La primera dama Ana Lucía Pineda recibe respaldo del padre Diego Jaramillo y el Minuto de Dios por su gestión en la emergencia del terremoto

El presidente de la Organización Minuto de Dios destacó la decisión de la primera dama Ana Lucía Pineda de confiar en la entidad para canalizar ayudas a los damnificados del terremoto, reconociendo su participación activa en la emergencia - crédito @colombialuzysonrisas/ Instagram

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El reciente mensaje del padre Diego Jaramillo, presidente de la Organización Minuto de Dios, a la primera dama de Colombia, Ana Lucía Pineda, ha destacado el papel de la cooperación entre instituciones y sociedad civil durante la emergencia causada por el terremoto del pasado 10 de agosto.

El sismo, de magnitud 7,4, impactó de manera severa a varios departamentos del país, principalmente Chocó, Valle del Cauca, Risaralda y Caldas, dejando a miles de personas damnificadas y generando una amplia movilización de ayudas humanitarias.

En su declaración pública, el padre Jaramillo expresó su agradecimiento a la primera dama por confiar en el Minuto de Dios como canal para la entrega de asistencia a los afectados por la emergencia. “Señora Ana Lucía Pineda, a usted, como esposa del señor Presidente de la República y como persona muy especial, le quiero dar un agradecimiento muy cordial por todo lo que usted ha hecho por los damnificados del pasado sismo que azotó a Colombia”, manifestó el sacerdote. Este mensaje cobró especial relevancia por tratarse de uno de los primeros reconocimientos públicos al rol de Pineda durante la crisis y por el respaldo a la labor institucional en momentos de alta visibilidad nacional.

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Padre Diego Jaramillo agradece a Ana Lucía Pineda y resalta su labor con los damnificados del terremoto - crédito @analu_pineda @colombialuzysonrisas/ Instagram

El padre Jaramillo también subrayó la confianza depositada por la primera dama en la organización que dirige, al señalar que “usted ha creído que el Minuto de Dios puede ser un canal de ayuda a los pobres”, y concluyó su intervención reafirmando el compromiso de la entidad: “Dios la bendiga, sepa que estamos siempre a su servicio”.

El contexto de este mensaje se da en medio de la campaña Colombia, un solo corazón, una iniciativa liderada por la primera dama para reunir y canalizar recursos a las comunidades afectadas por el terremoto. Desde los primeros días posteriores al sismo, Ana Lucía Pineda ha estado presente en las labores de recolección y distribución de alimentos, agua, medicamentos y elementos de primera necesidad.

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La Organización Minuto de Dios se consolidó como uno de los actores principales en la recepción y distribución de donaciones, sumándose a otras entidades como la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia. La campaña permitió articular esfuerzos entre el sector público, organizaciones humanitarias, empresas privadas y la ciudadanía, logrando una respuesta integral ante la magnitud de la tragedia.

El sacerdote subrayó la confianza de la primera dama en la organización y reafirmó el compromiso del Minuto de Dios con las poblaciones vulnerables - crédito Emisoras Minuto de Dios

“Le agradezco también porque usted ha creído que el Minuto de Dios puede ser un canal de ayuda para los pobres, Dios la bendiga y sepa que estamos siempre a su servicio”, finalizó Jaramillo en su mensaje para la primera dama.

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El reconocimiento de Jaramillo ocurre en un momento en el que Colombia continúa enfrentando los retos derivados del terremoto, con necesidades urgentes de reconstrucción y atención a los más vulnerables. El involucramiento de la primera dama, así como la colaboración de diversos sectores, ha sido destacado como un factor clave en la movilización nacional.

Desde la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, entorno cercano a la primera dama, se agradecieron las palabras del sacerdote y se resaltó la trayectoria del padre Jaramillo en el trabajo con poblaciones vulnerables.

La Fundación Colombia Luz y Sonrisas agradeció las palabras de Jaramillo y resaltó su trayectoria en el trabajo social con poblaciones vulnerables - crédito REUTERS/Juan David Duque

La emergencia generada por el terremoto ha puesto a prueba la capacidad de respuesta y articulación de las instituciones colombianas. Las acciones conjuntas entre el Gobierno, las organizaciones sociales y la empresa privada han sido fundamentales para llevar asistencia a las zonas más afectadas.

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Mientras avanza la reconstrucción en los departamentos impactados, el país sigue atento a la gestión de ayudas y al desarrollo de nuevas estrategias que permitan fortalecer la resiliencia de las comunidades ante futuras emergencias. El reconocimiento público a los actores involucrados en la atención y el acompañamiento de los damnificados se ha convertido en un elemento central del debate sobre la solidaridad y la responsabilidad social en Colombia.