Deportes

Etapa 7 de la Vuelta a España: Juan Rodríguez e Iván Sosa entraron en el top-10 de la jornada, y Harold Tejada subió un puesto en la general

Los colombianos se metieron en la escapada y movieron la carrera en el último puerto, para entrar quinto y sexto en Valdelinares, detrás del ataque definitivo de Andreas Leknessund

Andreas Leknessund ganó la etapa 7 de la Vuelta a España 2026 en Aramón Valdelinares y encabezó un doble festejo noruego con Tobias Halland Johannessen segundo-crédito Europa Press
Andreas Leknessund ganó la etapa 7 de la Vuelta a España 2026 en Aramón Valdelinares y encabezó un doble festejo noruego con Tobias Halland Johannessen segundo-crédito Europa Press
Guardar

El noruego Andreas Leknessund ganó el 28 de agosto de 2026 la etapa 7 de la Vuelta a España 2026 tras un recorrido de 149,8 km entre Vall D’Alba y Valdelinares, en una jornada que amplió la ventaja del esloveno Tadej Pogacar con la camiseta roja que lo certifica como líder de la ronda ibérica.

Leknessund, del equipo Uno X-Mobility, atacó a falta de 7 kilómetros de la cima de Valdelinares y llegó en solitario con un tiempo de 3 horas, 49 minutos y 47 segundos. El segundo lugar fue para el también noruego Tobias Johannessen a 34 segundos y el tercero para el belga Wout Van Aert a 47 segundos.

PUBLICIDAD

Los colombianos Juan Felipe Rodríguez del EF Education Easy Post e Iván Ramiro Sosa del Kern Pharma integraron la fuga y atacaron en el último puerto del día. Ambos cruzaron la meta en la quinta y sexta posición, respectivamente.

En la clasificación general, el huilense Harold Tejada subió un puesto y pasó al noveno lugar, a 7 minutos y 46 segundos de Pogacar.

Así fue la etapa 7 de la Vuelta a España

La camiseta verde de la Vuelta a España quedó para Wout van Aert, que cerró la etapa con 104 puntos, dos más que Tadej Pogacar-crédito Bruna Casas/REUTERS
La camiseta verde de la Vuelta a España quedó para Wout van Aert, que cerró la etapa con 104 puntos, dos más que Tadej Pogacar-crédito Bruna Casas/REUTERS

Andreas Leknessund ganó la etapa 7 de la Vuelta a España 2026 en Aramón Valdelinares, en una jornada marcada por la muerte del rey Harald V de Noruega. Tobias Halland Johannessen fue segundo y Wout van Aert, tercero, quien además se quedó con el maillot verde.

PUBLICIDAD

La etapa, de 149 kilómetros entre Vall d’Alba y Aramón Valdelinares, terminó con Leknessund (Uno-X Mobility) en 3h 49:47, seguido por Johannessen a 34 segundos y Van Aert a 47 segundos.

Leknessund atacó en la fuga final y Noruega ocupó los dos primeros puestos en un día simbólico para el país. El ciclista lo definió como “un día especial para nosotros y para toda Noruega”.

Van Aert protagonizó la escapada desde el inicio, primero junto a Leknessund y Milan Vader, luego con un grupo que incluyó a Alexey Lutsenko, Eddie Dunbar y Johannessen. A mitad de etapa, la fuga tenía casi siete minutos de ventaja sobre el pelotón, asegurando así la victoria de los escapados.

El belga sumó puntos clave en los sprints y en la montaña, lo que le permitió terminar la jornada como líder de la clasificación por puntos, con 104, dos más que Tadej Pogacar.

En la subida final, Leknessund se despegó de sus rivales y amplió su diferencia hasta cruzar la meta en solitario. Detrás, el pelotón recortó la brecha, pero sin opciones de disputar la victoria.

Completaron el top 10: Jakob Omrzel, Juan Felipe Rodriguez, Iván Ramiro Sosa, Lutsenko, Dunbar, Léo Bisiaux y Raúl García Pierna. La etapa también registró la caída de Luca Van Boven, quedando en estado de shock tras tener un accidente contra un canalón.

