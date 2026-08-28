Etapa 7 de la Vuelta a España: Juan Rodríguez e Iván Sosa entraron en el top-10 de la jornada, y Harold Tejada subió un puesto en la general

Andreas Leknessund ganó la etapa 7 de la Vuelta a España 2026 en Aramón Valdelinares y encabezó un doble festejo noruego con Tobias Halland Johannessen segundo-crédito Europa Press

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El noruego Andreas Leknessund ganó el 28 de agosto de 2026 la etapa 7 de la Vuelta a España 2026 tras un recorrido de 149,8 km entre Vall D’Alba y Valdelinares, en una jornada que amplió la ventaja del esloveno Tadej Pogacar con la camiseta roja que lo certifica como líder de la ronda ibérica.

Leknessund, del equipo Uno X-Mobility, atacó a falta de 7 kilómetros de la cima de Valdelinares y llegó en solitario con un tiempo de 3 horas, 49 minutos y 47 segundos. El segundo lugar fue para el también noruego Tobias Johannessen a 34 segundos y el tercero para el belga Wout Van Aert a 47 segundos.

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Los colombianos Juan Felipe Rodríguez del EF Education Easy Post e Iván Ramiro Sosa del Kern Pharma integraron la fuga y atacaron en el último puerto del día. Ambos cruzaron la meta en la quinta y sexta posición, respectivamente.

En la clasificación general, el huilense Harold Tejada subió un puesto y pasó al noveno lugar, a 7 minutos y 46 segundos de Pogacar.

Así fue la etapa 7 de la Vuelta a España

La camiseta verde de la Vuelta a España quedó para Wout van Aert, que cerró la etapa con 104 puntos, dos más que Tadej Pogacar-crédito Bruna Casas/REUTERS

Andreas Leknessund ganó la etapa 7 de la Vuelta a España 2026 en Aramón Valdelinares, en una jornada marcada por la muerte del rey Harald V de Noruega. Tobias Halland Johannessen fue segundo y Wout van Aert, tercero, quien además se quedó con el maillot verde.

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La etapa, de 149 kilómetros entre Vall d’Alba y Aramón Valdelinares, terminó con Leknessund (Uno-X Mobility) en 3h 49:47, seguido por Johannessen a 34 segundos y Van Aert a 47 segundos.

Leknessund atacó en la fuga final y Noruega ocupó los dos primeros puestos en un día simbólico para el país. El ciclista lo definió como “un día especial para nosotros y para toda Noruega”.

Van Aert protagonizó la escapada desde el inicio, primero junto a Leknessund y Milan Vader, luego con un grupo que incluyó a Alexey Lutsenko, Eddie Dunbar y Johannessen. A mitad de etapa, la fuga tenía casi siete minutos de ventaja sobre el pelotón, asegurando así la victoria de los escapados.

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El belga sumó puntos clave en los sprints y en la montaña, lo que le permitió terminar la jornada como líder de la clasificación por puntos, con 104, dos más que Tadej Pogacar.

En la subida final, Leknessund se despegó de sus rivales y amplió su diferencia hasta cruzar la meta en solitario. Detrás, el pelotón recortó la brecha, pero sin opciones de disputar la victoria.

Completaron el top 10: Jakob Omrzel, Juan Felipe Rodriguez, Iván Ramiro Sosa, Lutsenko, Dunbar, Léo Bisiaux y Raúl García Pierna. La etapa también registró la caída de Luca Van Boven, quedando en estado de shock tras tener un accidente contra un canalón.

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El recorrido incluyó varios puertos y sprints, endureciendo la competencia desde la mitad de la etapa y favoreciendo el ataque definitivo de Leknessund.

Clasificación de resultados de la etapa 7 de la Vuelta a España

Los colombianos tuvieron una buena jornada-crédito Laurent Cipriani/REUTERS-@picnicpostnl/X-@EqKernPharma/X

1. Andreas Leknessund (Noruega - Uno-X Mobility - Noruega): 3 horas, 49 minutos y 47 segundos

2. Tobías Johannesen (Noruega - Uno-X Mobility): a 34 segundos

3. Wout van Aert (Bélgica - Visma Lease a Bike): a 47 segundos

4. Jakob Omrzel (Eslovenia - Bahrain Victorious): a 58 segundos

5. Juan Rodríguez (Colombia - EF Education Easypost): a 1 minuto y 13 segundos

6. Iván Ramiro Sosa (Colombia - Equipo Kern Pharma): a 1 minuto y 16 segundos

7. Alexéi Lutsenko (Kazajistán - XDS Astana Team): a 1 minuto y 44 segundos

8. Edward Dunbard (Irlanda - Pinarello Q36.5 Pro): a 1 minuto y 51 segundos

9. Leo Bisiaux (Francia - Decathlon CMA): a 1 minuto y 53 segundos

10. Raúl García Pierna (España - Movistar Team): a 2 minutos y 14 segundos

19. Tadej Pogačar (Eslovenia - UAE Team Emirates XRG): a a 4 minutos y 23 segundos

27. Harold Tejada (Colombia -XDS Astana Team): a 5 minutos y 39 segundos

30. Richard Carapaz (Ecuador - EF Education Easypost): a 5 minutos y 45 segundos

91. Juan Guillermo Martínez (Colombia - Team Picnic PostNL): a 19 minutos y 49 segundos

92. Santiago Buitrago (Colombia - Bahrain Victorious): m.t.

Así va la clasificación general tras la etapa 7 de la Vuelta a España

Harold Tejada corre su segunda gran vuelta en la temporada 2026 - crédito Astana XDS

1. Tadej Pogačar (Eslovenia - UAE Team Emirates - XRG): 19 horas, 32 minutos y 27 segundos.

2. Enric Mas (España - Movistar Team): a 3 minutos y 50 segundos.

3. Primož Roglič (Eslovenia - Red Bull - BORA - hansgrohe): a 4 minutos y 50 segundos.

4. Felix Gall (Austria - Decathlon CMA CGM Team): a 5 minutos y 1 segundo

5. Sepp Kuss (Estados Unidos - Team Visma | Lease a Bike): a 5 minutos y 36 segundos.

6. Óscar Onley (Gran Bretaña - Netcompany Ineos): a 6 minutos y 6 segundos

7. Richard Carapaz (Ecuador - EF Education - Easypost): a 6 minutos y 12 segundos

8. Mattias Skjelmose (Dinamarca - Lidl - Trek): a 7 minutos y 17 segundos

9.Harold Tejada (Colombia - XDS Astana Team): a 7 minutos y 46 segundos.

21. Juan Felipe Rodríguez (Colombia - EF Education - EasyPost): a 17 minutos y 21 segundos

57. Santiago Buitrago (Colombia - Bahrain - Victorious: a 43 minutos y 11 segundos

92. Iván Ramiro Sosa (Colombia - Equipo Kern Pharma): a 58 minutos y 36 segundos

148. Juan Guillermo Martínez (Colombia - Team Picnic PostNL): 1 minuto, 20 minutos y 51 segundos