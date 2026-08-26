Colombia

Así quedó el nuevo CNE para 2026-2030: siete magistrados de centroderecha y dos del Pacto Histórico

La elección se definió tras varias horas de negociaciones entre las distintas colectividades y una sesión conjunta del Senado y la Cámara de Representantes que se extendió hasta después de las 11:00 de la noche, con tres planchas sometidas a votación

Los nueve magistrados que integrarán el Consejo Nacional Electoral durante el periodo 2026-2030 fueron elegidos por el Congreso. - crédito @CNE_COLOMBIA/X
Los nueve magistrados que integrarán el Consejo Nacional Electoral durante el periodo 2026-2030 fueron elegidos por el Congreso. - crédito @CNE_COLOMBIA/X
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El Congreso de la República eligió este martes 25 de agosto a los nueve nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), quienes integrarán el tribunal electoral durante el periodo 2026-2030. La jornada estuvo marcada por una extensa negociación entre las diferentes fuerzas políticas y terminó con una composición en la que siete de las nueve curules quedaron en sectores de centroderecha, mientras que dos fueron para el Pacto Histórico.

La elección se produjo después de varias horas de deliberación en una sesión conjunta del Senado y la Cámara de Representantes que se extendió hasta después de las 11:00 de la noche. Los congresistas no lograron consolidar una única lista con los nueve aspirantes y, finalmente, fueron presentadas tres planchas para definir la nueva composición del organismo electoral.

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La primera plancha estuvo integrada por Nubia Estela Martínez, Silvio Carrasquilla, Juan Carlos Wills, Juan Felipe Lemos, José Antonio Parra y Plinio Alarcón. En ella confluyeron candidaturas respaldadas por el Centro Democrático, MIRA, Partido Liberal, Partido Conservador, La U y Salvación Nacional.

La segunda plancha estuvo conformada por Cielo Rusinque, Ana Jimena Bautista, Guillermo Rivera, Alirio Uribe y Gabriel Bustamante, con el respaldo del Pacto Histórico, AICO y En Marcha.

La tercera correspondió a Luis Pérez de Cambio Radical, con una candidatura independiente frente a las otras dos listas.

De acuerdo con la votación registrada durante la sesión, la primera plancha obtuvo 169 votos, la segunda alcanzó 77 y la tercera consiguió 28 votos. Con base en estos resultados, la cifra repartidora establecida para la elección fue de 28,00.

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La elección de los nuevos magistrados del CNE se realizó mediante tres planchas sometidas a votación en el Congreso. - crédito @CNE_COLOMBIA/X
La elección de los nuevos magistrados del CNE se realizó mediante tres planchas sometidas a votación en el Congreso. - crédito @CNE_COLOMBIA/X

Estos son los nueve nuevos magistrados del CNE

Con la distribución de las curules, los integrantes que asumirán como magistrados del Consejo Nacional Electoral para el periodo 2026-2030 son:

  • Nubia Estela Martínez, del Centro Democrático.
  • Silvio Carrasquilla, del Partido Liberal.
  • Juan Carlos Wills, del Partido Conservador.
  • Juan Felipe Lemos, de La U.
  • José Antonio Parra, de Salvación Nacional.
  • Plinio Alarcón, de MIRA.
  • Cielo Rusinque, del Pacto Histórico.
  • Ana Jimena Bautista, del Pacto Histórico.
  • Gersel Pérez, de Cambio Radical.

La distribución dejó al Pacto Histórico con dos representantes, mientras que las otras siete magistraturas quedaron distribuidas entre sectores de centroderecha y partidos que participaron en las diferentes alianzas para conformar las planchas.

El resultado también significó que varios de los aspirantes que habían sido considerados para ocupar un lugar en el tribunal electoral quedaron por fuera. Entre ellos se encuentran Guillermo Rivera, Alirio Uribe y Gabriel Bustamante, quienes habían sido incluidos en la segunda plancha.

El Senado y la Cámara de Representantes adelantaron la sesión conjunta en la que se definió la nueva composición del CNE. - crédito @CNE_COLOMBIA/X
El Senado y la Cámara de Representantes adelantaron la sesión conjunta en la que se definió la nueva composición del CNE. - crédito @CNE_COLOMBIA/X

Las negociaciones que marcaron la elección

La conformación de las listas estuvo precedida por intensas conversaciones entre las colectividades. Uno de los principales puntos de discusión fue la posibilidad de que los partidos presentarán una sola plancha que permitiera distribuir las nueve magistraturas entre las diferentes fuerzas políticas.

Sin embargo, el acuerdo no se concretó y el Congreso terminó votando tres listas. Esta decisión permitió que la primera plancha obtuviera seis curules, mientras que la segunda consiguió dos y la tercera una.

El Pacto Histórico llegó a la jornada con la expectativa de conservar dos puestos en el CNE y buscó alcanzar una tercera representación mediante acuerdos con sectores independientes y de oposición. En esa negociación apareció el nombre del exministro del Interior Guillermo Rivera, quien finalmente no logró obtener una de las nueve magistraturas.

La discusión dentro del Pacto Histórico también estuvo relacionada con los nombres que serían postulados para ocupar sus dos espacios. Entre las alternativas que estuvieron sobre la mesa figuraron Cielo Rusinque, Ana Jimena Bautista, Alirio Uribe y William Villanueva. Finalmente, la colectividad optó por Rusinque y Bautista.

Sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia. Foto: Colprensa
El Consejo Nacional Electoral es el organismo encargado de regular, inspeccionar y vigilar la actividad electoral de partidos, movimientos y candidatos. - crédito Colprensa

¿Qué funciones tendrá el nuevo CNE?

La elección de los magistrados tiene relevancia para el próximo periodo electoral debido a las funciones que cumple el Consejo Nacional Electoral dentro del sistema político colombiano.

El organismo tiene entre sus responsabilidades regular, inspeccionar y vigilar la actividad electoral de los partidos, movimientos políticos y candidatos, además de intervenir en asuntos relacionados con la financiación de campañas y el cumplimiento de las normas electorales.

El CNE también participa en decisiones relacionadas con los resultados electorales, la personería jurídica de las organizaciones políticas y diferentes controversias que surgen durante los procesos electorales.

La nueva composición tendrá además sobre la mesa decisiones relacionadas con asuntos políticos y electorales que deberán ser resueltos durante el periodo 2026-2030, entre ellos procesos sobre reposición de gastos electorales, la situación de diferentes organizaciones políticas y eventuales modificaciones o escisiones dentro de colectividades.

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