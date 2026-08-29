El Centro Democrático entrega ayuda humanitaria y tecnológica a afectados en el Chocó tras el terremoto del 10 de agosto

El expresidente Uribe encabezó el encuentro de la bancada con las autoridades del departamento del Chocó - crédito Centro Democrático

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El partido Centro Democrático informó el viernes 28 de agosto que desplegó una jornada de apoyo en Quibdó, capital del departamento del Chocó, como parte de la campaña ‘Corazón Grande por la Reconstrucción’, destinada a asistir a las comunidades afectadas por el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto de 2026, que con una magnitud de 7,4 golpeó al occidente del país.

El balance nacional, según la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastre (Ungrd), indicó que fueron 16 departamentos y 496 municipios afectados; 196.614 familias y 406.963 personas afectadas, 331 personas fallecidas, 4.449 heridas, 152 desaparecidas y 364 rescatadas.

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Pero en el Chocó, la Gobernación del departamento reportó 43.178 personas damnificadas, 10.124 familias afectadas y al menos 13 fallecidos.

En la reunión estuvieron presentes las figuras más importantes del Centro Democrático - crédito Centro Democrático

Para esta población golpeada, la visita estuvo encabezada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que estuvo acompañado por el director del partido, Gabriel Jaime Vallejo, y los congresistas Claudia Margarita Zuleta, Julia Correa, Andrés Guerra y la excandidata presidencial Paloma Valencia.

Durante la jornada, la delegación del partido sostuvo reuniones con la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, y el alcalde de Quibdó, Rafael Andrés Bolaños, con el objetivo de identificar de primera mano las necesidades más urgentes de las comunidades damnificadas y entregar ayudas concretas.

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Entre los principales aportes realizados se destaca la entrega de 10 antenas de comunicación satelital a la gobernadora, destinadas a restablecer la comunicación en zonas que permanecen aisladas tras el sismo.

El alcalde Rafael Andrés Bolaños recibió también una antena satelital para ser entregada a una comunidad del municipio que resultó especialmente afectada. Además, el partido donó una planta eléctrica de 11 kilovatios al ancianato Nicolás Medrano, principal centro de atención a adultos mayores vulnerables de Quibdó, el cual atiende actualmente a 88 personas y, además, había sufrido frecuentes interrupciones en el suministro eléctrico desde el terremoto.

Este es el más reciente balance de la Ungrd sobre el terremoto del 10 de agosto - crédito Ungrd

En materia de apoyo animal, el representante a la Cámara Andrés Guerra entregó dos toneladas de alimento para animales: una para la Gobernación y otra para la Alcaldía de Quibdó, en respuesta a las dificultades que enfrentan las comunidades para atender a sus animales tras la emergencia.

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La bancada del partido uribista estableció, además, compromisos legislativos con los gobiernos departamental y municipal para contribuir a la reconstrucción del Chocó. Entre ellos, se propuso complementar los decretos de emergencia gubernamentales, gestionar recursos para asuntos críticos, incluir en el Plan de Desarrollo la vía al mar y proyectos para mitigar la erosión costera y del río Atrato.

También se comprometieron a gestionar ayudas e insumos para la población escolar, como carpas para que los niños puedan continuar sus clases.

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, ha estado dedicada a la emergencia humanitaria tras el terremoto del 10 de agosto - crédito @NubiaCarolinaCC/X

La gobernadora Córdoba agradeció el apoyo: “Hoy hemos recibido una donación muy importante que garantizan parte de la manera como atendemos esta emergencia dentro de las afectaciones que hemos tenido. Este es un compromiso donde confluimos todos para poder no solamente superar esta emergencia, sino permitir que el departamento del Chocó pueda desarrollarse”, dijo la mandataria regional.

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Medellín envía kits menstruales y de lactancia a mujeres afectadas por el terremoto en Chocó

La Alcaldía de Medellín puso en marcha la campaña Medellín cuida a quienes cuidan para asistir a mujeres damnificadas por el terremoto del 10 de agosto en Chocó. La iniciativa, en colaboración con la Cruz Roja de Antioquia, busca cubrir necesidades específicas de salud menstrual, lactancia y salud sexual y reproductiva, aspectos que suelen quedar fuera de la atención principal en situaciones de emergencia.

Los kits incluyen productos como toallas higiénicas, pañitos húmedos, ropa interior, preservativos, además de artículos especiales para mujeres lactantes como crema hidratante para bebé y pañales. Las donaciones, tanto en especie como económicas, pueden realizarse a través de puntos habilitados por la Alcaldía y canales de la Cruz Roja de Antioquia.

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