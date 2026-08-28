MinHacienda y Sena trasladan $719.913 millones para afectados por terremoto

FOTO DE ARCHIVO. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una casa de cambio en Bogotá, Colombia, 11 de julio, 2022. REUTERS/Luisa González

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El Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, acordaron redireccionar recursos del presupuesto de la entidad para fortalecer la respuesta institucional en las regiones afectadas por el terremoto. La medida contempla la movilización de 719.913.800.615 pesos que estaban bloqueados dentro del presupuesto del Sena y que ahora serán destinados a atender necesidades prioritarias.

De acuerdo con la información publicada por Semana, la decisión fue adoptada el 26 de agosto y apunta a departamentos como Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas, territorios golpeados por el movimiento telúrico. El Gobierno señaló que los recursos permitirán avanzar en la recuperación de infraestructura afectada, mantener procesos de formación y apoyar a integrantes de la comunidad educativa que resultaron damnificados.

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La medida busca que el Sena pueda sostener sus funciones esenciales mientras participa en la atención de la emergencia. Esto incluye respaldo a aprendices, instructores y servidores de la entidad que sufrieron afectaciones, así como acciones orientadas a emprendedores y unidades productivas que requieren apoyo para recuperar su capacidad de trabajo.

Sena - crédito Colprensa

Recursos para formación e infraestructura

Según el reporte, los fondos redireccionados serán utilizados para responder a necesidades urgentes derivadas del desastre, pero también para garantizar que la operación institucional no se detenga. El Sena cumple un papel clave en formación técnica, acompañamiento productivo y apoyo a comunidades, por lo que la continuidad de sus programas fue incluida como una prioridad dentro de la decisión presupuestal.

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El Gobierno explicó que la redistribución permitirá atender daños en infraestructura, asegurar la continuidad de los procesos de formación y brindar apoyo a quienes hacen parte de la entidad en los departamentos afectados. La intención es que la emergencia no interrumpa por completo los servicios que el Sena presta en los territorios.

El Ministerio de Hacienda y el Sena indicaron que la decisión también responde a la necesidad de mantener activa la capacidad institucional en las regiones más golpeadas. “Esta decisión responde a la coyuntura fiscal y la necesidad de atender a los colombianos que en este momento más nos necesitan”, señaló la entidad en el comunicado citado por el medio.

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Los equipos técnicos de ambas instituciones adelantaron los procedimientos necesarios para garantizar la ejecución de los recursos priorizados. Esa labor incluye definir las acciones relacionadas con la atención de la emergencia y asegurar que la redistribución presupuestal pueda traducirse en medidas concretas para las comunidades.

Apoyo a emprendedores y unidades productivas

La medida no solo se concentrará en infraestructura y continuidad académica. El plan también contempla acompañamiento a emprendedores y unidades productivas afectadas por el terremoto, con el propósito de ayudarles a recuperar sus capacidades en los territorios impactados.

Esa línea resulta clave para zonas donde la emergencia golpeó negocios, proyectos productivos y actividades económicas locales. El apoyo del Sena podría servir para acompañar procesos de recuperación, reactivación y fortalecimiento de quienes dependen de pequeñas unidades productivas o emprendimientos.

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IMAGEN DE ARCHIVO REFERENCIAL. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una tienda en Bogotá. Colombia. Diciembre 28, 2018. REUTERS/Luisa Gonzalez

El Gobierno nacional indicó que la estrategia busca articular capacidades institucionales para responder a las consecuencias del desastre y atender las necesidades identificadas en los territorios afectados. La redistribución presupuestal, según la información entregada, permitirá que la entidad mantenga sus actividades misionales mientras desarrolla medidas de apoyo a las comunidades.

Con esta decisión, MinHacienda y el Sena buscan dar una respuesta combinada: sostener la formación y la operación institucional, atender a su comunidad afectada y apoyar la recuperación productiva de regiones impactadas por el terremoto. El reto será ejecutar los recursos con rapidez, claridad y focalización, para que lleguen a las zonas donde la emergencia dejó mayores necesidades.

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