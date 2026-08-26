Colombia

Las disidencias de las Farc amenazaron de muerte a la gobernadora del Tolima Adriana Matiz: “Como consecuencia de mis decisiones”

Adriana Magali Matiz publicó un comunicado oficial en el que señala a las disidencias de las Farc y otros grupos delincuenciales como responsables de las intimidaciones que enfrenta por su estrategia de seguridad departamental

Adriana Magali Matiz, gobernadora del Tolima, denunció amenazas en su contra y de su familia - crédito Gobernación del Tolima
Adriana Magali Matiz, gobernadora del Tolima, denunció amenazas en su contra y de su familia - crédito Gobernación del Tolima
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La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, denunció a través de su cuenta de X que su vida y la de su familia están en riesgo por amenazas que atribuye a las disidencias de las Farc y otros grupos delincuenciales, como consecuencia directa de su gestión para combatir la violencia y la criminalidad en el departamento.

En un comunicado oficial dirigido a la opinión pública, la mandataria fue categórica: “Como consecuencia de mis posiciones y de las decisiones que hemos tomado para enfrentar a los violentos y proteger a los ciudadanos, he recibido amenazas y alertas sobre posibles atentados contra mi integridad y la de mi familia, provenientes de las disidencias de las Farc y otros grupos delincuenciales que pretenden sembrar el caos y la confrontación”.

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Petición a la Fiscalía y rechazo a señalamientos políticos

Matiz solicitó a la Fiscalía General de la Nación que, teniendo en cuenta una denuncia que ya instauró para identificar a los responsables de presuntos incendios provocados en el departamento, investigue también posibles conductas de injuria o calumnia por parte de quienes, según sus palabras, pretendan “mediante señalamientos falsos y mentirosos, enlodar el nombre de esta servidora pública o de cualquier otro funcionario”.

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La gobernadora indicó que las amenazas provenientes de las disidencias de las FARC y otros grupos armados, en medio de una crisis de orden público que ha dejado más de 30.000 hectáreas quemadas - crédito @AdrianaMatizTol/X

La gobernadora también pidió a las autoridades competentes que investiguen con celeridad “las presuntas amenazas que integrantes y militantes del Pacto Histórico han señalado en su contra”.

El comunicado hace referencia a un episodio ocurrido el jueves pasado en el corregimiento de Gualanday, donde Matiz y su equipo atendían uno de los incendios forestales que han consumido más de 30.000 hectáreas en el Tolima, y fueron increpados por un grupo de personas que, según la mandataria, buscaba generar confrontación en medio de la emergencia.

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Frente a las declaraciones del expresidente Gustavo Petro, la gobernadora también respondió en el mismo documento: “Le solicito que no me endilgue, mediante señalamientos solapados, palabras, hechos o posturas que nunca he dicho ni hecho sobre actuación alguna de voluntarios, ciudadanos, estudiantes o colectivos”.

Y añadió: “Tal vez usted mantenga un interés político-electoral en asumir tales posturas, pero, como lo he demostrado desde mi primer día de mandato, mi único interés es servir de la mejor manera, con hechos y resultados, a los tolimenses”.

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Según la gobernadora, las amenazas provienen de las disidencias de las FARC como respuesta a su estrategia de seguridad departamental - crédito @AdrianaMatizTol/X

Matiz cerró el comunicado con un mensaje de firmeza: “Seguiré actuando con firmeza, dentro de la ley, defendiendo a los tolimenses y sin ceder ni ante los violentos, ni ante quienes pretendan aprovechar una emergencia para enrarecer la convivencia y dividir a nuestro departamento”.

Lo que ha dicho la gobernadora sobre los grupos armados en el Tolima

La denuncia de amenazas no es un hecho aislado. En días previos, Matiz ya había elevado la voz frente a la escalada de violencia protagonizada por las disidencias de las FARC en el sur del departamento.

El lunes 24 de agosto, la mandataria responsabilizó al Frente Jerónimo Galeano de las disidencias de las FARC por la quema de un bus de servicio público en la vía que conecta los municipios de Ataco y Planadas.

“Mientras nuestros bomberos, socorristas, campesinos, brigadistas y comunidades arriesgan la vida en las montañas combatiendo las llamas, unos cuantos delincuentes miserables y cobardes, integrantes de las disidencias de las Farc, frente Gerónimo Galeano, decidieron atentar contra el pueblo tolimense”, publicó en X.

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La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, publicó un comunicado en el que denuncia amenazas contra su vida y la de su familia - crédito @AdrianaMatizTol/X

En esa misma oportunidad anunció operativos con la Fuerza Pública y prometió “persecución implacable” contra los responsables.

Desde el 1 de agosto, según la propia gobernadora, el departamento registra una serie de hechos de orden público atribuidos a estas estructuras armadas: hostigamientos en Ataco y Rioblanco, ataques con granadas lanzadas mediante drones contra instalaciones policiales, la muerte de dos policías en Ataco y la quema del bus de la empresa Cointrasur.

En Planadas, hombres armados identificados como integrantes del Frente Jerónimo Galeano desarmaron al esquema de seguridad del alcalde Juan Camilo Hueje y lo amenazaron.

Ante este panorama, Matiz solicitó al Gobierno Nacional el fortalecimiento de un batallón de alta montaña y la instalación de nuevas bases militares en sectores como San Juan de la China, Anzoátegui y Lisboa, con el argumento de que las operaciones militares en otros departamentos podrían empujar a estas estructuras a desplazarse hacia el Tolima.

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