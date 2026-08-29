José Manuel Restrepo estableció la hoja de ruta para activar el crecimiento en Asobancaria: pidió bajar tasas y apostar por la inversión

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Durante la 60ª Convención Bancaria de Asobancaria, que se desarrolló el viernes 28 de agosto de 2026 en la ciudad de Cartagena, el vicepresidente José Manuel Restrepo presentó la hoja de ruta del Gobierno nacional para reactivar el crecimiento económico en Colombia.

Durante su intervención, Restrepo insistió en que el mejor impulso para las finanzas del país es apostar por el crecimiento, centrando la estrategia en “más inversión, empresas productivas y competitivas, un Estado eficiente, talento conectado con el empleo y la energía que necesita el desarrollo”.

El vicepresidente agradeció al sistema financiero por los alivios que han beneficiado a casi 2,8 millones de colombianos afectados por el sismo, con apoyos cercanos a los 1,1 billones de pesos.

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De la misma manera, invitó al sector bancario a sumarse “masivamente” activamente a la reconstrucción de viviendas, micronegocios y empleos, y reiteró el llamado a reducir las tasas de interés para facilitar el acceso al crédito.

El vicepresidente llamó a fortalecer sectores como hidrocarburos, construcción, agroindustria y a ampliar la inclusión financiera - crédito @jrestrp/X

Las propuestas que lanzó el vicepresidente

José Manuel Restrepo planteó una estrategia de “rebancarización” para que cerca de 10 millones de colombianos puedan acceder al crédito formal y superar la dependencia del “paga diario”, al que calificó como “esclavitud financiera”. El objetivo es que el sistema financiero sea una herramienta real de progreso y mejore la calidad de vida de la población, dijo el alto funcionario.

La inversión fue otro punto fundamental. Restrepo advirtió que Colombia atraviesa uno de sus peores momentos en esta materia en cuatro décadas y propuso como meta que el país alcance una inversión equivalente al 25% del PIB para 2030.

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“Así es imposible crecer”, señaló Restrepo; por ende, indicó que el crecimiento económico no puede depender del aumento del gasto público ni del endeudamiento. “Si creemos que es a punta de exceso, derroche de gasto público y sobreendeudamiento que vamos a crecer, nos equivocamos de cabo a rabo”, afirmó ante los asistentes.

Restrepo advirtió que el bajo nivel de inversión limita el crecimiento económico y propuso una meta del 25% del PIB hacia 2030 - crédito Asobancaria

Restrepo informó que el Gobierno ya ha identificado 165 proyectos por más de 290 billones de pesos en distintas etapas de estructuración. La intención es priorizar aquellos con mayor capacidad de generar crecimiento y asegurar que lleguen “debidamente bancables” a los inversionistas. “Que cada proyecto estratégico llegue a los inversionistas, llegue debidamente bancable, estructurado”, puntualizó.

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El funcionario también mencionó los hidrocarburos, gas, minería, construcción, infraestructura, agroindustria, ganadería sostenible, biocombustibles, energías, turismo sostenible e industria 4.0. Defendió el regreso de los contratos de exploración de petróleo y gas y el papel de las concesiones y alianzas público-privadas (APP) en infraestructura, bajo reglas claras y confianza.

El vicepresidente incluyó la importancia de la confianza y el diálogo entre gobierno, sector privado y sociedad. Llamó a mantener la transparencia en las cuentas públicas y a trabajar unidos para hacer realidad la visión de la “Patria Milagro”, enfocada en romper las barreras que frenan el desarrollo y liberar el potencial del país hacia 2030. Restrepo concluyó que “a la Patria Milagro le ha llegado su tiempo”, invitando a todos los sectores a sumarse a este propósito común.

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El vicepresidente planteó un plan de inclusión financiera para formalizar la financiación de familias vulnerables - crédito Elizabeth Frantz/Reuters

Restrepo concluyó que Colombia tiene el potencial de convertirse en una “despensa del mundo, mediante una combinación de tierras, tecnología y desarrollo productivo”. El vicepresidente reiteró el llamado al sector bancario para trabajar por la inclusión financiera y acompañar la estrategia de crecimiento planteada por el Gobierno.

“Cuando hay confianza, cuando hay verdad, cuando hay certidumbre, cuando hay apuesta con el sector empresarial, cuando trabajamos mancomunadamente, cuando entendemos que nuestra prioridad son los más vulnerables de nuestro país, cuando defendemos la iniciativa privada, cuando defendemos las libertades y cuando actuamos con integridad, alejado de la corrupción, somos capaces de llegar significativamente lejos”, fue uno de los mensajes centrales del vicepresidente durante el evento.

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