El recorrido incluyó varios puertos y sprints, endureciendo la competencia desde la mitad de la etapa y favoreciendo el ataque definitivo de Leknessund.

Clasificación de resultados de la etapa 7 de la Vuelta a España

-crédito Laurent Cipriani/REUTERS-@picnicpostnl/X-@EqKernPharma/X
Los colombianos tuvieron una buena jornada-crédito Laurent Cipriani/REUTERS-@picnicpostnl/X-@EqKernPharma/X
  • 1. Andreas Leknessund (Noruega - Uno-X Mobility - Noruega): 3 horas, 49 minutos y 47 segundos
  • 2. Tobías Johannesen (Noruega - Uno-X Mobility): a 34 segundos
  • 3. Wout van Aert (Bélgica - Visma Lease a Bike): a 47 segundos
  • 4. Jakob Omrzel (Eslovenia - Bahrain Victorious): a 58 segundos
  • 5. Juan Rodríguez (Colombia - EF Education Easypost): a 1 minuto y 13 segundos
  • 6. Iván Ramiro Sosa (Colombia - Equipo Kern Pharma): a 1 minuto y 16 segundos
  • 7. Alexéi Lutsenko (Kazajistán - XDS Astana Team): a 1 minuto y 44 segundos
  • 8. Edward Dunbard (Irlanda - Pinarello Q36.5 Pro): a 1 minuto y 51 segundos
  • 9. Leo Bisiaux (Francia - Decathlon CMA): a 1 minuto y 53 segundos
  • 10. Raúl García Pierna (España - Movistar Team): a 2 minutos y 14 segundos
  • 19. Tadej Pogačar (Eslovenia - UAE Team Emirates XRG): a a 4 minutos y 23 segundos
  • 27. Harold Tejada (Colombia -XDS Astana Team): a 5 minutos y 39 segundos
  • 30. Richard Carapaz (Ecuador - EF Education Easypost): a 5 minutos y 45 segundos
  • 91. Juan Guillermo Martínez (Colombia - Team Picnic PostNL): a 19 minutos y 49 segundos
  • 92. Santiago Buitrago (Colombia - Bahrain Victorious): m.t.

Así va la clasificación general tras la etapa 7 de la Vuelta a España

Harold Tejada corre su segunda gran vuelta en la temporada 2026 - crédito Astana XDS
Harold Tejada corre su segunda gran vuelta en la temporada 2026 - crédito Astana XDS
  • 1. Tadej Pogačar (Eslovenia - UAE Team Emirates - XRG): 19 horas, 32 minutos y 27 segundos.
  • 2. Enric Mas (España - Movistar Team): a 3 minutos y 50 segundos.
  • 3. Primož Roglič (Eslovenia - Red Bull - BORA - hansgrohe): a 4 minutos y 50 segundos.
  • 4. Felix Gall (Austria - Decathlon CMA CGM Team): a 5 minutos y 1 segundo
  • 5. Sepp Kuss (Estados Unidos - Team Visma | Lease a Bike): a 5 minutos y 36 segundos.
  • 6. Óscar Onley (Gran Bretaña - Netcompany Ineos): a 6 minutos y 6 segundos
  • 7. Richard Carapaz (Ecuador - EF Education - Easypost): a 6 minutos y 12 segundos
  • 8. Mattias Skjelmose (Dinamarca - Lidl - Trek): a 7 minutos y 17 segundos
  • 9.Harold Tejada (Colombia - XDS Astana Team): a 7 minutos y 46 segundos.
  • 21. Juan Felipe Rodríguez (Colombia - EF Education - EasyPost): a 17 minutos y 21 segundos
  • 57. Santiago Buitrago (Colombia - Bahrain - Victorious: a 43 minutos y 11 segundos
  • 92. Iván Ramiro Sosa (Colombia - Equipo Kern Pharma): a 58 minutos y 36 segundos
  • 148. Juan Guillermo Martínez (Colombia - Team Picnic PostNL): 1 minuto, 20 minutos y 51 segundos

