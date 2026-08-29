Colombia

El Centro Democrático entrega ayuda humanitaria y tecnológica a afectados en el Chocó tras el terremoto del 10 de agosto

El sismo de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el 10 de agosto de 2026 dejó decenas de muertos, cientos heridos y daños masivos en viviendas, infraestructuras y servicios básicos en varios sectores

El expresidente Uribe encabezó el encuentro de la bancada con las autoridades del departamento del Chocó - crédito Centro Democrático

Guardar

El partido Centro Democrático informó el viernes 28 de agosto que desplegó una jornada de apoyo en Quibdó, capital del departamento del Chocó, como parte de la campaña ‘Corazón Grande por la Reconstrucción’, destinada a asistir a las comunidades afectadas por el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto de 2026, que con una magnitud de 7,4 golpeó al occidente del país.

El balance nacional, según la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastre (Ungrd), indicó que fueron 16 departamentos y 496 municipios afectados; 196.614 familias y 406.963 personas afectadas, 331 personas fallecidas, 4.449 heridas, 152 desaparecidas y 364 rescatadas.

PUBLICIDAD

Pero en el Chocó, la Gobernación del departamento reportó 43.178 personas damnificadas, 10.124 familias afectadas y al menos 13 fallecidos.

En la reunión estuvieron presentes las figuras más importantes del Centro Democrático - crédito Centro Democrático
En la reunión estuvieron presentes las figuras más importantes del Centro Democrático - crédito Centro Democrático

Para esta población golpeada, la visita estuvo encabezada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que estuvo acompañado por el director del partido, Gabriel Jaime Vallejo, y los congresistas Claudia Margarita Zuleta, Julia Correa, Andrés Guerra y la excandidata presidencial Paloma Valencia.

Durante la jornada, la delegación del partido sostuvo reuniones con la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, y el alcalde de Quibdó, Rafael Andrés Bolaños, con el objetivo de identificar de primera mano las necesidades más urgentes de las comunidades damnificadas y entregar ayudas concretas.

PUBLICIDAD

Entre los principales aportes realizados se destaca la entrega de 10 antenas de comunicación satelital a la gobernadora, destinadas a restablecer la comunicación en zonas que permanecen aisladas tras el sismo.

El alcalde Rafael Andrés Bolaños recibió también una antena satelital para ser entregada a una comunidad del municipio que resultó especialmente afectada. Además, el partido donó una planta eléctrica de 11 kilovatios al ancianato Nicolás Medrano, principal centro de atención a adultos mayores vulnerables de Quibdó, el cual atiende actualmente a 88 personas y, además, había sufrido frecuentes interrupciones en el suministro eléctrico desde el terremoto.

Este es el más reciente balance de la Ungrd sobre el terremoto del 10 de agosto - crédito Ungrd
Este es el más reciente balance de la Ungrd sobre el terremoto del 10 de agosto - crédito Ungrd

En materia de apoyo animal, el representante a la Cámara Andrés Guerra entregó dos toneladas de alimento para animales: una para la Gobernación y otra para la Alcaldía de Quibdó, en respuesta a las dificultades que enfrentan las comunidades para atender a sus animales tras la emergencia.

La bancada del partido uribista estableció, además, compromisos legislativos con los gobiernos departamental y municipal para contribuir a la reconstrucción del Chocó. Entre ellos, se propuso complementar los decretos de emergencia gubernamentales, gestionar recursos para asuntos críticos, incluir en el Plan de Desarrollo la vía al mar y proyectos para mitigar la erosión costera y del río Atrato.

También se comprometieron a gestionar ayudas e insumos para la población escolar, como carpas para que los niños puedan continuar sus clases.

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, ha estado dedicada a la emergencia humanitaria tras el terremoto del 10 de agosto - crédito @NubiaCarolinaCC/X
La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, ha estado dedicada a la emergencia humanitaria tras el terremoto del 10 de agosto - crédito @NubiaCarolinaCC/X

La gobernadora Córdoba agradeció el apoyo: “Hoy hemos recibido una donación muy importante que garantizan parte de la manera como atendemos esta emergencia dentro de las afectaciones que hemos tenido. Este es un compromiso donde confluimos todos para poder no solamente superar esta emergencia, sino permitir que el departamento del Chocó pueda desarrollarse”, dijo la mandataria regional.

