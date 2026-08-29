Colombia

Abelardo de la Espriella hizo su primer recorrido oficial por la Casa de Nariño junto a la primera dama y habló “una nueva etapa” para Colombia

El jefe de Estado publicó un video del tour y escribió un mensaje sobre las labores presidenciales que desarrollará desde la capital del país

El mandatario publicó un video, tomado de la mano de su esposa, Ana Lucía Pineda - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Guardar

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, visitó junto a su esposa, la primera dama Ana Lucía Pineda, la Casa de Nariño, sede presidencial en Bogotá, este viernes 28 de agosto de 2026.

La jornada marcó su primer recorrido oficial por el palacio y un cambio en su decisión inicial de no despachar desde ese lugar, que había considerado convertir en museo.

Durante la caminata, De la Espriella compartió un mensaje en su cuenta de X con el que detalló el significado personal y político de ese momento: “Caminar por los pasillos de la Casa de Nariño de la mano de mi esposa, la Primera Dama, tiene para mí un significado profundo: estamos comenzando juntos una nueva etapa de nuestras vidas, al servicio de Colombia”.

PUBLICIDAD

El mandatario también se expresó sobre la responsabilidad que asume con su familia y su equipo de gobierno.

“Cada paso por esta casa nos recuerda la enorme responsabilidad que tenemos por delante, pero también la oportunidad extraordinaria de construir un nuevo comienzo para millones de colombianos”, escribió.

El Gobierno reconsideró su plan inicial y mantendrá la Casa de Nariño como sede principal de la Presidencia por razones de seguridad y capacidad operativa - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
El Gobierno reconsideró su plan inicial y mantendrá la Casa de Nariño como sede principal de la Presidencia por razones de seguridad y capacidad operativa - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Además, reiteró su compromiso con el país y la necesidad de recuperar la confianza y la seguridad, porque, según dijo, los colombianos “queremos una Colombia que vuelva a creer, que recupere la esperanza y la seguridad, que avance con orgullo y que mire el futuro con la certeza de que sus mejores días están por venir”.

PUBLICIDAD

Tras los primeros días de su mandato, De la Espriella decidió utilizar la Casa de Nariño como sede principal, tras comprobar que el Palacio de San Carlos no contaba con las condiciones de seguridad y comunicación necesarias para la gestión presidencial, especialmente luego del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el país.

El mandatario cerró su mensaje con un llamado a la unidad y el optimismo: “De la mano, con los pies firmes en la tierra y el corazón puesto en Colombia, comenzamos este nuevo camino para Colombia”.

El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, despachará desde las regiones, pero en Bogotá lo hará desde la Casa de Nariño - crédito Fernando Vergara/AP
El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, despachará desde las regiones, pero en Bogotá lo hará desde la Casa de Nariño - crédito Fernando Vergara/AP

De La Espriella volvió a la Casa de Nariño por razones de seguridad y operatividad

El presidente retomó el palacio presidencial como sede principal de la Presidencia en Bogotá, y esta decisión supuso un giro respecto a su plan inicial de trasladar la oficina presidencial y convertir la histórica sede en un museo abierto al público.

Y es que durante sus primeras semanas de gobierno, De la Espriella y su equipo constataron que la Casa de Nariño ofrece mejores condiciones para el funcionamiento institucional, al contar con salones, oficinas, sistemas tecnológicos, controles de acceso y áreas acondicionadas para el trabajo de los equipos del Departamento Administrativo de la Presidencia, comitivas ministeriales y asesores, así como para la realización de consejos de ministros, encuentros diplomáticos y alocuciones presidenciales. También tiene helipuerto, lo que mejora la seguridad y la movilidad del presidente y su equipo.

Helicóptero en la Casa de Nariño
La Casa de Nariño tiene helipuerto, y eso facilita la seguridad y movilidad de funcionarios del Gobierno - crédito @JohanaOsorioM_/X

En contraste, la ubicación del palacio de San Carlos en el centro histórico de Bogotá complica los desplazamientos, genera cierres en calles aledañas y limita el espacio para recibir simultáneamente a delegaciones y equipos de trabajo. Aún así, este palacio continuará siendo sede alterna para reuniones y actos oficiales, mientras la operación diaria del Ejecutivo se concentrará en la Casa de Nariño.

El Gobierno realiza adecuaciones en la residencia presidencial para fortalecer la infraestructura y garantizar el desarrollo de las actividades administrativas, logísticas y de seguridad.