Temas Relacionados

Vuelta a EspañaTadej PogacarCiclismoHarold TejadaIván SosaJuan Felipe RodríguezColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Bayern Múnich vs. Stuttgart - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

La temporada 2026-2027 comienza para el “Gigante de Baviera”, y con un Luis Díaz inspirado desde la pretemporada con tres goles, además del título de la Supercopa de Alemania

Bayern Múnich vs. Stuttgart - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Técnico del Sporting de Lisboa frente a los rumores de la salida del equipo del colombiano Luis Suárez: “Le hablo como a todos los demás”

Rui Borges respaldó al delantero colombiano tras el 3-1 ante el Alverca, en el que participó en el tercer tanto, mientras la recuperación de Fotis Ioannidis abre la competencia en ataque

Técnico del Sporting de Lisboa frente a los rumores de la salida del equipo del colombiano Luis Suárez: “Le hablo como a todos los demás”

Periodista deportivo’ le cantó la tabla’ a la Dimayor por polémicas arbitrales en la victoria de Millonarios por la Liga BetPlay: “Yo sé que esto me puede costar la credencial”

Periodistas de Villavicencio y el técnico José Luis García apuntaron contra la decisión del juez tras la intervención del VAR, al considerar que el encuentro se inclinó a favor de Millonarios desde la tarjeta roja al minuto 5, mostrada en Villavicencio al atacante Jhon Vásquez

Periodista deportivo’ le cantó la tabla’ a la Dimayor por polémicas arbitrales en la victoria de Millonarios por la Liga BetPlay: “Yo sé que esto me puede costar la credencial”

Juan Fernando Quintero habría renunciado a la selección Colombia, y se lo comunicó a Néstor Lorenzo: “Ya le dijo”

El creativo integró los planteles de Brasil 2014 y Rusia 2018, además del torneo disputado el verano pasado en Norteamérica, y su posible adiós cerraría casi 14 años en la selección mayor

Juan Fernando Quintero habría renunciado a la selección Colombia, y se lo comunicó a Néstor Lorenzo: “Ya le dijo”

La selección Colombia femenina confirmó dos partidos amistosos ante Australia: así comienza la preparación para el Mundial de Brasil 2027

La selección femenina jugará en Canberra en noviembre como parte de su ruta hacia la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027

La selección Colombia femenina confirmó dos partidos amistosos ante Australia: así comienza la preparación para el Mundial de Brasil 2027
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

ENTRETENIMIENTO

Dolly Parton bailó con el Ballet Nacional de Colombia: esta es la historia

Dolly Parton bailó con el Ballet Nacional de Colombia: esta es la historia

Lina Tejeiro explicó cómo sus fracasos amorosos marcarán la educación de su hijo: “Que sea el hombre que yo esperaba en mi vida”

Carlos Vargas relató el rechazo que recibió de su familia por su orientación sexual. “Se va de la casa”

El Dj Calvin Harris confirmó su presentación en Colombia: lugar, precios y fechas de venta

Kika Nieto aseguró que hoy no vale la pena pagar millones por una carrera universitaria: “Todos tenemos acceso a GPT”

Deportes

Bayern Múnich vs. Stuttgart - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Bayern Múnich vs. Stuttgart - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Técnico del Sporting de Lisboa frente a los rumores de la salida del equipo del colombiano Luis Suárez: “Le hablo como a todos los demás”

Periodista deportivo’ le cantó la tabla’ a la Dimayor por polémicas arbitrales en la victoria de Millonarios por la Liga BetPlay: “Yo sé que esto me puede costar la credencial”

Juan Fernando Quintero habría renunciado a la selección Colombia, y se lo comunicó a Néstor Lorenzo: “Ya le dijo”

La selección Colombia femenina confirmó dos partidos amistosos ante Australia: así comienza la preparación para el Mundial de Brasil 2027