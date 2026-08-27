Colombia

Pico y Placa: ¿Puedes manejar en Villavicencio sin infringir la ley?<br>

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse informado

El Pico y Placa aplica de lunes a viernes (Infobae)
El Pico y Placa aplica de lunes a viernes (Infobae)
Guardar

Que el Pico y Placa de este jueves 27 de agosto no lo tome por sorpresa; revise si puede conducir su auto en Cartagena y evite sanciones.La restricción vehicular cambia según el día de la semana, la hora, el tipo de automóvil y la terminación de su placa, de acuerdo con la Alcaldía de Villavicencio.

No olvides que esta restricción vehicular se modifica todos los días por lo que es de suma importancia mantenerse informado de acuerdo a su actualización y así evitar desagradables sorpresas al manejar a lo largo de las calles de la ciudad colombiana.

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También es importante no olvidar que este programa aplica diferente por ciudad.

PUBLICIDAD

El fin de limitar el tránsito de automóviles por la ciudad es para reducir el parque vehicular y con ello el tránsito, los accidentes automovilísticos y llos niveles de contaminación.

Aquí están los lineamientos de la prohibición vehicular del Pico y Placa para mañana.

Pico y Placa hoy

Particulares: 9 y 0

Motos: No aplica

Taxis: 2

Transporte público colectivo: Todos

El Pico y Placa de Villavicencio para vehículos particulares consiste de dos horarios: el primero comienza a las 6:30 horas y termina a las 9:30 horas, mientras que el segundo se reanuda hasta las 17:00 horas y se prolonga hasta las 20:00 horas.

PUBLICIDAD

En el caso de los taxis, el horario de la restricción vehicular comienza en las primeras horas del día a las 6:00 y acaba hasta el ocaso de la jornada a las 00:00 horas.

La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (@CoviandinaSAS/X)
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (@CoviandinaSAS/X)

Así regirá el Pico y Placa en Villavicencio en 2026

La Alcaldía de Villavicencio dio a conocer los lineamientos de la restricción vehicular de Pico y Placa durante este año.

De acuerdo con el decreto, esta versión del Pico y Placa actual estará vigente del 26 de enero y hasta el 22 de diciembre del 2026.

Las medidas de esta restricción vehicular dependerán del día de la semana, así como del último dígito de la placa del auto.

En el caso de vehículos particulares, el Pico y Placa aplicará de la siguiente secuencia:

Lunes: 5 y 6.

Martes: 7 y 8.

Miércoles: 9 y 0.

Jueves: 1 y 2.

Viernes: 3 y 4.

El Pico y Placa aplica de lunes a viernes, en días no festivos, en el horario comprendido entre las 06:30 y las 09:30 horas y de las 17:00 a las 20:00 horas.

En el caso de los Taxis, la restricción vehicular aplica de forma distinta, comenzó el mismo miércoles 21 de enero prohibiendo la circulación a los automóviles cuya playa terminarán en 6 y avanzando de manera sucesiva, de lunes a domingo en la secuencia de 6 a 5.

Para los taxistas, el horario de aplicación del Pico y Placa también es distinto, comienza a las 6:00 horas y termina a las 00:00 horas.

¿Qué autos no aplican al Pico y Placa?

No todos los vehículos son obligados a seguir esta restricción vehicular, algunos tienen el beneficio de estar exentos de este programa. Son los siguientes:

De emergencia

De seguridad pública y privada

De salud

De personal de servicios públicos

Oficiales

De mensajería y reparto

De carga

De control de tráfico

Fúnebre

De enseñanza

De medios de comunicación

Eléctricos y cero emisiones

Pico y Placa: ¿Qué sanciones hay?

De acuerdo con la alcaldía de Villavicencio, la sanciónpor violar los lineamientos del Pico y Placa se define por el inciso C del artículo 131 de Código Nacional de Tránsito Terrestre.

Esta legislación precisa que el castigo será el pago de una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que la sanción asciende a 711 mil 750 pesos.

Temas Relacionados

Pico y Placa en CartagenaPico y Placa en Villavicencio hoyPico y Placa en ColombiaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Incendios forestales en Tolima y otras regiones hoy miércoles 26 de agosto en VIVO: se reportan 21 conflagraciones activas en cinco departamentos

Tolima es el municipio más afectado con 10 incendios activos según la UNGRD

Incendios forestales en Tolima y otras regiones hoy miércoles 26 de agosto en VIVO: se reportan 21 conflagraciones activas en cinco departamentos

Ciudadanos podrán elegir la voz que se escuchará en el Metro de Bogotá: así puede votar

La herramienta ‘Vocímetro’ también permite opinar sobre los mensajes de convivencia, anuncios de estaciones y sonidos que acompañarán la experiencia de los usuarios del sistema

Ciudadanos podrán elegir la voz que se escuchará en el Metro de Bogotá: así puede votar

Resultado del Baloto y Revancha HOY: números ganadores del miércoles 26 de agosto

Como todos los lunes, aquí están los números ganadores del sorteo de hoy

Resultado del Baloto y Revancha HOY: números ganadores del miércoles 26 de agosto

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del miércoles 26 de agosto

A continuación, se muestran los números ganadores y el signo zodiacal que salieron en las balotas del sorteo de esta noche

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del miércoles 26 de agosto

Pico y Placa: ¿Puedes manejar en Cartagena sin infringir la ley?<br>

La restricción vehicular en la ciudad cambia todos los días y depende del tipo de vehículo que se tiene, así como último número de la placa

Infobae
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

ENTRETENIMIENTO

Omar Courtz abrió una segunda fecha en Bogotá tras agotar en horas su show en el Movistar Arena

Omar Courtz abrió una segunda fecha en Bogotá tras agotar en horas su show en el Movistar Arena

Jessi Uribe y Paola Jara abren una segunda fecha en Bogotá tras agotar el Movistar Arena en tres horas

Maroon 5 en Colombia: este es el posible ‘setlist’ y las recomendaciones para ver a la banda norteamericana en el Coliseo Medplus

Luisa Fernanda W ya está en modo novia y viajó a Barranquilla para probarse su vestido para la boda con Pipe Bueno

Jorge Barón regañó a Kris R. por su canción ‘Gamina’: “Muchas groserías y no se le entiende nada”

Deportes

Triunfo verdolaga: Atlético Nacional venció 2-1 al Deportivo Cali en el Atanasio Girardot

Triunfo verdolaga: Atlético Nacional venció 2-1 al Deportivo Cali en el Atanasio Girardot

Santa Fe selló el pase a cuartos de la Conmebol Sudamericana con una dramática tanda de penaltis ante River Plate

América de Cali es el nuevo líder del fútbol profesional colombiano: así quedó la tabla de posiciones

Alfredo Arias, técnico del Junior de Barranquilla, fue cuestionado sobre por qué no renunciaba a pesar de los malos resultados del equipo

Marlos Moreno recibió la oferta de Sport Recife, pero Atlético Nacional no lo dejará ir gratis