Además, se mantiene el propósito de ejercer funciones desde diferentes regiones del país y de habilitar parcialmente la Casa de Nariño como espacio abierto al público, sin afectar sus funciones esenciales como sede del Ejecutivo.

De la misma manera, continúa la intención de acondicionar parte del complejo presidencial para actividades culturales abiertas al público.

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaCasa de NariñoTourVideoGobiernoDespachoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gustavo Bolívar lanzó advertencia tras la presentación del presupuesto para 2027: “Creyeron que era soplar y hacer botellas”

El gobierno de Abelardo de la Espriella radicó un PGN por $634,9 billones. El monto supera por $58 billones al que presentó la administración de Gustavo Petro

Gustavo Bolívar lanzó advertencia tras la presentación del presupuesto para 2027: “Creyeron que era soplar y hacer botellas”

Hallan más de 50 palomas muertas en Bosa, sur de Bogotá: autoridades investigan el caso y crece la alarma por un posible riesgo en la zona

El hallazgo de decenas de aves sin vida en el sur de la capital encendió la alerta en la comunidad, mientras la entidad distrital evalúa si hubo tóxicos, patógenos o factores ambientales detrás de la muerte masiva de los animales

Hallan más de 50 palomas muertas en Bosa, sur de Bogotá: autoridades investigan el caso y crece la alarma por un posible riesgo en la zona

Incendios forestales en Colombia, hoy 28 de agosto, EN VIVO: cuatro conflagraciones se reportaron en Medellín

En la última jornada, la mayor concentración de incendios se reportó en Tolima, con once casos. Le siguieron Nariño con cinco, Antioquia con cuatro, Cundinamarca y Valle del Cauca con dos cada uno, y Huila con un incendio registrado

Incendios forestales en Colombia, hoy 28 de agosto, EN VIVO: cuatro conflagraciones se reportaron en Medellín

José Manuel Restrepo estableció la hoja de ruta para activar el crecimiento en Asobancaria: pidió bajar tasas y apostar por la inversión

Una de las propuestas es llevar inversión al 25% del PIB para 2030 y el fortalecimiento del mercado de capitales y la consolidación de sectores como el energético

José Manuel Restrepo estableció la hoja de ruta para activar el crecimiento en Asobancaria: pidió bajar tasas y apostar por la inversión

Karol G conquistó el primer puesto del Top Spotify Global con ‘BbY WOW’: desplazó a Justin Bieber y Nicki Minaj

El tema de la colombiana junto a los españoles Judeline y rusowsky acumula 39,2 millones de reproducciones

Karol G conquistó el primer puesto del Top Spotify Global con ‘BbY WOW’: desplazó a Justin Bieber y Nicki Minaj
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

ENTRETENIMIENTO

Karol G conquistó el primer puesto del Top Spotify Global con ‘BbY WOW’: desplazó a Justin Bieber y Nicki Minaj

Karol G conquistó el primer puesto del Top Spotify Global con ‘BbY WOW’: desplazó a Justin Bieber y Nicki Minaj

Six Sex vuelve a Colombia con su primer show en solitario en Bogotá: fecha, lugar y precios

Natalia París reveló que otros DJs la “saboteaban” en cabina y contó la inesperada estrategia que usó para sobrevivir en el gremio

Maroon 5 regresó a Colombia tras 10 años: estos fueron los mejores momentos de su concierto en Bogotá

Jimmy Vásquez reveló en ‘MasterChef Celebrity’ por qué dejó de hablar con su mamá: “Como las relaciones tóxicas”

Deportes

Estos son los partidos en los que Santa Fe será castigado por los disturbios protagonizados por sus hinchas en El Campín de Bogotá

Estos son los partidos en los que Santa Fe será castigado por los disturbios protagonizados por sus hinchas en El Campín de Bogotá

Boris Johnson, exprimer ministro del Reino Unido, se declaró hincha de Atlético Nacional: así fue la visita al verde

Deportivo Pereira ya tiene estadio, pero no jugadores por la huelga: la Dimayor confirmó la sede

Luis Díaz aportó en el Bayern Múnich para la victoria en el inicio de la Bundesliga: goleada 5-1 sobre el Stuttgart

Luis Díaz marcó este golazo con el Bayern Múnich en la Bundesliga: así fue la anotación del colombiano ante el Stuttgart