Medellín envía kits menstruales y de lactancia a mujeres afectadas por el terremoto en Chocó

La Alcaldía de Medellín puso en marcha la campaña Medellín cuida a quienes cuidan para asistir a mujeres damnificadas por el terremoto del 10 de agosto en Chocó. La iniciativa, en colaboración con la Cruz Roja de Antioquia, busca cubrir necesidades específicas de salud menstrual, lactancia y salud sexual y reproductiva, aspectos que suelen quedar fuera de la atención principal en situaciones de emergencia.

Los kits incluyen productos como toallas higiénicas, pañitos húmedos, ropa interior, preservativos, además de artículos especiales para mujeres lactantes como crema hidratante para bebé y pañales. Las donaciones, tanto en especie como económicas, pueden realizarse a través de puntos habilitados por la Alcaldía y canales de la Cruz Roja de Antioquia.

Temas Relacionados

Centro DemocráticoAyudasChocóTerremoto ColombiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pacientes Colombia cuestionó el manejo del Gobierno ante la crisis en el sistema de salud y pidió definir cargos clave en el sector

La organización, que agrupa a 204 asociaciones de pacientes, reclamó decisiones sobre las EPS intervenidas y las áreas estratégicas del Ministerio de Salud

Pacientes Colombia cuestionó el manejo del Gobierno ante la crisis en el sistema de salud y pidió definir cargos clave en el sector

Incendios forestales en Colombia, hoy 28 de agosto, EN VIVO: cuatro conflagraciones se reportaron en Medellín

En la última jornada, la mayor concentración de incendios se reportó en Tolima, con once casos. Le siguieron Nariño con cinco, Cundinamarca y Valle del Cauca con dos cada uno, y Huila con un incendio registrado

Incendios forestales en Colombia, hoy 28 de agosto, EN VIVO: cuatro conflagraciones se reportaron en Medellín

De la Espriella aseguró que la reconstrucción de Cali podría reducirse a dos años y lanzó pulla al Gobierno Petro: “Lo que había era vagos, un poco de flojos”

El Gobierno nacional entregó viviendas para algunas familias afectadas por el terremoto, anunció ayudas adicionales e informó sobre la puesta en marcha de las labores de reconstrucción

De la Espriella aseguró que la reconstrucción de Cali podría reducirse a dos años y lanzó pulla al Gobierno Petro: “Lo que había era vagos, un poco de flojos”

Medellín enfrenta cuatro incendios forestales simultáneos en distintos puntos de la ciudad

Los bomberos atienden la emergencia en Rodeo Alto, Santa Elena, Alto de Las Moras y San Cristóbal. El alcalde Federico Gutiérrez confirmó la presencia de sus equipos en los tres puntos oficiales y descartó lesionados hasta el momento

Medellín enfrenta cuatro incendios forestales simultáneos en distintos puntos de la ciudad

Six Sex vuelve a Colombia con su primer show en solitario en Bogotá: fecha, lugar y precios

La cantante argentina regresa al país a unos meses de su paso por el Festival Estéreo Picnic, con su primer show solista en el país presentando su LP ‘ULTRA’

Six Sex vuelve a Colombia con su primer show en solitario en Bogotá: fecha, lugar y precios
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

ENTRETENIMIENTO

Six Sex vuelve a Colombia con su primer show en solitario en Bogotá: fecha, lugar y precios

Six Sex vuelve a Colombia con su primer show en solitario en Bogotá: fecha, lugar y precios

Natalia París relató su historia como DJ y los sabotajes de los que fue víctima en sus inicios: “Utilizaba esa energía del adversario a mi favor”

Maroon 5 regresó a Colombia tras 10 años: estos fueron los mejores momentos de su concierto en Bogotá

Jimmy Vásquez reveló en ‘MasterChef Celebrity’ por qué dejó de hablar con su mamá: “Como las relaciones tóxicas”

Dolly Parton bailó con el Ballet Nacional de Colombia: esta es la historia

Deportes

Estos son los partidos en los que Santa Fe será castigado por los disturbios protagonizados por sus hinchas en El Campín de Bogotá

Estos son los partidos en los que Santa Fe será castigado por los disturbios protagonizados por sus hinchas en El Campín de Bogotá

Boris Johnson, exprimer ministro del Reino Unido, se declaró hincha de Atlético Nacional: así fue la visita al verde

Deportivo Pereira ya tiene estadio, pero no jugadores por la huelga: la Dimayor confirmó la sede

Luis Díaz aportó en el Bayern Múnich para la victoria en el inicio de la Bundesliga: goleada 5-1 sobre el Stuttgart

Luis Díaz marcó este golazo con el Bayern Múnich en la Bundesliga: así fue la anotación del colombiano ante el Stuttgart