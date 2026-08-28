Colombia

MinHacienda y Sena trasladan $719.913 millones para afectados por terremoto

Los recursos estaban bloqueados en el presupuesto del Sena y serán dirigidos a infraestructura, formación, damnificados y unidades productivas

FOTO DE ARCHIVO. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una casa de cambio en Bogotá, Colombia, 11 de julio, 2022. REUTERS/Luisa González
FOTO DE ARCHIVO. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una casa de cambio en Bogotá, Colombia, 11 de julio, 2022. REUTERS/Luisa González
Guardar

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, acordaron redireccionar recursos del presupuesto de la entidad para fortalecer la respuesta institucional en las regiones afectadas por el terremoto. La medida contempla la movilización de 719.913.800.615 pesos que estaban bloqueados dentro del presupuesto del Sena y que ahora serán destinados a atender necesidades prioritarias.

De acuerdo con la información publicada por Semana, la decisión fue adoptada el 26 de agosto y apunta a departamentos como Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas, territorios golpeados por el movimiento telúrico. El Gobierno señaló que los recursos permitirán avanzar en la recuperación de infraestructura afectada, mantener procesos de formación y apoyar a integrantes de la comunidad educativa que resultaron damnificados.

PUBLICIDAD

La medida busca que el Sena pueda sostener sus funciones esenciales mientras participa en la atención de la emergencia. Esto incluye respaldo a aprendices, instructores y servidores de la entidad que sufrieron afectaciones, así como acciones orientadas a emprendedores y unidades productivas que requieren apoyo para recuperar su capacidad de trabajo.

La procuradora Margarita Cabello está solicitando una rendición de cuentas al director del Sena - crédito Colprensa
Sena - crédito Colprensa

Recursos para formación e infraestructura

Según el reporte, los fondos redireccionados serán utilizados para responder a necesidades urgentes derivadas del desastre, pero también para garantizar que la operación institucional no se detenga. El Sena cumple un papel clave en formación técnica, acompañamiento productivo y apoyo a comunidades, por lo que la continuidad de sus programas fue incluida como una prioridad dentro de la decisión presupuestal.

PUBLICIDAD

El Gobierno explicó que la redistribución permitirá atender daños en infraestructura, asegurar la continuidad de los procesos de formación y brindar apoyo a quienes hacen parte de la entidad en los departamentos afectados. La intención es que la emergencia no interrumpa por completo los servicios que el Sena presta en los territorios.

El Ministerio de Hacienda y el Sena indicaron que la decisión también responde a la necesidad de mantener activa la capacidad institucional en las regiones más golpeadas. “Esta decisión responde a la coyuntura fiscal y la necesidad de atender a los colombianos que en este momento más nos necesitan”, señaló la entidad en el comunicado citado por el medio.

Los equipos técnicos de ambas instituciones adelantaron los procedimientos necesarios para garantizar la ejecución de los recursos priorizados. Esa labor incluye definir las acciones relacionadas con la atención de la emergencia y asegurar que la redistribución presupuestal pueda traducirse en medidas concretas para las comunidades.

Apoyo a emprendedores y unidades productivas

La medida no solo se concentrará en infraestructura y continuidad académica. El plan también contempla acompañamiento a emprendedores y unidades productivas afectadas por el terremoto, con el propósito de ayudarles a recuperar sus capacidades en los territorios impactados.

Esa línea resulta clave para zonas donde la emergencia golpeó negocios, proyectos productivos y actividades económicas locales. El apoyo del Sena podría servir para acompañar procesos de recuperación, reactivación y fortalecimiento de quienes dependen de pequeñas unidades productivas o emprendimientos.

IMAGEN DE ARCHIVO REFERENCIAL. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una tienda en Bogotá. Colombia. Diciembre 28, 2018. REUTERS/Luisa Gonzalez
IMAGEN DE ARCHIVO REFERENCIAL. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una tienda en Bogotá. Colombia. Diciembre 28, 2018. REUTERS/Luisa Gonzalez

El Gobierno nacional indicó que la estrategia busca articular capacidades institucionales para responder a las consecuencias del desastre y atender las necesidades identificadas en los territorios afectados. La redistribución presupuestal, según la información entregada, permitirá que la entidad mantenga sus actividades misionales mientras desarrolla medidas de apoyo a las comunidades.

