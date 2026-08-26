Individuos que habrían provocado incendios en el Tolima fueron detenidos, así lo confirmó el gobierno de Abelardo de la Espriella

El Tolima es el departamento más afectado por la actual temporada de incendios forestales - crédito @gobertolima/Instagram

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Los incendios forestales siguen activos en Tolima y Nariño, pero el mayor impacto inmediato se concentra en el centro del país: en el primero hay 16 focos que arrasaron más de 27.000 hectáreas de vegetación y empujaron a más de diez municipios a una emergencia por daños agrícolas, riesgo para el ganado y pérdidas económicas que alcanzan los $50.000.000.000.

Ese deterioro tiene una traducción concreta en la economía rural. Solo en el municipio de San Luis se calculan pérdidas por $20.000.000.000 y unas 8.000 hectáreas quemadas, mientras más de 100.000 cabezas de ganado están en riesgo, de acuerdo con las proyecciones del Comité de Ganaderos del Tolima.

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En el sur del país, la situación también golpea a las familias por la inhalación de humo y los daños materiales. En Tolima, el alcance territorial del fuego mantiene reportes de incendios activos en Suárez, San Luis, Armero, Coello, Guamo, Ambalema, Ataco y Colima.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, reveló que las auroridades competentes capturaron a dos personas en el Tolima por su presunta responsabilidad en la provocación de incendios en esa región de Colombia. Según dijo hay indicios de acción criminal y que parte de los focos se origina por “barreras contrafuegos no técnicas”.

El ministro del Interior confirmó que bomberos de Yopal llegarán en las próximas horas para apoyar con las labores en Tolima - crédito @Rodrigo_Lara_ / X

Lara también informó que hay focos activos en 11 municipios del departamento y precisó que la noche anterior se intensificaron en San Luis y Coello. “Se combatió hasta las 4:30 a. m. protegiendo viviendas y torres de energía”, dijo.

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El titular de la cartera detalló que los focos se registran en Coyaima, Venadillo, Coello, San Luis, El Guamo, Carmen de Apicalá, Suárez, Lérida, Armero Guayabal y Melgar. Señaló que el trabajo en tierra se realiza con Bomberos, Defensa Civil, Ejército, Policía y la comunidad.

En los últimos días, el Gobierno nacional sostuvo que detrás de los incendios podría haber responsabilidad de algunos grupos armados, y el presidente Abelardo de La Espriella ordenó reforzar la fuerza pública en la zona. Además, se solicitó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd) apoyo urgente con equipos como mangueras, motosierras y motobombas.

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Plan de reconstrucción en el Tolima

El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, anunció el 24 de agosto de 2026 la puesta en marcha de “Compromiso Tolima”, un plan del Gobierno nacional para atender a productores y familias rurales afectados por los incendios forestales en el departamento - crédito Universidad del Externado

El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, anunció el 24 de agosto de 2026 la puesta en marcha de “Compromiso Tolima”, un plan del Gobierno nacional para atender a productores y familias rurales afectados por los incendios forestales en el departamento, con medidas que van desde ayuda para el sector ganadero y acceso al agua hasta alivios financieros y recursos para 343 viviendas rurales.

El plan será coordinado por Arturo Adolfo Dajud, viceministro de Asuntos Agropecuarios, que tendrá a su cargo la articulación de las acciones de la cartera con la Gobernación, las alcaldías, los productores y el sector empresarial. La meta oficial es atender las necesidades inmediatas en las zonas golpeadas por las conflagraciones y después avanzar en la recuperación de la capacidad productiva del campo tolimense.

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Una de las primeras medidas será el suministro de heno para pequeños ganaderos afectados. El objetivo es garantizar alimento para los animales en medio de las pérdidas causadas por el fuego.

El plan incluye agua, alivios de deuda y viviendas rurales

El plan del Gobierno nacional incluye agua, alivios de deuda y viviendas rurales - crédito Cortolima Corporación Autónoma / Facebook

La estrategia también prevé la construcción de pozos profundos con sistemas de bombeo y energía solar para recuperar y asegurar el acceso al agua en las zonas rurales afectadas. El fenómeno ha generado incendios en varios departamentos.

En el frente financiero, el Ministerio de Agricultura anunció el congelamiento y reperfilamiento de la cartera agropecuaria hasta diciembre de 2026. La medida busca aliviar las obligaciones de los productores damnificados mientras sus actividades enfrentan las consecuencias de los incendios y avanzan las acciones para restablecer las condiciones de producción.

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