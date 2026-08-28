Más de 100.000 vehículos circulan en Colombia con airbags defectuosos: la Superintendencia de Industria y Comercio reveló cuáles marcas necesitan cambio

El defecto puede hacer que, al activarse la bolsa de aire, se rompa la carcasa y expulse fragmentos metálicos dentro del vehículo, un riesgo asociado además a centenares de heridos - crédito Superintendencia de Industria y Comercio/YouTube

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Cerca de 106.000 vehículos en Colombia siguen circulando con airbags defectuosos, y la Superintendencia de Industria y Comercio intensificó una campaña para acelerar su reemplazo gratuito ante un problema asociado a infladores Takata que ya fue vinculado a más de 35 muertes en el mundo.

Hasta agosto de 2025, la entidad contabilizaba 155.666 vehículos afectados y 49.251 ya habían recibido el cambio del componente. Eso deja a más de un tercio del parque involucrado todavía pendiente de intervención, pese a que la campaña de seguridad comenzó en 2013.

El riesgo alcanza a modelos fabricados entre 2001 y 2018 de 13 marcas: Mazda, Toyota, Nissan, Honda, Mitsubishi, Subaru, Jeep, BMW, Ford, Dodge, Audi, Fiat y Chrysler. El llamado no distingue entre propietarios originales y compradores de segunda mano, ni depende de que el vehículo siga o no en garantía.

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“La Superintendencia de Industria y Comercio, en alianza con la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), la Asociación Colombiana de Vehículos Automotores (ANDEMOS) y los distintos fabricantes de vehículos, intensifican campaña de preventiva de seguridad o de recall para el cambio de las bolsas de aire (airbags) de marca TAKATA que actualmente continúan instaladas en 106 mil vehículos de 13 diferentes marcas (AUDI, BMW, CHRYSLER, DODGE, FIAT, FORD, HONDA, JEEP, MAZDA, MITSUBISHI, NISSAN, SUBARU y TOYOTA)”, dice en el comunicado de la SIC publicado en el portal web de la entidad.

El reemplazo de los airbags defectuosos es gratuito y también aplica a autos usados

Más de 106.000 vehículos en Colombia siguen circulando con airbags defectuosos identificados en la campaña de seguridad de la Superintendencia de Industria y Comercio - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

La revisión para saber si un automóvil está incluido puede hacerse en el Portal de Seguridad del Producto o en concesionarios autorizados, explicó Andrés Prada, director de Investigaciones de Protección al Consumidor de la SIC, citado por Blu Radio. La recomendación oficial es agendar la inspección y el cambio del componente en los talleres de cada marca, sin costo para el usuario.

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La autoridad subrayó que no todas las bolsas de aire Takata presentan fallas. El retiro se limita a lotes específicos que los fabricantes ya identificaron.

El defecto se origina en el inflador, la pieza que activa la bolsa de aire cuando ocurre un accidente. Si ese componente permanece expuesto durante mucho tiempo a altos niveles de humedad, puede deteriorarse y hacer que, al desplegarse el airbag, la carcasa se rompa y lance fragmentos metálicos dentro del habitáculo.

Según la National Highway Traffic Safety Administration de Estados Unidos, ese problema fue vinculado en ese país a 28 muertes y a más de 400 personas lesionadas. La Superintendencia de Industria y Comercio y reportes recopilados por El País lo asocian a más de 35 muertes a nivel internacional y a centenares de heridos.

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Las autoridades no reportaron muertes en Colombia, pero sostienen que el riesgo sigue vigente

El retiro de airbags Takata en Colombia alcanza a modelos fabricados entre 2001 y 2018 de 13 marcas, entre ellas Mazda, Toyota, Nissan, Honda y Ford - crédito Reuters

En Colombia no hay hasta ahora víctimas fatales atribuidas oficialmente a esta falla. Aun así, las autoridades advirtieron que el peligro persiste mientras los vehículos continúen en circulación sin la intervención recomendada.

“El cambio en las bolsas de aire (airbags) es totalmente gratuito, tanto como para el comprador inicial como para cualquier otro tenedor, sin importar le fecha en que se adquirió el vehículo, o si es de primera o segunda mano, o si el vehículo se encuentra o no en garantía”, dice en el documento de la SIC.

La campaña se desarrolla con apoyo de Fenalco y de la Asociación Colombiana de Vehículos Automotores, Andemos El objetivo es elevar la respuesta de los propietarios que todavía no verificaron si su automóvil hace parte de los lotes llamados a revisión.

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Imagen de referencia. La revisión de los airbags defectuosos puede hacerse en el Portal de Seguridad del Producto o en concesionarios autorizados de cada marca - crédito Toya Sarno Jordan/Reuters

La consulta está disponible en el portal de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante una base de datos habilitada para ese fin. Si el vehículo aparece incluido, el propietario puede gestionar el cambio del airbag en la red oficial de su marca, un procedimiento que se mantiene gratuito sin importar la antigüedad ni el historial de tenencia del auto.

“Somos conscientes de que estas campañas preventivas realizadas con el ímpetu que ellas ameritan, realzan el buen actuar de autoridades y empresarios, y que son muestra fehaciente de que hacer negocios con empresarios responsables y serios es la mayor garantía que un consumidor puede tener en una economía de mercado responsable y justa”, concluye la SIC.

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