Con esta decisión, MinHacienda y el Sena buscan dar una respuesta combinada: sostener la formación y la operación institucional, atender a su comunidad afectada y apoyar la recuperación productiva de regiones impactadas por el terremoto. El reto será ejecutar los recursos con rapidez, claridad y focalización, para que lleguen a las zonas donde la emergencia dejó mayores necesidades.

Temas Relacionados

MinHaciendaSenaterremoto en Colombiarecursos públicosColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Incendios forestales en Tolima y otras regiones hoy, 27 de agosto, en VIVO: presidente anunció $50 millones de recompensa por presuntos saboteadores

Abelardo de la Espriella ofreció una jugosa suma de dinero por información que permita identificar y capturar a los responsables de los incendios registrados en los diferentes departamentos

Incendios forestales en Tolima y otras regiones hoy, 27 de agosto, en VIVO: presidente anunció $50 millones de recompensa por presuntos saboteadores

Tenga en cuenta: Así regirá el pico y placa en Cartagena este viernes 28 de agosto

El programa de restricción vehicular Pico y Placa aplica de lunes a viernes en Cartagena

Infobae

Pico y Placa en Cali: qué carros descansan este 28 de agosto de 2026

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse actualizado

Pico y Placa en Cali: qué carros descansan este 28 de agosto de 2026

Marlos Moreno se pronunció sobre los rumores de su salida de Atlético Nacional al exterior: esto dijo

El atacante ha tenido más protagonismo con el técnico Lucas González y desea volver a ser importante para el club como en su primer ciclo entre 2015 y 2016

Marlos Moreno se pronunció sobre los rumores de su salida de Atlético Nacional al exterior: esto dijo

Jennifer Pedraza demandó el nombramiento del primo de Abelardo de la Espriella como representante en consejos superiores universitarios: “Respete”

El sacerdote Rodolfo Andrés Londoño de la Espriella fue designado como representante de la Presidencia de la República ante los consejos superiores de las universidades Nacional de Colombia, de Antioquia, Pedagógica Nacional, del Valle y del Atlántico

Jennifer Pedraza demandó el nombramiento del primo de Abelardo de la Espriella como representante en consejos superiores universitarios: “Respete”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

ENTRETENIMIENTO

Kash, Ciro Quiñones y Herencia de Timbiquí se suman al Festival de la Solidaridad en Bogotá

Kash, Ciro Quiñones y Herencia de Timbiquí se suman al Festival de la Solidaridad en Bogotá

Kudai y Moenia encabezan el concierto ‘Siempre Pop’ en Bogotá: fecha, lugar y precios

‘Dai Dai’, de Shakira, es la canción colombiana más reproducida en Spotify a nivel internacional

Mon Laferte anticipó novedades de cara a su concierto en Rock Al Parque 2026

Lina Tejeiro destapó las “banderas rojas” que la hicieron salir corriendo de una relación: “Yo trato de poner todo en una balanza”

Deportes

Marlos Moreno se pronunció sobre los rumores de su salida de Atlético Nacional al exterior: esto dijo

Marlos Moreno se pronunció sobre los rumores de su salida de Atlético Nacional al exterior: esto dijo

Juan Pablo Montoya cuestionó las órdenes de equipo de Mercedes en el Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1: “Me pareció muy injusto”

Millonarios le ganó a Llaneros 2-0 y escaló en la tabla de posiciones: los fichajes tuvieron debut goleador

Luis Díaz debutará en la Bundesliga 2026/27 con el Bayern Múnich: hora y dónde ver el partido ante Stuttgart

Millonarios le ganó a Llaneros en la Liga BetPlay y dio salto en la reclasificación: quedó cerca de la Copa Sudamericana