Colombia

Abelardo de la Espriella buscará quedarse con el dominio de la junta directiva de Ecopetrol: esta es la plancha que incluye al polémico asesor de su campaña

La nómina incluiría a Carlos Augusto Suárez, Jorge Alberto Jaller Jaramillo, José Camilo Manzur Jattin, Ludmila Vergara, Betzy Martínez y Claudia Lafaurie, y mantendría a tres representantes actuales

La Procuraduría sostuvo que una sanción de la SIC contra Ecopetrol, Cenit y Ocensa podría ser anulada en la justicia por fallas de motivación y procedimiento - crédito Procuraduría General de la Nación
El Gobierno de Abelardo De La Espriella propondrá el 15 de septiembre una nueva junta directiva de Ecopetrol y una reforma estatutaria - crédito Procuraduría General de la Nación
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El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella propondrá el 15 de septiembre una nueva junta directiva para Ecopetrol y, al mismo tiempo, una reforma estatutaria que le permitiría reemplazar a casi todos los miembros actuales del máximo órgano de la petrolera, clave porque de allí saldrá la elección del próximo presidente de la empresa.

La lista oficialista apunta a ocupar seis de los nueve puestos de la junta, mientras permanecerían tres integrantes: César Loza, representante de los trabajadores; Luis Felipe Henao, representante de los fondos de pensiones y actual presidente de la junta; y Ricardo Rodríguez Yee, representante de los departamentos. El representante de los trabajadores conservaría su período de cuatro años.

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