Tras polémica frase de Pipe Bueno, esto dice la ley sobre si inducir alcohol a la pareja para tener sexo puede ser delito: “Hago que tus amigas te emborrachen”

Un comentario de Pipe Bueno sobre emborrachar a Luisa Fernanda W reactivó en Colombia el debate sobre el consentimiento en las relaciones sexuales- crédito @luisafernandaw/Instagram

Guardar

Un comentario del cantante Pipe Bueno sobre emborrachar a Luisa Fernanda W para facilitar relaciones sexuales reactivó en Colombia el debate sobre el consentimiento y el alcance penal de esas conductas, porque la legislación vigente contempla como delito obtener acceso sexual cuando la víctima no puede decidir libremente, incluso dentro de una pareja o matrimonio.

La discusión tomó fuerza después de que el artista dijera en una conversación en redes sociales con su pareja, la creadora de contenido Luisa Fernanda Cataño Ríos, conocida como Luisa Fernanda W: “Hago que tus amigas te emborrachen para que además esa noche sea como... y pueda ir por otros lugares que a veces no me dejas”.

PUBLICIDAD

Ese señalamiento público abrió una pregunta concreta: si inducir a una persona a consumir alcohol para anular o reducir su capacidad de consentir puede constituir un delito sexual. De acuerdo con la legislación y con especialistas citados por distintos medios, la respuesta puede ser sí, aun cuando los hechos ocurran en una relación sentimental estable.

La ley colombiana no excluye a las parejas de los delitos sexuales

La legislación colombiana considera delito obtener acceso sexual cuando la víctima no puede decidir libremente, incluso dentro de una pareja o matrimonio - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

La Ley 1236 de 2008, que modificó el Código Penal colombiano, define el acceso carnal violento en el artículo 205 y el acto sexual violento en el artículo 206 como conductas cometidas con violencia. La interpretación judicial en Colombia, según un reporte de El Colombiano, amplió ese concepto para incluir no solo la fuerza física, sino también la violencia moral o la coacción psicológica.

PUBLICIDAD

Bajo ese entorno, inducir a una persona al consumo de alcohol para obtener una relación sexual, al punto de anular su capacidad de consentir, podría configurar un delito sexual aunque no exista violencia física directa. La cuestión jurídica no se limita a si hubo fuerza visible, sino a si la voluntad de la persona fue vulnerada.

Expertos consultados por el medio citado recordaron que la ley penal colombiana no establece excepciones por matrimonio, convivencia o noviazgo. La relación afectiva entre las personas involucradas no elimina la exigencia de consentimiento libre.

La publicación citó a una abogada penalista que resumió ese criterio de la siguiente manera: “La ausencia de consentimiento, aun dentro de la pareja, constituye delito si se demuestra que la víctima estaba en incapacidad de resistir”.

PUBLICIDAD

El Código Penal prevé aumento de pena cuando el agresor es la pareja

La ley penal colombiana no establece excepciones por matrimonio, convivencia o noviazgo en los delitos sexuales vinculados con la falta de consentimiento - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

El artículo 211 del Código Penal establece una circunstancia de agravación cuando el delito sexual se comete contra el cónyuge, la pareja o la persona con la que se ha procreado un hijo. En esos casos, la pena se incrementa de una tercera parte a la mitad.

Así mismo, ese punto refuerza que la cercanía con la víctima no atenúa la conducta. Al contrario, el ordenamiento penal contempla una sanción mayor cuando el hecho proviene de una relación íntima o familiar.

Dentro de ese marco legal, el uso del alcohol para vulnerar la voluntad de una persona y obtener acceso sexual puede encuadrar en figuras como el acceso carnal abusivo o el acto sexual abusivo con persona en incapacidad de resistir. La norma protege la autonomía y la libertad sexual frente a cualquier forma de anulación del consentimiento.

PUBLICIDAD

La controversia también expuso una dimensión social que va más allá del expediente penal. En redes sociales, varias usuarias señalaron que embriagar a la pareja para tener relaciones sexuales revela una forma de violencia que suele pasar inadvertida o presentarse como una práctica aceptable dentro de la vida en común.

El debate, que sigue abierto entre usuarios y especialistas, volvió a poner en el centro un principio que la ley y los expertos consideran innegociable: el consentimiento debe ser libre, informado y ajeno a presiones, manipulación o estados de incapacidad inducidos por otra persona.

El cantante Pipe Bueno cuenta que inició una rehabilitación por alcoholismo

Pipe Bueno habló sobre su rehabilitación por alcoholismo y consumo de sustancias psicoactivas - crédito @mlb/Instagram

Pipe Bueno habló sobre su rehabilitación por alcoholismo y consumo de sustancias psicoactivas, un problema que, según contó, impactó su vida personal y su relación con Luisa Fernanda W. El cantante explicó que la crisis lo llevó a replantearse su familia y su carrera, y a iniciar un proceso de cambio con el objetivo de construir un futuro mejor junto a sus hijos.

PUBLICIDAD

En un mensaje en Instagram, el artista aseguró que su recuperación avanza y afirmó: “Este proceso comienza y nunca termina”. También se dirigió a quienes atraviesan situaciones similares y sostuvo: “Dios no busca perfección, pero sí un corazón dispuesto”.

Pipe Bueno insistió en que es necesario empezar sin miedo a recaídas y remarcó que la voluntad y la conciencia son claves para una transformación gradual. Describió la rehabilitación como un camino largo, con posibles errores, y dijo que la persistencia permite avanzar.

En el programa Los hombres sí lloran, el cantante relató que la situación fue un punto de quiebre y que esa reflexión lo empujó a tomar la decisión de cambiar.

PUBLICIDAD