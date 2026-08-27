Colombia

Ciudadanos podrán elegir la voz que se escuchará en el Metro de Bogotá: así puede votar

La herramienta ‘Vocímetro’ también permite opinar sobre los mensajes de convivencia, anuncios de estaciones y sonidos que acompañarán la experiencia de los usuarios del sistema

El alcalde Carlos Fernando Galán invitó a los ciudadanos a hacer parte de la iniciativa y escoger la voz que acompañará los recorridos del sistema de transporte. La votación está disponible a través de la plataforma ‘Vocímetro’. - crédito @CarlosFGalan/X

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Desde este miércoles 26 de agosto, los ciudadanos pueden participar en una iniciativa de la Empresa Metro de Bogotá (EMB) que permitirá conocer sus preferencias sobre las voces, sonidos y mensajes que harán parte de la experiencia de los usuarios del sistema. La participación se realiza a través del ‘Vocímetro’, una plataforma web habilitada por el Distrito.

La herramienta hace parte de un espacio de interacción ciudadana con el que la Empresa Metro de Bogotá plantea consultar a los ciudadanos sobre diferentes elementos relacionados con la comunicación que tendrá el sistema de transporte.

Entre las opciones se encuentra la elección de una voz, además de preguntas sobre la manera de anunciar las estaciones, los mensajes de convivencia y los sonidos que podrían acompañar los recorridos.

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La iniciativa está relacionada con la estrategia #BogotáModoMetro, que busca abordar aspectos de cultura ciudadana alrededor del futuro sistema de transporte.

¿Cómo votar en el ‘Vocímetro’ del Metro de Bogotá?

Para participar, los ciudadanos deben ingresar a bogota.gov.co/vocimetro. El enlace también está disponible a través de la página oficial de la Empresa Metro de Bogotá.

Al ingresar a la plataforma, aparece una imagen relacionada con el Metro de Bogotá y una invitación a participar. Para comenzar, el usuario debe seleccionar la opción “continuar viaje”.

Después aparece la primera pregunta: “¿Cuál de estas voces te haría sentir más bienvenido al entrar al metro?”

En esta sección hay seis opciones de voz, correspondientes a tres mujeres y tres hombres, con diferentes tonos. El ciudadano puede escuchar las alternativas y seleccionar la que prefiera. Una vez tomada la decisión, debe confirmar su elección en la plataforma.

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La votación no se limita a la selección de una voz. El ‘Vocímetro’ presenta otras preguntas relacionadas con la forma en que podrían comunicarse determinados mensajes dentro del sistema.

Vocímetro es la plataforma habilitada para que los ciudadanos participen en la elección de elementos sonoros del Metro de Bogotá. - crédito Vocímetro
Vocímetro es la plataforma habilitada para que los ciudadanos participen en la elección de elementos sonoros del Metro de Bogotá. - crédito Vocímetro

Estas son las preguntas del ‘Vocímetro’

Una de las secciones está relacionada con los mensajes para promover la convivencia entre los pasajeros. La plataforma plantea la pregunta: “El Metro quiere aprender a pedir las cosas. De estas formas de decirlo, ¿cuál crees que funcionaría mejor?”

Los ciudadanos deben ordenar las siguientes cuatro frases mediante las flechas disponibles:

  • “Aquí nos cuidamos entre todos. Ceder el asiento es de bogotanos”.
  • “Cede el asiento a quien lo necesita”.
  • “En el metro, la mayoría cede el asiento a quien lo necesita. Gracias por estar atento”.
  • “Un asiento cedido puede cambiar el viaje de alguien. Gracias por estar pendiente”.

La siguiente interacción consulta sobre la forma en que deberían anunciarse las estaciones. La pregunta es: “Si el metro pudiera hablar como Bogotá, ¿cuál de estas formas de hablar sentirías más natural?”

Las alternativas son:

  • “¡Hola! Ya vamos llegando a Gibraltar”.
  • “¡Quiubo! Bienvenidos al metro de Bogotá. Nos alegra tenerlos a bordo. ¡Qué les rinda el viaje!”.
  • “Bienvenidas y bienvenidos al metro de Bogotá. Esperamos que disfruten del recorrido”.
  • “Bienvenidos al metro de Bogotá. La próxima estación es Gibraltar”.
El ‘Vocímetro’ presenta diferentes opciones sobre voces, mensajes, sonidos y anuncios del sistema. - crédito Vocímetro
El ‘Vocímetro’ presenta diferentes opciones sobre voces, mensajes, sonidos y anuncios del sistema. - crédito Vocímetro

Ciudadanos también podrán escoger los sonidos

Otra de las preguntas está relacionada con los sonidos que los usuarios quisieran escuchar durante sus recorridos.

La plataforma plantea: “¿Qué sonidos te harían sentir que el metro nos representa?”

Para esta pregunta se presentan cuatro alternativas:

  • Sonidos de la cultura bogotana: instrumentos, ritmos o fragmentos musicales.
  • Sonidos que transmitan tranquilidad: melodías breves y suaves.
  • Sonidos del futuro: señales y melodías con un estilo contemporáneo.
  • Sonidos de la naturaleza: lluvia, viento o aves de la ciudad.

El usuario puede revisar las opciones disponibles y seleccionar aquella que considere más apropiada dentro de la consulta.

¿Qué mensajes podrían marcar la diferencia durante el viaje?

El ‘Vocímetro’ también pregunta a los ciudadanos qué tipo de mensajes consideran relevantes durante un recorrido cotidiano.

La pregunta que aparece en la plataforma es: “Durante un viaje cotidiano, ¿qué tipo de mensajes realmente harían la diferencia?”

En este caso, los participantes pueden escoger varias opciones. Entre ellas están los mensajes que celebran cuando las cosas salen bien, los que recuerdan pequeñas acciones de convivencia, los que reducen el estrés cuando hay demoras y los que ayudan a movernos mejor.

La consulta hace parte de las diferentes preguntas que plantea la herramienta para conocer las preferencias de los ciudadanos frente a los mensajes que podrían acompañar sus viajes en el sistema.

Una pregunta abierta sobre la cultura de #BogotáModoMetro

Al finalizar las diferentes preguntas, la plataforma dispone de un espacio para que los ciudadanos escriban su propia respuesta.

La pregunta es: “¿Qué comportamiento te gustaría que fuera parte de la cultura de #BogotáModoMetro?”

De acuerdo con la información suministrada por la Empresa Metro de Bogotá, el ‘Vocímetro’ hace parte de un ejercicio de cultura ciudadana relacionado con la construcción de la experiencia que tendrán los usuarios del sistema.

La iniciativa contempla activaciones presenciales en distintos puntos de Bogotá para invitar a la ciudadanía a participar. Sin embargo, quienes quieran hacerlo de manera virtual pueden ingresar directamente a la plataforma habilitada por el Distrito.

La Línea 1 continúa en construcción y tiene prevista su entrada en operación comercial para marzo de 2028. - crédito Metro de Bogotá
La Línea 1 continúa en construcción y tiene prevista su entrada en operación comercial para marzo de 2028. - crédito Metro de Bogotá

¿Cuándo comenzaría a operar el Metro de Bogotá?

La consulta sobre las voces y sonidos se desarrolla mientras continúa la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá.

Según el reporte de la Empresa Metro de Bogotá con corte al 31 de julio de 2026, el proyecto registraba un avance general de 81,25 %. La programación divulgada por la Empresa Metro contempla el inicio de la operación comercial de la Línea 1 en marzo de 2028.

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