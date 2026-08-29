Incendios en Medellín: bomberos controlan emergencias en Tres Cruces, Belén y San Cristóbal

Dagrd reportó varias conflagraciones este viernes. Rodeo Alto y La Gabriela fueron controlados, mientras Tres Cruces quedó en labores de enfriamiento - crédito @Rodrigo_Lara_/X

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Los Bomberos de Medellín atendieron este viernes 28 de agosto varias emergencias por incendios forestales en diferentes puntos de la ciudad, entre ellas una conflagración en el cerro de Las Tres Cruces, en el occidente de la capital antioqueña. El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres, Dagrd, informó que los organismos de socorro estuvieron en terreno para controlar las llamas y hacer seguimiento a los focos activos.

De acuerdo con la información publicada por Semana, el primer reporte fue entregado por el alcalde Federico Gutiérrez en su cuenta de X. El mandatario indicó que una tripulación de Bomberos Medellín atendía un incendio forestal en una zona verde de la parte alta de la comuna 16, Belén, en el sector de Rodeo Alto. En ese caso, según dijo, no se reportaron personas lesionadas.

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“A esta hora, una tripulación de #BomberosMedellín atiende un incendio forestal en zona verde de la parte alta de la comuna 16, Belén, sector Rodeo Alto. No se reportan lesionados. Nuestros bomberos continúan trabajando en el sitio para controlar la situación”, escribió Gutiérrez.

- crédito red social Facebook

Tres puntos bajo atención de bomberos

La emergencia no se concentró en un solo sector. Minutos después del primer reporte, el Dagrd alertó sobre otras conflagraciones que también requerían presencia de los organismos de socorro. La entidad señaló que equipos de bomberos estaban atendiendo incendios forestales en Santa Elena, sector Alto de las Moras, y en el corregimiento San Cristóbal.

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“En el momento atendemos otros dos incendios forestales en Santa Elena, Alto de las Moras, y en corregimiento San Cristóbal. En los tres casos continuamos con equipos de bomberos en sitio”, informó la dependencia.

Las llamas generaron preocupación entre habitantes de Medellín, pues desde distintos sectores se observaban focos de incendio, mientras camiones de bomberos y vehículos del Dagrd se desplazaban hacia las zonas afectadas. Las autoridades mantuvieron equipos en terreno para evitar que el fuego se extendiera y para avanzar en el control de los puntos más críticos.

Hacia las 9:30 p. m., el alcalde Gutiérrez entregó una nueva actualización. Según informó, los incendios de La Gabriela, en La Loma, San Cristóbal, y Rodeo Alto ya estaban controlados. En el caso del cerro de Las Tres Cruces, los organismos de socorro continuaban con labores de enfriamiento y control de focos.

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“Los incendios de La Gabriela, en La Loma (San Cristóbal), y Rodeo Alto ya están controlados. En Tres Cruces continúan las labores de enfriamiento y control de focos”, publicó el mandatario.

Dagrd reportó varias conflagraciones este viernes. Rodeo Alto y La Gabriela fueron controlados, mientras Tres Cruces quedó en labores de enfriamiento. EFE/ @gobertolima

Piden revisar causas de las emergencias

Tras conocerse el control de las llamas, el exalcalde de Envigado Braulio Espinosa pidió verificar el origen de lo ocurrido en el cerro de Las Tres Cruces. El exmandatario señaló que, aunque el incendio fue controlado, es necesario establecer las causas en medio de una temporada marcada por altas temperaturas y sequía.

“Ya fue controlado el incendio en el cerro de Las Tres Cruces, pero hay que ir hasta el fondo: es clave verificar las causas y el origen de lo ocurrido”, escribió Espinosa en X. También pidió a los antioqueños mantenerse alerta ante cualquier acción contra los cerros y destacó el trabajo de los organismos de socorro, especialmente del Cuerpo de Bomberos.

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La preocupación por los incendios ocurre en medio de las alertas asociadas al fenómeno de El Niño, que ya se siente en varias regiones del país y que, según el Ideam, podría intensificar condiciones de calor y sequía durante los próximos meses. En Medellín, además, ya comenzaron las interrupciones sectorizadas de agua por la baja disponibilidad del recurso.

EPM anunció que las suspensiones del servicio empezarán el lunes 31 de agosto y se mantendrán durante septiembre. Ese panorama aumenta la atención sobre los incendios forestales, pues la combinación de calor, sequía y menor disponibilidad hídrica puede elevar la vulnerabilidad de zonas verdes y cerros urbanos.

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Por ahora, las autoridades locales mantienen el llamado a reportar emergencias y evitar prácticas que puedan provocar incendios. Los bomberos continuaron en los puntos afectados hasta dejar completamente controlada la situación y reducir el riesgo de nuevas reactivaciones.