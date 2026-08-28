Colombia

Lotería del Quindío resultados 27 de agosto: números ganadores del premio mayor y los 40 secos millonarios

Como cada jueves, aquí están los resultados de la Lotería del Quindío

El premio mayor de la Lotería del Quindío es de mil 800 millones de pesos (Infobae)
El premio mayor de la Lotería del Quindío es de mil 800 millones de pesos (Infobae)
Guardar

La Lotería del Quindío publicó los números ganadores de su último sorteo celebrado este jueves 27 de agosto de 2026.

Este popular juego entrega un premio mayor de $2.000 millones y más de 40 secos millonarios. Descubra si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados de la Lotería del Quindío

Fecha del sorteo: jueves 27 de agosto de 2026.

Número del sorteo: 3013

Números ganadores: 3079-14.

A qué hora se juega la Lotería del Quindío

La Lotería del Quindío solo celebra un sorteoa la semana, todos los jueves después de las 10:30 horas de la noche. Prueba tu suerte y puedes ganar varios miles de millones de pesos en premios.

PUBLICIDAD

Lista de premios de la Lotería de Quindio

La Lotería del Quindio ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 40 premios principales que suman 9.600 millones de pesos, que son los siguientes:

Un premio mayor de 2.000 millones de pesos.

Un seco de 300 millones de pesos.

Dos secos de 200 millones de pesos.

Tres secos de 100 millones de pesos.

Ocho secos de 50 millones de pesos.

10 secos de 20 millones de pesos.

20 secos de 10 millones de pesos.

A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería del Quindió que entrega por diferentes aproximaciones.

¿Qué impuestos o retenciones aplican al premio de la Lotería del Quindío?

Los premios de la Lotería del Quindío están sujetos a dos impuestos principales que se retienen automáticamente al momento del pago. El primero es un impuesto del 17% sobre el valor del premio, que corresponde a un gravamen especial para ganadores de sorteos de lotería.

PUBLICIDAD

El segundo es una retención en la fuente del 20%, la cual se aplica a los premios que superan un monto mínimo establecido por la Dian (alrededor de 48 UVT o unos 2.259.120 pesos para 2024). Esto significa que el ganador no recibe el valor total anunciado, sino el neto después de estas deducciones.

Además de estos dos descuentos principales, puede aplicar también el impuesto conocido como 4x1000, el cual afecta las transacciones financieras cuando el premio es depositado o transferido, aunque está próximo a ser eliminado para ciertos ingresos bajo ciertos límites.

También es importante que el premio ganado se declare en la declaración de renta anual como una ganancia ocasional, lo cual puede influir en la carga tributaria total del ganador según su situación fiscal personal.

Claves para jugar y ganar en la Lotería del Quindío

Entre las claves para aumentar las posibilidades está la adquisición responsable de billetes o fracciones, revisar detalladamente cada número y conservar el billete original en buen estado.

El tiempo para reclamar premios es de un año desde la fecha del sorteo y para premios mayores es indispensable presentar el billete original con los datos firmados y documentos de identificación. Además, confirmar siempre los resultados en fuentes oficiales para evitar errores o fraudes es fundamental.

La Lotería del Quindío está regulada y fiscalizada para garantizar transparencia y seguridad en su operación. Comprar en puntos autorizados y mantener el recibo o billete seguro es clave para poder cobrar cualquier premio ganado.

También, conocer el plan de premios, incluyendo premios secos y aproximaciones, ayuda a entender mejor cómo se distribuyen los beneficios y maximizar las oportunidades de éxito en cada sorteo.

Temas Relacionados

Lotería del Quindío sorteoLoterías de Colombiacolombia-loteríascolombia-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Incendios forestales en Tolima y otras regiones hoy, 28 de agosto, en VIVO: así van las diferentes conflagraciones

Abelardo de la Espriella ofreció una jugosa suma de dinero por información que permita identificar y capturar a los responsables de los incendios registrados en los diferentes departamentos

Incendios forestales en Tolima y otras regiones hoy, 28 de agosto, en VIVO: así van las diferentes conflagraciones

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, jueves 27 de agosto de 2026

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, jueves 27 de agosto de 2026

MinHacienda y Sena trasladan $719.913 millones para afectados por terremoto

Los recursos estaban bloqueados en el presupuesto del Sena y serán dirigidos a infraestructura, formación, damnificados y unidades productivas

MinHacienda y Sena trasladan $719.913 millones para afectados por terremoto

Este es el Pico y Placa en Villavicencio para este viernes 28 de agosto

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse informado

Este es el Pico y Placa en Villavicencio para este viernes 28 de agosto

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del jueves 27 de agosto

A continuación, se muestran los números ganadores y el signo zodiacal que salieron en las balotas del sorteo de esta noche

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del jueves 27 de agosto
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

ENTRETENIMIENTO

Kash, Ciro Quiñones y Herencia de Timbiquí se suman al Festival de la Solidaridad en Bogotá

Kash, Ciro Quiñones y Herencia de Timbiquí se suman al Festival de la Solidaridad en Bogotá

Kudai y Moenia encabezan el concierto ‘Siempre Pop’ en Bogotá: fecha, lugar y precios

‘Dai Dai’, de Shakira, es la canción colombiana más reproducida en Spotify a nivel internacional

Mon Laferte anticipó novedades de cara a su concierto en Rock Al Parque 2026

Lina Tejeiro destapó las “banderas rojas” que la hicieron salir corriendo de una relación: “Yo trato de poner todo en una balanza”

Deportes

Marlos Moreno se pronunció sobre los rumores de su salida de Atlético Nacional al exterior: esto dijo

Marlos Moreno se pronunció sobre los rumores de su salida de Atlético Nacional al exterior: esto dijo

Juan Pablo Montoya cuestionó las órdenes de equipo de Mercedes en el Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1: “Me pareció muy injusto”

Millonarios le ganó a Llaneros 2-0 y escaló en la tabla de posiciones: los fichajes tuvieron debut goleador

Luis Díaz debutará en la Bundesliga 2026/27 con el Bayern Múnich: hora y dónde ver el partido ante Stuttgart

Millonarios le ganó a Llaneros en la Liga BetPlay y dio salto en la reclasificación: quedó cerca de la Copa Sudamericana