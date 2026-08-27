Colombia

Janeth Colmenares, ‘La mamá de las recetas’, enseñó a preparar en casa gigantes helados de chocolate y fresa

La creadora de contenido, conocida también como ‘La mamá del Borrego’, compartió una sencilla preparación con la que llamó la atención de las madres y los más jóvenes

La receta de Janeth Colmenares trae tres rellenos en un solo antojo: fresa, cacao y crema de avellanas . crédito @lamama.delasrecetas/IG

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Janeth Colmenares, conocida en redes sociales como ‘la mamá de las recetas’ y también como ‘La mamá del Borrego’, volvió a sorprender a sus seguidores con una preparación casera que combina dos ingredientes muy populares en los postres: el chocolate y las fresas.

En el video, Colmenares muestra paso a paso cómo preparar unos helados de vaso cubiertos completamente de chocolate, que además pueden rellenarse con mezclas cremosas de diferentes sabores.

Durante la grabación fue enfática en indicar que la receta no requiere equipos especializados y puede realizarse con elementos que normalmente se encuentran en una cocina.

La propuesta llama especialmente la atención por el tamaño y la cantidad de chocolate que recubre los helados. Además, porque es una prepación con la que las mamás pueden sorprender a sus hijos durante una tarde de calor o para el postre.

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Janeth Colmenares se luce con unos helados caseros cubiertos por completo de chocolate - crédito @lamama.delasrecetas/IG
Janeth Colmenares se luce con unos helados caseros cubiertos por completo de chocolate - crédito @lamama.delasrecetas/IG

De acuerdo con al clip, para conseguir esta cobertura, la receta comienza con 500 gramos de chocolatina, que deben cortarse en pequeños trozos para facilitar el proceso de derretido.

“Primero partimos el chocolate en cuadros pequeños para luego llevarlo a derretir hasta que quede así. Ahora tienen que conseguir vasos para ponerles chocolate y lo van a esparcir hasta cubrir todo el vaso. Llévenlos al congelador. Lo siguiente es hacer los rellenos”, empezó explicando.

Una vez que el chocolate está listo, se utilizan vasos como moldes. La recomendación es cubrir completamente las paredes interiores con el chocolate derretido y llevarlos al congelador durante aproximadamente 10 minutos, hasta que la capa quede firme.

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Mientras la cobertura se enfría, comienza la preparación de los rellenos. La receta utiliza 500 gramos de crema de leche, 200 gramos de leche condensada y dos cucharadas de esencia de vainilla como base para conseguir una mezcla cremosa.

Así son los helados gigantes de Janeth Colmenares que se desmoldan del vaso y van directo al congelador - crédito @lamama.delasrecetas/IG
Así son los helados gigantes de Janeth Colmenares que se desmoldan del vaso y van directo al congelador - crédito @lamama.delasrecetas/IG

Tres opciones para el relleno

Una de las particularidades de la preparación es que la crema puede dividirse en diferentes recipientes para crear varios sabores. Para la versión de fresa, se debe cortar una taza de fresas en pequeños trozos y mezclarlas con parte de la preparación cremosa.

Otra alternativa consiste en incorporar tres cucharadas de chocolate en polvo, con lo que se obtiene un relleno de sabor más intenso y acorde con la cobertura exterior.

Para el primero, cortan fresas y las reservan. Luego, en un recipiente, van a batir bastante crema de leche y le agregan bastante leche condensada. También pongan esencia de vainilla para seguir batiendo”, indicó “La mamá del borrego”.

La receta también incluye un ingrediente pensado para quienes disfrutan de los postres con un toque adicional de chocolate y frutos secos: tres cucharadas de crema de avellanas. Esta puede colocarse en el centro del helado para encontrar una porción cremosa al momento de consumirlo.

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