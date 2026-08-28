Abelardo de la Espriella buscará quedarse con el dominio de la junta directiva de Ecopetrol: esta es la plancha que incluye al polémico asesor de su campaña

El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella propondrá el 15 de septiembre una nueva junta directiva para Ecopetrol y, al mismo tiempo, una reforma estatutaria que le permitiría reemplazar a casi todos los miembros actuales del máximo órgano de la petrolera, clave porque de allí saldrá la elección del próximo presidente de la empresa.
La lista oficialista apunta a ocupar seis de los nueve puestos de la junta, mientras permanecerían tres integrantes: César Loza, representante de los trabajadores; Luis Felipe Henao, representante de los fondos de pensiones y actual presidente de la junta; y Ricardo Rodríguez Yee, representante de los departamentos. El representante de los trabajadores conservaría su período de cuatro años.
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