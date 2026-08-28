Así serán distribuidos los $634,9 billones del presupuesto de la Nación en 2027: estos son los sectores que más recursos recibirán

La iniciativa presentada este jueves ante el Legislativo aumenta en $58 billones el plan que había sido devuelto por las comisiones económicas y, según el texto oficial, responde al sismo y al mayor faltante fiscal - crédito @MinHacienda/X

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El ministro de Hacienda Miguel Gómez radicó en la Cámara de Representantes el proyecto del Presupuesto General de la Nación para 2027 por $634,9 billones, una cifra que aumenta en $88 billones frente a 2026 y que se apoya en un mayor endeudamiento mientras el Gobierno prepara un ajuste fiscal adicional, una ley para recortar gasto equivalente al 2% del PIB y una reforma estatal con supresión o fusión de entidades.

La propuesta destina $155 billones al servicio de la deuda, equivalentes al 24% del total; $392,5 billones a funcionamiento, que representan 62%; y $86,9 billones a inversión, es decir 14%. Esa composición deja más peso en el gasto de funcionamiento y menos espacio para inversión que el proyecto anterior.

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Según el documento presentado, el funcionamiento sube desde $367,7 billones hasta $392,5 billones, un alza de $24,9 billones. La inversión, en cambio, baja de $90 billones a $86,9 billones, con una reducción de $3,1 billones.

El ministro Gómez Martínez reconoció ante el Congreso de la República que el presupuesto incorpora un componente amplio de recursos de capital y de pago de deuda. Ese punto aparece como uno de los ejes del proyecto que comenzó su trámite legislativo.

Educación, Salud y Trabajo concentran las mayores partidas ministeriales del Presupuesto General de la Nación 2027 - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

En la comparación por sectores, las mayores adiciones frente al presupuesto aprobado para 2026 están en Hacienda y Crédito Público, con $12,19 billones más; Trabajo, con $8,51 billones; Defensa, con $6,04 billones; Educación, con $2,23 billones; y Salud, con $1,15 billones.

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Los recortes más grandes se concentran en Minas y Energía, con $4,02 billones menos; Ambiente y Desarrollo Sostenible, con $450.141 millones; Culturas, Artes y Saberes, con $295.191 millones; Agricultura y Desarrollo Rural, con $258.723 millones; y Deporte, con $198.382 millones.

Educación, salud y trabajo concentran las mayores partidas ministeriales

“las entidades con más asignación en el PGN 2027”, la Policía Nacional figura con la mayor partida entre las entidades listadas, con $20,9 billones. Después aparecen el Icbf, con $12,0 billones, y la Agencia Nacional de Infraestructura, con $10,8 billones - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Dentro de las carteras con más recursos para 2027, el Ministerio de Educación Nacional encabeza la asignación con $78,70 billones. Le siguen el Ministerio de Salud y Protección Social, con $77,05 billones, y el Ministerio del Trabajo, con $58,80 billones.

Entre las diez entidades o sectores principales con menores montos aparecen la Agencia Nacional de Infraestructura, con $10,75 billones; los Entes Autónomos Universitarios Estatales de universidades públicas, con $10,77 billones; la Rama Judicial, con $11,43 billones; y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con $11,97 billones.

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En otra distribución incluida en el documento oficial sobre “las entidades con más asignación en el PGN 2027”, la Policía Nacional figura con la mayor partida entre las entidades listadas, con $20,9 billones. Después aparecen el Icbf, con $12,0 billones, y la Agencia Nacional de Infraestructura, con $10,8 billones.

En ese mismo grupo, las menores asignaciones corresponden a la Defensoría del Pueblo, con $1,3 billones; el Congreso de la República, con $1,4 billones; la Contraloría General de la República, con $1,6 billones; y la Procuraduría General de la Nación, con $1,9 billones.

El ajuste fiscal incluye un recorte adicional de $21,9 billones y una nueva ley en septiembre

El proyecto del PGN 2027 elimina la dependencia de una reforma tributaria, pero incrementa el endeudamiento del Gobierno - crédito @miguel_gomez_m/X

El jefe de la cartera de Hacienda explicó que la radicación del presupuesto es la primera etapa de un plan de ajuste más amplio. El esquema contempla consolidar un recorte presupuestal de $21,9 billones y presentar a finales de septiembre una Ley Fiscal.

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El ministro describió así la secuencia: “Hay un proceso de varias etapas. Primero, presentamos el Presupuesto. El sábado consolidaremos el recorte presupuestal de $21,9 billones. Posteriormente, a finales de septiembre, vendrá la presentación de una Ley Fiscal. Quiero hacer énfasis en que no se trata de una reforma tributaria”.

Esa ley tendrá dos componentes, de acuerdo con el jefe de la cartera. Uno será la reducción adicional del gasto mediante medidas para disminuir el gasto público y racionalizar el funcionamiento del Estado.

El proceso sumará una cuarta etapa ligada a una reforma del Estado dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Gómez afirmó que allí “se buscará suprimir entidades que estén duplicadas, que hayan cumplido su ciclo o que puedan fusionarse para generar economías”.

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El ministro también sostuvo que el proyecto no crea cargos y que corrige una subestimación previa en la planta estatal. En su intervención dijo: “El Presupuesto de la verdad, que radicamos hoy, no crea cargos. Es uno de ‘errores’ del presupuesto Petro, que ni siquiera contó bien el número de funcionarios: reportaron 99.001 cargos cuando son 107.927. Imagínense el resto. Sinceramos las cuentas y hablamos con la verdad”.

El proyecto sube el gasto total y traslada la presión a la deuda

El nuevo presupuesto no queda atado a ingresos contingentes de una reforma tributaria, a diferencia de la propuesta que había presentado el exministro Germán Ávila, que contemplaba $30,2 billones sujetos a esa aprobación. El cambio, según se expuso en el debate, evita un faltante inicial, pero incrementa la dependencia del crédito público.

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El senador de la Comisión Tercera David Racero resumió esa crítica al señalar: “El proyecto presentado aumenta el monto en casi $90 billones. ¿Cómo lo harán? La respuesta es con más deuda”. El congresista añadió que el endeudamiento crece en $100 billones, porque los recursos de capital pasan de $181,1 billones en el PGN 2027 del gobierno anterior a $281,3 billones en la propuesta actual.