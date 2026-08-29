Así se vivió la ‘Gran Velatón’ en Bogotá por las víctimas del terremoto: la plaza de Bolívar se llenó de oración, música y donaciones

El presidente Abelardo de la Espriella acompañó el espacio de reflexión y solidaridad, junto con la primera dama, Ana Lucía Pineda - crédito @infopresidencia/X

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El terremoto que se registró el 10 de agosto de 2026 en Colombia fue devastador. Según el reporte más actualizado de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), correspondiente al 28 de agosto a las 6:30 p. m., la tragedida ya deja 331 personas fallecidas, 4.497 resultaron heridas y 152 siguen desaparecidas.

Además, 452.782 personas y 213.400 familias resultaron afectadas en 16 departamentos y 496 municipios. Los daños en la infraestructura son considerables: hay 198.601 viviendas averiadas y 35.987 completamente destruidas, a las cuales se suman 5.833 edificios dañados y 638 colapsados.

452.782 personas y 213.400 familias resultaron afectadas por el terremoto - crédito Juan Felipe León/Reuters

De igual manera, 403 centros de salud presentan afectaciones derivadas del terremoto, al igual que 4.250 centros educativos, 5.573 centros comunitarios, 430 vías, 124 acueductos, 5 aeropuertos, 76 puentes vehiculares y 9 peatonales.

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El Gobierno nacional, en cabeza del presidente Abelardo de la Espriella, ha estado gestionando ayudas para las personas que perdieron a sus seres queridos y sus hogares en el terremoto. También, dio inicio a las labores de reconstrucción en algunas de las zonas en las que se registraron derrumbes y daños en la infraestructura.

Velatón por las víctimas del terremoto

La velatón por las víctimas del se llevó a cabo en la Plaza de Bolívar de Bogotá. En señal de respeto, las personas cantaron el himno nacional, que fue interpretado por la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia - crédito @mincultura/X

Adicionalmente, convocó a una velatón por las víctimas del terremoto, que se llevó a cabo el 28 de agosto en la plaza de Bolívar de Bogotá. El encuentro, que incluyó un espacio de oración por el país, inició a las 6:00 p. m. y contó con la presencia del jefe de Estado y de la primera dama, Ana Lucía Pineda.

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La esposa del primer mandatario dio unas palabras a la ciudadanía que llegó a la plaza para compartir un momento de reflexión y de solidaridad con las víctimas de la tragedia. Desde una tarima, agradeció a quienes han contribuido a apoyar a las familias afectadas a través de donaciones y de acciones de voluntariado.

“Mi corazón está con las víctimas, sus familias y cada una de las personas que resultaron damnificadas (...). Gracias a cada donante, a los voluntarios, a las empresas, a las organizaciones y a todas las personas que tendieron su mano e hicieron posible llegar a los territorios afectados con gestos de amor, ayudas humanitarias y acompañamiento psicológico. Hoy elevamos nuestra mirada a Dios”, dijo la primera dama.

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La velatón por las víctimas del terremoto incluyó un momento de oración - crédito @MinInterior/X

La ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Paola Holguín, también estuvo presente en el acto de solidaridad por las víctimas del sismo. Desde allí, envió un mensaje de agradecimiento a la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, que interpretó el himno nacional en la velatón, al grupo musical Siam, y a todas las personas que acompañaron la jornada de oración por los afectados.

“Este momento tan difícil de país y tan doloroso también ha demostrado lo mejor de la esencia de los colombianos: la solidaridad. Recordemos que vienen meses muy duros todavía, porque sigue la estabilización y la reconstrucción. Los colombianos, ahora más que nunca, tenemos que estar unidos. Colombia, un solo corazón”, expresó la jefa de cartera.

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La ministra Paola Holguín expresó su solidaridad con las víctimas del terremoto que se registró el 10 de agosto en Colombia y destacó las ayudas enviadas a los afectados - crédito @mincultura/X

Las ayudas que el Gobierno solicitó

La velatón convocada por el Gobierno también fue un espacio de recepción de donaciones para las personas afectadas por el terremoto. Desde las 11:00 a. m. se empezaron a recibir las ayudas para las víctimas.

La Presidencia solicitó elementos de primera necesidad para adultos mayores que están en las zonas impactadas por el sismo, quienes requieren de implementos de aseo como jabón, champú, crema dental, cepillos de dientes, desodorante, papel higiénico, toallas higiénicas y pañitos húmedos.

El Gobierno pidió a los asistentes a la velatón por las víctimas del terremoto que llevaron donaciones para los damnificados - crédito @mincultura/X

También pidió alimentos no perecederos como arroz, pasta, lentejas, fríjoles, garbanzos, enlatados, atún, harina, avena, aceite, leche en polvo y galletas. Y, para los niños, solicitó pañales, pañitos húmedos, jabón, crema antipañalitos, crema dental, cepillos de dientes y champú. “¡Colombia se une para reconstruir y llevar esperanza!”, indicó en X.

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