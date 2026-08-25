Gustavo Petro arremetió contra propuesta del gobierno de Abelardo de la Espriella de autorizar a privados para administrar colegios públicos: “Un sistema de embrutecimiento”

Petro denuncia que decreto de Educación convertiría los colegios públicos en negocio - créditos Juan David Duque / Reuters | @vivianemoralesh/IG

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El expresidente Gustavo Petro convocó este martes a una movilización nacional del estudiantado de colegios públicos tras conocerse el borrador de decreto que prepara el Ministerio de Educación, a cargo de Vivian Morales, para modificar el Decreto 1075 de 2015 y abrir la puerta a la contratación de particulares en la prestación del servicio educativo oficial.

El borrador del documento oficial y sin número asignado aún, lleva la firma del Presidente de la República e introduce cambios al Único Reglamentario del Sector Educación en lo relativo a la administración del servicio educativo por parte de las entidades territoriales certificadas.

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El texto permite que esas entidades celebren contratos con particulares, comunidades organizadas u otras entidades para administrar establecimientos educativos estatales cuando se demuestre insuficiencia en la oferta oficial.

La comparación con el sistema de salud

La ministra de Educación aseguró que habría existido “una campaña” con diferentes mecanismos para influir en la enseñanza de los niños - crédito archivo Colprensa / Luisa González

Petro trazó una línea directa entre esta propuesta y el modelo de intermediación que, según él, deterioró el sistema de salud colombiano.

“Abelardo plantea por decreto establecer el sistema de salud con intermediarios privados en el sistema de la educación pública”, escribió el exmandatario en su cuenta de X.

Sumado a esto, el exmandatario comparó la situación con lo que se habría anunciado del sistema de salud, alegando que traería graves consecuencias en este caso, para los estudiantes: “La consecuencia sería la misma: negociados y empobrecimiento de la educación”.

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El decreto en borrador establece que la contratación con privados tendrá “carácter excepcional” y solo procederá cuando las entidades territoriales certificadas demuestren previamente su incapacidad para prestar el servicio en los establecimientos estatales de su jurisdicción.

La advertencia del expresidente Gustavo Petro sobre la crisis que tendría el nuevo acuerdo del gobierno De la Espriella en materia de educación - crédito @petrogustavo/X

El texto también fija obligaciones para los contratistas, entre ellas no subcontratar el objeto del contrato, no cobrar a los estudiantes por componentes de la canasta educativa y no vincular personal mediante cooperativas de trabajo asociado.

Quiénes serían los nuevos operadores, según Petro

El exjefe de Estado fue más allá de la crítica técnica y señaló a los actores que, a su juicio, se beneficiarían de la reforma. “En vez de más estudiantes y profesores, el dinero se volvería ganancia particular de iglesias del evangelismo sionista y de la politiquería mafiosa”, afirmó.

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Para Petro, el resultado no sería educación en sentido estricto. “Lo que tendríamos no sería una educación, sino un sistema de embrutecimiento, ahí sí ideológico. Un formateo para seres esclavos”, sostuvo en la misma publicación.

El llamado a la movilización

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla durante el Festival por la Defensa de la Educación Pública este martes, en Soacha (Colombia). EFE/ Carlos Ortega

La reacción del exmandatario no se limitó al diagnóstico. Petro convocó de forma explícita a tres sectores: el estudiantado de secundaria, el profesorado y los padres y madres de familia. “La respuesta debe arrancar ya del estudiantado de los colegios públicos: hora de moverse”, escribió.

El llamado incluyó una propuesta organizativa concreta: “Invito a los estudiantes de secundaria a configurar los comités estudiantiles por colegio para organizar la gran movilización por la educación pública”.

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El borrador del decreto, cuyas páginas circularon en redes sociales, modifica artículos del capítulo 2.3.1.3 del Decreto 1075 de 2015 y se ampara en el artículo 27 de la Ley 715 de 2001, que ya permite la contratación con privados cuando se acredite insuficiencia en la oferta estatal. El Ministerio de Educación no había emitido pronunciamiento público sobre el texto al momento de la publicación de esta nota.