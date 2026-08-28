Periodista deportivo’ le cantó la tabla’ a la Dimayor por polémicas arbitrales en la victoria de Millonarios por la Liga BetPlay: “Yo sé que esto me puede costar la credencial”

En el partido entre Llaneros y Millonarios, el delantero Jhon Vásquez fue expulsado-crédito @Rivera__Oscar7/X

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Millonarios venció 0-2 a Llaneros el 27 de agosto de agosto de 2026 en Villavicencio y el resultado desató una fuerte discusión por la actuación del árbitro antioqueño Ferney Ossa, porque la expulsión de Jhon Vásquez a los 12 minutos condicionó el partido y llevó a periodistas locales y al técnico José Luis García a sostener que esa decisión incidió de forma directa en la derrota del equipo del Meta.

El triunfo dejó al club bogotano tercero con 10 puntos y extendió a cuatro su racha de partidos sin perder. Llaneros, pese a la caída, se mantuvo segundo con 11 unidades en la tabla del fútbol profesional colombiano.

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La jugada que abrió la polémica se produjo temprano, cuando el delantero Vásquez hacía una bicicleta, en ese momento, el volante Sebastián Valencia le movió el balón y el atacante terminó pisándole la pantorrilla. Tras la revisión del VAR, Ossa resolvió mostrarle tarjeta roja al futbolista de Llaneros.

La decisión dividió opiniones. Una parte de las reacciones apuntaron a que la intensidad de la acción no ameritaba expulsión, mientras otros consideraron que por la zona del impacto la roja era inevitable.

La expulsión de Jhon Vásquez marcó el reclamo en Villavicencio

El cuadro de Villavicencio sigue en lo más alto de la Liga BetPlay-crédito Dimayor

Uno de los cuestionamientos más duros lo hizo Jaime Caballero, periodista del medio La Polémica del Deporte, durante una rueda de prensa en la que cargó contra el arbitraje y pidió atención de la Dimayor sobre este tipo de actuaciones.

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“Señores Dimayor, así no se le da aire a un equipo. Nosotros no tenemos por qué aceptar. El señor ‘Leo’ Castro se tapó la boca dos veces y eso es expulsión. Hay un penal al final del partido contra Barreiro y el árbitro no lo ve y cuando van al VAR, el VAR para la imagen cuando pega la pierna de Vásquez en el jugador contrario, pero no dejan seguir la grabación o el video para ver que el raya, no pega”, dice de entrada.

En la misma intervención, el periodista añadió:

“Yo sé que esto me puede costar la credencial, pero así no es, el fútbol no se puede dañar de esta manera, señores de la Dimayor. Párenle bolas a los árbitros porque este no es el único partido, el arbitraje en Colombia se volvió de paseo y eso no puede ser”, setencia.

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Su reclamo no se limitó a la jugada de la expulsión. También sostuvo que el club debería presentar una queja formal, al considerar que decisiones de este tipo pueden pesar más adelante en el desarrollo de la primera ronda.

Caballero cerró su intervención con una frase que resumió el malestar de parte del entorno local:

“Nos ven de segundos y empieza este jueguito”.

El árbitro antioqueño Ferney Ossa decidió expulsar al atacante de Llaneros Jhon Vásquez tras determinar que hubo juego brusco hacia el volante de Millonarios Sebastián Valencia -crédito @WinSportsTVX

José Luis García también atribuyó el resultado a la decisión arbitral

El cuadro de Villavicencio sigue en lo más alto de la Liga BetPlay-crédito Dimayor

El entrenador de Llaneros, José Luis García, se sumó a las críticas y responsabilizó al árbitro por el desenlace del encuentro. Su postura fue que, en igualdad numérica, Millonarios no habría conseguido los tres puntos en Villavicencio.

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“El reglamento dice que las faltas se evalúan según imprudencia, temeridad o fuerza desmedida, ¿pero cuál fue la fuerza desmedida si Vásquez tenía el control de la pelota?“, explicó el técnico.

Ese señalamiento se apoyó en un hecho central del partido: el local disputó casi todo el compromiso con 10 jugadores después de la roja a Vásquez en el minuto 12. A partir de allí, Millonarios encontró el camino para imponerse con goles de Chaverra y Estupiñán.

La controversia también incluyó otra acción mencionada por Caballero: un posible penal sobre Barreiro en el tramo final del partido, que el periodista aseguró que el árbitro no sancionó. En su reclamo, además, cuestionó la manera en que se revisó la imagen en el VAR durante la expulsión.

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Más allá de la protesta, el resultado oficial dejó a Millonarios en la parte alta de la clasificación con su cuarto encuentro consecutivo sin derrota, mientras el equipo del Meta conservó el segundo lugar con 11 puntos, en una noche en la que la discusión en Villavicencio quedó concentrada menos en el marcador que en la incidencia del arbitraje.

El periodista detalló el momento en el cual el comunicador encara al técnico de Llaneros por las polémicas arbitrales vs. Millonarios-crédito @Rivera__Oscar7/X

Sebastián Valencia mostró cómo le quedó la pierna tras la entrada de Jhon Vásquez

El volante luego borró la historia del cómo quedó su pierna en las redes sociales-crédito @valencia0703-X-Instagram

Millonarios venció 2-0 a Llaneros la noche del 27 de agosto en Villavicencio, en un partido marcado por la expulsión de Jhon Vásquez tras una patada a Sebastián Valencia revisada por el VAR antes del minuto 15.

La jugada abrió una discusión sobre el arbitraje por la intensidad de la falta y el momento del encuentro. De acuerdo con el relato, circularon imágenes que mostraron la pierna de Valencia con una lesión visible, citadas como sustento de que la tarjeta roja era procedente.

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Los goles del triunfo visitante los anotaron Francisco Chaverra y Andrey Estupiñán, resultado con el que Millonarios sumó su tercera victoria en los últimos cuatro partidos.

El propio Valencia publicó en redes sociales una foto de su pierna minutos después de la patada y luego la eliminó, y dejó el siguiente mensaje:

“¿Y qué no?“.