades más afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que se registró el 10 de agosto en Colombia. Allí, llevó a cabo un evento en el que hizo la entrega simbólica de viviendas donadas por la constructora Marval a cuatro familias damnificadas por el sismo.

En ese acto público, el primer mandatario también informó sobre la entrega de materiales para la reconstrucción de la ciudad y otros municipios del Valle del Cauca en los que hubo daños estructurales y desplome de edificaciones. De igual manera, anunció la entrega de subsidios y de ayudas adicionales para las labores de reconstrucción.

PUBLICIDAD

En medio de su intervención, hizo una crítica indirecta al Gobierno que lo antecedió, liderado por el ahora expresidente Gustavo Petro. Aseguró que, de haberse presentado la tragedia en la anterior administración, los tiempos de respuesta probablemente hubieran sido tardíos y las proyecciones en materia de reconstrucción serían más amplias.

La reconstrucción de Cali podría tardar tres años, según la administración distrital - crédito @alejoeder/X

A su juicio, el trabajo realizado por su Gobierno en un poco más de un año sería equivalente a la labor desarrollada por la administración Petro en 10 años, aunque no presentó evidencias para sustentar esas afirmaciones. Además, aseguró que bajo su mandato, la reconstrucción de la capital del Valle podría demorarse dos años y no tres, como planteó la Alcaldía de Cali en una hoja de ruta que presentó en un Puesto de Mando Unificado para la Reconstrucción (Pmur) que se instaló.

PUBLICIDAD

“Queridos caleños, sé que hay cansancio, que hay tristeza, que hay dolor, pero también hay esperanza. No vengo a decirles que lo vamos a resolver mañana, el alcalde (Alejandro Éder) habla de tres años, yo creo que juntos podemos hacerlo en dos años, aunque a ustedes les queda conmigo 15 o 16 meses, ¿verdad? Lo que pasa es que 15 meses con ‘El tigre’ equivale como a 10 años con los vagos que estaban antes”, aseveró.

El primer mandatario insistió en poner en duda la capacidad de acción del anterior Gobierno y calificó como “flojos” a los funcionarios que lo integraron.

PUBLICIDAD

“Lo que había era vagos ahí, un poco de flojos era lo que había ahí. Aquí no hay flojera ni hay cansancio y Dios nos va a dar la fortaleza espiritual y física para seguir soportando la batalla más importante de nuestras vidas”, añadió.

Abelardo de la Espriella aseguró que el tiempo de reconstrucción de Cali podría reducirse a dos años - crédito Raúl arboleda / AFP

Materiales para la reconstrucción y ayudas económicas

Así las cosas, el jefe de Estado informó que todo el trabajo de recuperación de la infraestructura de Cali empezará de inmediato. De hecho, ya se entregaron 120 toneladas de materiales para iniciar formalmente la reconstrucción de la ciudad y del departamento.

Además, el Gobierno entregará una ayuda económica a las personas afectadas por el terremoto para que puedan subsistir e ir recuperando sus vidas. Los ciudadanos recibirán $1.050.000 durante tres meses, lo que quiere decir que serán beneficiarios de $3.150.000 en total.

PUBLICIDAD

La entrega de esos recursos se hará de manera directa, para garantizar que lleguen a las personas correspondientes. No se requerirá de ningún intermediario.

Los ciudadanos afectados por el terremoto en Cali recibirán $1.050.000 durante tres meses, lo que quiere decir que serán beneficiarios de $3.150.000 en total - crédito Luisa González/Reuters

Finalmente, el presidente aseguró que el Gobierno, los ministerios que lo integran y las autoridades departamentales y municipales han respondido adecuadamente a la emergencia y sus resultados serán positivos para la ciudadanía.

“Esto se hace desde los territorios y quiero que sepan que a mí esto me recarga el alma, esto me llena de esperanza y cuando veo la sonrisa de un niño en medio de la adversidad, es un argumento adicional para no cansarme, para no desfallecer, para seguir peleando con las botas puestas, la camiseta encima, con una sola bandera que es Colombia, la reconstrucción de nuestra patria, queridos compatriotas”, expresó De la Espriella.

PUBLICIDAD