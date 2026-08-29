Colombia

Nueva EPS confirmó atención integral para Lucas Francesco Murillo tras presión en redes sociales y el seguimiento ordenado por De la Espriella

Después de un año de trámites y reclamos, la EPS informó que el niño de 7 años será atendido en una clínica especializada, con prioridad para sus exámenes y procedimientos médicos

La Nueva EPS respondió y gestionó el ingreso de Lucas Francesco Murillo a tratamiento especializado - crédito Nueva EPS
La Nueva EPS respondió y gestionó el ingreso de Lucas Francesco Murillo a tratamiento especializado - crédito Nueva EPS
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La situación de Lucas Francesco Murillo, el niño de 7 años con cardiopatía que conmovió a Colombia por su llamado en redes sociales, dio un giro relevante tras la confirmación de la Nueva EPS de que se ha gestionado la atención integral que el menor y su familia reclamaban desde hace más de un año.

La entidad, a través de su cuenta oficial de X, informó que, con la aceptación de la familia, Lucas recibirá tratamiento en una institución especializada, donde podrá acceder a los procedimientos y cuidados médicos indispensables para su recuperación.

“Desde NUEVA EPS hemos realizado la gestión necesaria para garantizar la atención integral del menor Lucas Francesco Murillo. Con la aceptación de su familia, recibirá tratamiento en institución especializada donde contará con los procedimientos y la atención que requiere para su recuperación. Nuestra prioridad son nuestros pacientes y su bienestar”, indicó la entidad en un comunicado público.

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La entidad confirmó que, con la aceptación de la familia, Lucas será tratado en una clínica especializada con acceso a los procedimientos requeridos - crédito @NuevaEPSCol/ X
La entidad confirmó que, con la aceptación de la familia, Lucas será tratado en una clínica especializada con acceso a los procedimientos requeridos - crédito @NuevaEPSCol/ X

Este anuncio se produce después de que la historia de Lucas, residente en Cúcuta, Norte de Santander, se viralizara en redes sociales y generara una ola de solidaridad nacional. El menor, quien depende del suministro permanente de oxígeno y ha sido sometido a tres cirugías de corazón abierto debido a una cardiopatía congénita, había solicitado la intervención del presidente Abelardo de la Espriella luego de un año de infructuosos trámites ante la EPS para lograr la autorización de exámenes y el ingreso a una clínica de cuarto nivel, condición necesaria para ser incluido en la lista de trasplante de corazón.

En su mensaje, Lucas expuso la urgencia de su situación y la lucha constante de su madre con la Nueva EPS para acceder a los procedimientos médicos vitales. “Pedirte un favor, ya que mi mamita lleva un año luchando contra la Nueva EPS para que me autorice unos exámenes y un cateterismo en una clínica de cuarto nivel para que me ingrese a una lista de trasplante de corazón. Yo no quiero morir”, afirmó el menor en el video que rápidamente movilizó la atención pública y de las autoridades.

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El caso de Lucas, quien espera un trasplante de corazón y enfrenta demoras de la Nueva EPS, movilizó a autoridades y ciudadanos que exigen soluciones inmediatas para pacientes vulnerables - crédito @ColombiaOscura/ X

La presión social y la intervención directa del presidente De la Espriella, quien instruyó a la ministra de Salud, Ana María Vesga, a priorizar el caso, resultaron determinantes para agilizar la respuesta de la EPS. La ministra también utilizó sus redes sociales para solicitar contacto con la familia y asegurar que el caso recibiera el acompañamiento institucional necesario.

“He dado una instrucción inmediata a la ministra de Salud, Ana María Vesga: ponerse personalmente al frente del caso de Lucas Francesco Murillo García, el niño de 7 años de Cúcuta que necesita atención médica urgente. No podemos permitir que un niño tenga que decir “yo no me quiero morir” para que el sistema responda. Ministra Ana María Vesga: ubique a su familia, revise de inmediato su situación con la Nueva EPS y garantice que reciba los exámenes, tratamientos y la atención especializada que requiera", escribió el mandatario.

En las últimas horas, la Nueva EPS detalló que la gestión incluyó la coordinación con la familia de Lucas para garantizar que el niño reciba atención en una institución de referencia, con los exámenes, cirugías y tratamientos requeridos para que sea evaluado como candidato a trasplante. La entidad reiteró su compromiso con el bienestar de los pacientes: “Nuestra prioridad son nuestros pacientes y su bienestar”.

En septiembre de 2023, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, aseguró que la Nueva EPS tenía cuatro billones en anticipos que no iban dirigidos a los hospitales públicos - crédito Colprensa
La Nueva EPS explicó que la gestión incluyó coordinación directa con la familia y la garantía de acceso a procedimientos y cirugías - crédito Colprensa

Actualmente, la familia de Lucas se encuentra en proceso de ingreso a la institución especializada, donde el menor será sometido a los estudios y procedimientos necesarios para determinar su viabilidad como receptor de trasplante cardíaco. La expectativa ahora está puesta en la evolución clínica de Lucas y en la continuidad de un acompañamiento integral que le permita contar con las mejores opciones para su recuperación.

El caso de Lucas Francesco Murillo se ha convertido en un referente público sobre la necesidad de mejorar los procesos de autorización y acceso a servicios de alta complejidad en el sistema de salud. La respuesta de la Nueva EPS y la articulación institucional han sido reconocidas como pasos positivos, aunque persiste el llamado a mantener la vigilancia y el apoyo a las familias que atraviesan situaciones similares.

Presidente De la Espriella ordena atención inmediata para niño de 7 años tras súplica viral por salud - crédito @ColombiaOscura/ x - Luisa Gonzalez/ Reuters
Presidente De la Espriella ordena atención inmediata para niño de 7 años tras súplica viral por salud - crédito @ColombiaOscura/ x - Luisa Gonzalez/ Reuters

La atención integral para Lucas representa, además, una señal de que la presión ciudadana y la acción coordinada pueden incidir en la garantía de derechos fundamentales en Colombia. El país sigue atento a la evolución del menor y a la implementación efectiva del compromiso asumido por la EPS y las autoridades de salud.

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