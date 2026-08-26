Las tiendas de barrio respaldan la eliminación del impuesto saludable que les dejó el Gobierno Petro: así bajarían de precio algunos productos

Jaime Cabal, presidente de Fenalco, precisó que "los tenderos reportan una disminución en sus ventas del 25.4% y en sus márgenes del 47,27%" - crédito Fenalco

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Un proyecto de ley fue radicado en el Congreso de la República para eliminar los impuestos a las bebidas azucaradas y a los productos ultraprocesados, medida implementada por el anterior gobierno de Gustavo Petro en la reforma tributaria de 2022.

Los congresistas Daniel Briceño, del Centro Democrático, y Carol Borda, de Salvación Nacional, presentaron la iniciativa legislativa para suprimir este tributo con el que se recaudaron $2,88 billones en 2024 y suma $1,9 billones en lo que va de 2026.

Briceño y Borda señalaron en una publicación en redes sociales que, luego de varios años en vigor, el impuesto no logró cambiar los patrones de consumo como se pretendía. Además, afirmaron que la medida representó una carga económica para los pequeños comercios dedicados a la venta de productos sujetos a este tributo.

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Un día después de conocerse la iniciativa, la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) se pronunció respaldó la intención de los congresistas, ya que, según el gremio, trasladó mayores precios a bebidas azucaradas y productos ultraprocesados, redujo ventas y márgenes en las tiendas de barrio y golpeó la capacidad de compra de los hogares de menores ingresos.

Fotografía de archivo de un estante con productos de mercado en un almacen de barrio. EFE/ Elvis González

El presidente de Fenalco, Jaime Cabal, dijo que esos gravámenes encarecieron productos de consumo cotidiano y afectaron a tenderos y consumidores en Colombia.

Además, afirmó que la propuesta retoma una petición que se impulsó desde hace tiempo para proteger a los tenderos, aliviar la carga sobre los negocios y reducir la presión sobre los precios que pagan los consumidores. “Valoramos que esta propuesta haya sido recogida y hoy se convierta en un proyecto de ley”, enfatizó.

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Cabal señaló que esos impuestos, creados durante el gobierno de Gustavo Petro, “están afectando directamente a las tiendas de barrio”. Añadió que esos comercios atienden en su mayoría a familias de estratos uno, dos y tres y que hoy enfrentan presión sobre ventas, márgenes y costos. Fue tajante al decir que “desde Fenalco respaldamos y apoyamos el proyecto de ley radicado para eliminar el mal llamado impuesto saludable o mejor el impuesto a los tenderos”.

Según datos de Fenalco, el tributo ya afectó al 67% de los pequeños establecimientos y no logró cambiar los hábitos de consumo de los colombianos - crédito @danielbricen/IG

Impacto que Fenalco atribuye al gravamen en tiendas y hogares

Según cifras de Fenalco, con la entrada en vigor de los impuestos saludables:

Las ventas en el sector de tiendas cayeron 25,4% desde la entrada en vigor del impuesto.

Al mismo tiempo hubo una disminución de los márgenes de 47,27%.

Los márgenes de ganancia de esos comercios disminuyeron más del 42% en el mismo periodo, una diferencia que el material no explica.

Fenalco recordó que el 94% de las tiendas de barrio se ubica en los estratos uno, dos, tres y cuatro. Para el gremio, esa distribución agrava el efecto sobre la economía de los sectores populares y sobre las familias con menos ingresos.

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Cabal sostuvo que el impacto no se limita a los comerciantes. “Sin duda, estos impuestos a alimentos han tenido la dolorosa consecuencia de afectar gran parte de los productos que se venden en las tiendas y erosionar el poder adquisitivo de las familias con menos ingresos y, por supuesto, poner en serio peligro la estabilidad financiera de los tenderos”, expresó.

Impacto inflacionario de los impuestos saludables a las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados - crédito Ministerio de Hacienda

Sostuvo que la oposición al gravamen comenzó desde el debate inicial de la reforma. “Desde Fenalco, los tenderos se opusieron desde el mismo comienzo, pensando en las graves consecuencias que esto podría traer”, señaló.

Cifras de precios que expone el gremio

El gremio atribuye a estos impuestos un encarecimiento de productos de consumo diario como gaseosas, jugos, pasabocas y snacks. Según sus cálculos, con base en informes de inflación del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la aplicación del gravamen disparó los precios de esos artículos.

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Puso como ejemplo lo ocurrido en 2025 con los alimentos y una categoría de panadería. Ese año:

La inflación de alimentos en el país fue de 5,07%.

El renglón “otros productos de panadería” registró un incremento de 10,7%.

Así las cosas, dichos productos no seguirían subiendo de precio de esa manera. El documento también destaca el comportamiento de las golosinas en dos años consecutivos. Esa categoría registró en 2024 un aumento de precios de 15 veces la inflación de alimentos y en 2025 el alza fue de más de ocho veces.

Al respecto, Jaime Cabal afirmó que el impacto también llegó al comprador final por la vía de la canasta cotidiana. “Para los consumidores este ha sido también un impuesto porque se han encarecido los productos de la canasta y obviamente se ha disminuido su consumo”, puntualizó.

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La reforma tributaria de 2022 fue la única de las cuatro leyes de financiamiento presentadas por el gobierno Petro que aprobó el Congreso de la República - crédito @MafeCarrascal/X

Pulso en el Congreso por eliminar el impuesto

Fenalco sostuvo que se opuso a estos impuestos desde el comienzo del debate que derivó en la reforma tributaria de 2022. El gremio considera que ese cambio normativo, aprobado durante el gobierno Petro, generó un efecto perjudicial para tenderos y consumidores.

Cabal celebró que varios congresistas retomaran una solicitud que, según dijo, Fenalco venía planteando desde la aprobación de la reforma. “Celebramos que varios congresistas han interpretado esta petición que veníamos haciendo desde Fenalco y han radicado un proyecto para eliminarlo”, indicó al decir que la iniciativa es una rectificación de la política fiscal aplicada a estos productos.

La organización pidió al Congreso dar trámite prioritario a la iniciativa. También anticipó que acompañará la discusión legislativa con el argumento de que eliminar esos gravámenes aliviaría la presión sobre los precios y mejoraría las condiciones de operación de las tiendas de barrio.

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