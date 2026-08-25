Fuerte enfrentamiento en Transmilenio, entre el equipo de seguridad y una pareja de colados: todo quedó en video

El concejal pidió al alcalde Carlos Fernando Galán reforzar las estaciones de TransMilenio con presencia de la Policía y protocolos de reacción más rápidos - crédito @JD_Quinteror/X

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Un nuevo episodio de violencia se presentó en el sistema de transporte público en Bogotá cuando una discusión por el ingreso irregular de una pareja terminó en una pelea física entre usuarios y personal de vigilancia.

Las imágenes del incidente fueron difunddidas en las redes sociales por el concejal Juan David Quintero. De acuerdo con el video, la agresión comenzó cuando una mujer, que presuntamente ingresó de manera irregular a una estación de Transmilenio junto a su acompañante, golpeó a una de las guardias tras ser interceptada.

La empleada respondió a la violencia, aumentando la tensión. Testigos en el lugar condenaron tanto la actitud de la usuaria como la reacción de la vigilante.

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En este incidente, los guardias de seguridad de TransMilenio intentaron impedir que dos personas ingresaran sin pagar el pasaje. La situación escaló hasta llegar a los golpes, y el hecho fue registrado en video.

Juan David Quintero difundió un video en el que una pareja discute con guardias de seguridad tras la exigencia de pagar el pasaje en TransMilenio - crédito Juan David Quintero/X

La grabación provocó reacciones encontradas entre los pasajeros presentes. Algunos criticaron la conducta de quienes buscan ingresar sin pagar, mientras otros cuestionaron la reacción del personal de seguridad.

Entre los comentarios más replicados en redes sociales se encuentran llamados a la cultura ciudadana y exigencias para que “quien no quiere problemas, pague su pasaje”; “Hay que cambiar la gaminería en Bogotá. La cultura del “ser vivo”, de no dejársela montar, de “me importa cinco la autoridad” y otras tantas que están en contra del respeto elemental"; “Bogotá se convirtió en un nido de gamines que tristeza”; “No entiendo, quiero infringir la ley, la autoridad cumple con su trabajo de no permitirlo, intento agredirlos por hacer su trabajo, se defienden con lo que tienen para defenderse, ¿estoy mal yo que no cumplo la ley o el que tiene como trabajo impedir que la ley no se cumpla?“; ”La autoridad no actuara de esa manera si las personas no les faltaran el respeto": fueron algunos de los mensajes.

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Reacciones públicas y postura del Concejo de Bogotá

“¿Hasta cuándo los colados van a hacer lo que quieran?”, cuestionó el concejal Quintero al compartir el video de la pelea. El cabildante insistió en que no puede ser que “todo termine en violencia, y más cuando es notoria la falta de respeto”.

Los datos del Concejo de Bogotá muestran que la frecuencia de ataques a los vigilantes ha ido en aumento este año. Según lo informado, las agresiones han llegado a tal punto que en julio una guarda resultó herida con un arma cortopunzante en el Portal de Suba.

Una agresión en TransMilenio en Bogotá reavivó el debate sobre la violencia en el sistema y la protección del personal de seguridad - crédito @JD_Quinteror/X

El concejal Quintero destacó la gravedad del problema: “No podemos seguir normalizando que pedirle a una persona que pague el pasaje pueda terminar en una puñalada, un martillazo o una golpiza”. Además, reclamó mayor respaldo de la Alcaldía: “Los guardas están poniendo el cuerpo para recuperar TransMilenio y la Alcaldía tiene que respaldarlos”.

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Quintero pidió al alcalde Carlos Fernando Galán reforzar la presencia policial en las estaciones y establecer protocolos de reacción más ágiles. “Los guardas necesitan saber que la Administración está de su lado cuando cumplen legítimamente su trabajo. Respaldarlos no significa permitir abusos, sino establecer reglas claras, protegerlos y asegurar que quien los ataque responda ante la justicia”, enfatizó el concejal.

En Bogotá, los incidentes de violencia dentro de TransMilenio han ido en aumento, afectando de manera directa a los trabajadores de seguridad. La última agresión registrada evidenció la vulnerabilidad del personal encargado de hacer cumplir las normas y la urgencia de implementar medidas efectivas para evitar que este tipo de conflictos terminen en lesiones graves o tragedias.

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Respuesta de TransMilenio

La administración de TransMilenio emitió un comunicado tras el incidente: “Rechazamos de manera categórica cualquier tipo de agresión contra los colaboradores que diariamente trabajan en el Sistema”. La entidad recalcó que los vigilantes “son seres humanos que cumplen una labor fundamental para garantizar la seguridad y el orden y no deben ser objeto de violencia por el cumplimiento de sus funciones”.

Según la empresa, las personas involucradas ingresaron de manera irregular y, al ser confrontadas, agredieron al equipo de vigilancia. “Una vez se tuvo conocimiento de la novedad, se activaron todos los protocolos de atención con las autoridades competentes”, explicó la administración.

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TransMilenio hizo énfasis en la necesidad de una convivencia respetuosa y el uso adecuado del sistema. “Reafirmamos el compromiso de continuar fortaleciendo las estrategias de prevención, acompañamiento y seguridad para proteger la integridad de sus usuarios y colaboradores”, concluyó el comunicado.